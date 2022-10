Ces derniers temps, la série Persona est devenue de plus en plus populaire, grâce au bon succès de Persona 5, le dernier représentant de la série principale. Grâce à l'intérêt reçu en Occident, Atlus a bien pensé à apporter une réédition du jeu qui inclut également la langue française : Persona 5 Royal. Le titre n'est cette fois plus une exclusivité Sony, mais il a fallu tout de même attendre deux ans et demi après la version PlayStation 4 pour découvrir le jeu sur Xbox et Nintendo Switch. Conformément à ce qui a été fait dans l'histoire avec les anciens chapitres de la série, Royal ne fait que rajouter du contenu en laissant l'idée de base inchangée. En fait, la formule originale a fonctionné et maintenant elle est encore meilleure grâce à de nombreuses petites retouches. Tout d'abord, l'interface a été grandement améliorée et facilite la navigation dans la ville, en nous indiquant où se trouvent les Confidents. Passons maintenant à l'action à l'intérieur des Palais. Nous nous considérons tout aussi satisfaits de l'introduction des Ombres malheureuses et de la nouvelle mécanique inhérente au Relais. Par rapport au titre original, la mécanique y ressemble beaucoup, car il y a beaucoup plus d'améliorations et de possibilités de profiter de tous les effets possibles lors des affrontements sur Royal. Les palais ont été bien retouchés, laissant les parties les plus emblématiques inchangées mais retravaillant tout ce qui pouvait être amélioré, ajoutant de nouvelles sections et permettant l'utilisation du grappin. Ce dernier outil fait pleinement partie de l'arsenal d'un voleur qui se respecte, ainsi que de la collection des Graines de convoitise, des nouveaux objets éparpillés à l'intérieur des Palais. Vous vous demandez peut-être si la meilleure partie, c'est-à-dire que les combats de boss ont été modifiés, et la réponse est bien sûr que oui ! Nous avons été assez étonnés par certains changements, nécessaires pour donner plus d'élasticité à certaines batailles trop ennuyeuses ou linéaires. A notre avis, la nouvelle mécanique simplifie de nombreux palais et l'activité agricole, mais les boss restent toujours une inconnue sans la bonne préparation. L'utilisation d'armes à feu dans les palais est un autre élément qui nous a fait plaisir. En fait, les munitions seront automatiquement rechargées à la fin de chaque combat. Dans la version originale, nous avons souvent évité d'utiliser ce type d'armes en raison du peu de munitions qui nous étaient fournies. Pour cette raison, sa mécanique n'était pas optimale et il pouvait être facilement survolé.La Velvet Room (rebaptisée en français chambre de velours) a été améliorée pour faire place aux nouvelles mécaniques introduites par Royal. Il y a quelques défis totalement facultatifs dont nous avons ressenti le besoin et qui seront également nécessaires pour accéder au DLC du titre. Ce petit détail n'est pas indifférent, dans un jeu où le temps est limité par certains événements dont il faut profiter pour avoir un moment de répit. Nous sommes d'avis que, malgré les nombreuses activités quotidiennes que nous pouvons entreprendre, cet ajout a été servi sans frénésie. Comme si cela ne suffisait pas, après un certain nombre d'affrontements, nous pourrions rencontrer une alarme, ce qui améliorera chacune de nos fusions et pourrait même conduire à des résultats étranges dans certains cas. Cela dit, l'un des endroits les plus importants du jeu a sans aucun doute été amélioré, c'est pourquoi de ce point de vue, Royal bat l'original haut la main. Un élément qui pouvait être amélioré dans le jeu original était le Memento, trop basique et justifié comme étant le donjon habituel "presque" optionnel pour gagner des points d'expérience et des objets. Avec Persona 5 Royal, le discours change, grâce à l'ajout d'une série d'éléments qui donnent enfin plus de poids à Memento. Outre les objets disséminés sur les sols et les différents coffres, il sera possible de collecter des fleurs, une nouvelle forme de monnaie qui vous permettra de vous procurer des outils très utiles comme de l'encens et bien plus encore. Et c'est là qu'intervient José, un nouveau personnage chargé de gérer la boutique où vous pouvez échanger vos fleurs contre des marchandises attrayantes. En fait, José accepte également les soi-disant timbres, que l'on peut trouver dans le Memento au bout de chaque étage ou même dans d'autres endroits un peu plus cachés. Qu'obtenez-vous en retour ? L'avantage d'augmenter les PE reçus ou l'argent à l'intérieur des Mementos. Nous vous assurons que le temps que vous passerez dans les Mementos sera certainement plus long que dans Persona 5.Passons maintenant à la partie la plus intéressante du titre, à savoir que Royal a une intrigue plus complète que la version originale. En plus du nouveau semestre, dont nous ne vous parlons pas ou ne montrons rien en raison de spoilers lourds, d'autres événements ont été inclus qui améliorent la qualité globale du titre. Après le premier Palais, vous rencontrerez Takuto Maruki, un psychologue scolaire avec lequel vous interagirez plusieurs fois (également en tant que confident) qui représente un complément presque nécessaire à ce qu'est Persona 5. La série est toujours axée sur des concepts issus du monde de la psychologie, qui mieux qu'un psychologue peut aider les voleurs fantômes ? En plus de Takuto, nous allons faire connaissance avec Kasumi, l'athlète aux cheveux roux que vous avez sûrement vue dans les bandes-annonces. Sans trop entrer dans les détails, il s'agit là aussi d'un excellent complément en termes d'intrigue, et pas seulement en tant que confident. En général, l'intrigue avant la partie supplémentaire reste presque identique, à l'exception des scènes non