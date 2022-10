Astuce e-commerce hebdomadaire de Mollie : soyez transparent sur les frais d'expédition

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le Black Friday (25 novembre) et le Cyber ​​​​Monday (28 novembre) ont démarré aux Etats-Unis et sont devenues deux journées incontournables en Belgique. Les chiffres montrent que les petits détaillants ont vu leurs ventes Cyber ​​​​Monday 2020 augmenter de 501% par rapport aux ventes quotidiennes moyennes en octobre. Les ventes mondiales du Black Friday se sont élevées à environ 188 milliards de dollars en 2020.Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a développé un certain nombre de conseils pour aider les commerçants en ligne à faire de ces journées de shopping un réel succès. Chaque semaine, ils partagent avec vous 1 conseil qui vous aidera à optimiser votre plateforme, à augmenter votre taux de conversion et à générer des ventes supplémentaires. Le conseil de la semaine :Il n'est agréable pour personne de passer à la page de paiement et de voir soudainement apparaître d’importants frais d'expédition. Les études démontrent que les coûts supplémentaires sont la principale raison pour laquelle les acheteurs abandonnent un achat. Si vous souhaitez améliorer sensiblement votre taux de conversion, indiquez à l'avance aux visiteurs de votre site les frais d'expédition ou les taxes estimées. Travaillez avec un coursier de confiance, qui livre rapidement et à des prix qui satisferont vos clients.Mollie est une pionnière dans l’industrie des paiements et l’un des fournisseurs de services de financement à la croissance la plus rapide en Europe. Fondée en 2004, la société facilite l’expansion et la croissance des entreprises grâce à un financement rapide et flexible une API de paiement facile à utiliser qui offre plusieurs méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le financial services provider le plus aimé au monde.Mollie compte plus de 130 000 clients en Europe, plus de 750 employés internationaux et a des bureaux à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Paris et Munich.Mollie | Grow your way