publiées avec les deux personnages mentionnés ci-dessus et quelques autres éléments. Par exemple, nous avons la possibilité de commencer et de faire progresser une relation sociale avec un confident qui était automatique dans le jeu original. Il est évident qu'il y aura des scènes supplémentaires avec ce personnage, ceux qui ont joué à Persona 5 savent déjà de qui nous parlons. Il y a aussi deux autres épilogues, compte tenu du nouveau semestre ajouté. Nous recommandons fortement aux lecteurs d'approfondir leurs connaissances sur les trois Confidents récemment ajoutés pour pouvoir accéder au nouvel arc narratif, autrement exclu.Pour ceux qui ne le savent pas, la série Persona a subi un changement radical à partir de Persona 3. L'accent s'est déplacé sur la vie quotidienne et les différentes activités que nous pouvons réaliser de temps en temps. Persona 5 Royal est l'évolution maximale de ce concept et introduit une nouvelle zone explorable: Kichijoji. Sans tenir compte des autres petits ajouts, cette nouvelle zone sert de passerelle pour de nouvelles introductions telles que les fléchettes et le billard, que vous jouerez certainement pendant vos parties. Il est très important que Morgana ne limite plus les sorties en soirée, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d'exploration. Le jeu a été rééquilibré pour nous donner plus de temps pour les Confidents et les différentes activités éparpillées, sans avoir à trop s'inquiéter. De ce point de vue, P-Studio nous a pleinement surpris. Enfin, Persona 5 a sa section dédiée aux objets de collection et aux extras, à savoir "le repaire des voleurs", accessible depuis le menu principal. Bien qu'il puisse sembler plus trivial, il est toujours agréable d'avoir l'occasion de passer un peu de temps à regarder les nombreux objets de collection achetés par des pièces P. Avec ce type particulier de monnaie pouvant être obtenu de manière spéciale, il sera possible d'avoir accès à différents types d'objets de collection.Au prix de la perte de la version PlayStation 3, nous avons enfin la possibilité de profiter du jeu en 4K sur Xbox Series X, un résultat pas mal. Il est fortement recommandé de le jouer à 1440p, si l'occasion se présente ! Comme si cela ne suffisait pas, le jeu présente de nouveaux modèles refaits à partir de zéro, une raison de plus de donner une chance à cette version rééditée. En plus des modèles, certaines boîtes de dialogue ont été refaites et la police utilisée pour les textes a été modifiée. Rien d'extraordinaire, mais visuellement agréable et plus "moderne" pour se démarquer de l'original. En ce qui concerne le taux de rafraîchissement, nous sommes sur les 30 FPS habituels, ce qui est assez solide même sur la Xbox standard, mais pour le type de jeu dont nous parlons, ce n'est pas un élément trop important. Cette réédition ne reprend pas seulement ce qui a été transmis avec Persona 5, mais représente une évolution de la marque. Pour les fans de longue date, ce titre contient des références appréciables aux titres de la soi-disant trilogie classique de la série, qui est malheureusement souvent snobée pour des raisons souvent injustifiables. Bien que les anciens jeux Persona ne soient qu'un simple souvenir, nous apprécions que Persona 5 Royal incorpore des éléments du passé comme sa version originale. Nous faisons à nouveau confiance au repêchage d'autres éléments de titres tels que Persona 2, que nous voyons assez bien dans un futur titre possible. Si la version Xbox de Persona 5 Royal n'ajoute (comme s'il le fallait) rien en termes de contenu à l'économie globale du jeu, il est bon de préciser que tous les costumes et contenus inclus dans les différents DLC publiés jusqu'à aujourd'hui, sont évidemment déjà déverrouillés depuis le début.Persona 5 Royal n'est pas du tout le premier jeu en langue française de la série, en fait Persona Dancing avait déjà la possibilité d'être joué dans notre langue. Le fait d'être un titre dérivé n'a pas beaucoup d'importance quant à la façon dont ils ont adapté ou non certains termes, car ne pas faire partie de la série principale n'a jamais fait l'objet d'une attention particulière. De ce point de vue, nous ne sommes pas satisfaits du travail effectué avec Persona 5 Royal, car de nombreuses phrases sonnent de manière assez peu naturelle ou presque embarrassante. Certains termes pourraient certainement être localisés de manière plus naturelle, voire littérale. Persona 5 Royal assume une opération théoriquement risquée, c'est-à-dire être localisée dans des langues autres que l'anglais. Cependant, nous sommes très confiants que le titre sera un bon succès également ici en France, grâce à la réputation qui s'est construite au cours de ces trois années. Même si pour de nombreux lecteurs, la localisation peut sembler un coût accessoire, ce n'est malheureusement pas du tout le cas. Malgré tout, ce n'est qu'un inconvénient du titre, qui ne gâchera pas le plaisir de l'œuvre. Mais si vous ne vous êtes pas encore laissé convaincre, sachez que Persona 5 Royal fera partie du catalogue GamePass dès le premier jour de sa sortie, le meilleur moyen de faire connaissance avec une perle du paysage vidéoludique JRPG sans plus de dépenses.Persona 5 Royal confirme être un must pour tout fan du genre JRPG. Les joueurs de la version de base se demanderont s'ils doivent acheter Persona 5 Royal ou non, mais entre les nouveaux modèles, l'histoire supplémentaire, les nombreuses petites améliorations et la nouvelle bande sonore, nous ne pouvons rien faire d'autre que de vous encourager à faire le grand pas. Persona 5 Royal, la meilleure version du JRPG à succès de 2017, est enfin disponible sur Xbox Series S | X et Nintendo Switch. Le chef-d'œuvre d'Atlus reconfirme encore aujourd'hui être un titre capable de divertir et d'émouvoir pendant de longues heures.