Disgaea 6 Complete

Disgaea 6 : Defiance of Destiny marque le retour de la série de RPG de combat tactique six ans après Disgaea 5 : Alliance of Vengeance. Développé et édité par Nippon Ichi Software (représenté en Occident par NIS America ), le titre profite de sa génétique en s'éloignant du conventionnel avec ses dialogues débauchés orientés adultes, son expérience exorbitante et ses points de dégâts grâce aux combos et l'histoire de le garçon zombie et le bavard Zed dans une tentative de vaincre le dieu de la destruction et ainsi briser son destin. Les fans de combat tactique sur plateau, avec différentes classes de personnages, races, professions et armements spécifiques, dans le style Final Fantasy Tactics , se sentiront chez eux et, en même temps, trouveront beaucoup d'originalité. Il y a un détail: vous ne pouvez pas être pointilleux sur le thème, puisque Defiance of Destiny - comme toute la série Disgaea - se déroule en enfer ou dans des dimensions parallèles de la pègre, rompant avec ces idées communes de fantaisie médiévale ou d'odyssée. Bien qu'il ait une mécanique très similaire à la saga Square Enix, Disgaea 6 a ses propres atouts et tire davantage parti de la diversité des genres, se déplaçant à travers différents styles et obligeant les joueurs à maîtriser de nombreuses fonctions. En ouverture, nous avons tout de suite remarqué que les dialogues de Disgaea 6 sont drôles et méchants, à l'image de la programmation adulte de l'ancienne chaîne Locomotion ou d'un épisode de Robot Chicken .Le protagoniste est un garçon nommé Zed, accompagné de son chien Cerberus. Un détail : tous deux sont des zombies, la deuxième caste inférieure d'êtres infernaux, devant les Prinnies (des petites créatures ressemblant à des pingouins qui sont en fait les esprits des humains pécheurs). Zed est très présomptueux et, étant un zombie, il est toujours sous-estimé, ainsi que sa sœur, Bieko. Un jour, le Dieu de la Destruction menace le monde des (non)vivants. Zed, têtu et bavard, se résout à affronter le mal et, en chemin, il rencontrera un casting diversifié plein de personnalités fortes, chacune confrontée à des dilemmes ou à des obsessions de sa propre dimension. Oui, Disgaea consiste à voyager entre différentes dimensions à la recherche du dieu de la destruction. Pour cela, Cerberus crée un monde sûr, le centre de notre aventure, et à partir de là, nous choisirons où aller, ayant comme destination d'innombrables réalités alternatives et bizarres. Ah ! Cerberus est facilement l'un des meilleurs personnages de l'histoire récente du jeu ! Parfois il fait une blague eschatologique, parfois une blague existentielle (un mélange de regret et de dédain). Parfois, il est même laissé pour le quatrième mur. Étant un zombie, Zed est mort et, de plus, a la capacité de se réincarner Super (Super Reincarnation ), vous permettant de revenir plus fort que jamais de mourir à nouveau. Les premières minutes montrent le garçon à la recherche du trône pour devenir le nouveau Dieu de la Destruction, après l'avoir déjà vaincu. À partir de là, Zed commence à raconter son odyssée infâme et, en même temps, émotionnelle – remplie de cynisme, de tragédies et de difficultés à surmonter.Pour éviter les spoilers, nous dirons que – bien qu'il ait des conversations amusantes – Disgaea 6 apporte des thèmes très intéressants sous sa couverture idiote. Au début il est clair qu'il est question de la lutte des classes des Prinnies (rappel : ce ne sont pas des pingouins !), les pions les moins profonds des Enfers, et les zombies, vassaux avec un statut juste au dessus des Prinnies. La richesse de la distribution et du récit subvertit les postes et les positions – le protagoniste est un anti-héros, complètement imparfait et avec un comportement très garçon manqué; le roi est avide et lâche, malgré son appartenance à la classe guerrière ; la princesse n'est pas réservée et intime, mais coquette, brisant le stéréotype des jeunes filles. Le gars qui était prédestiné à être un héros est en fait un imbécile. Il y a aussi la satire politique avec la ressource pour gagner des avantages qui consiste à entrer dans la Dark Assembly et à payer des pots-de-vin pour "aider" au résultat du vote. Un tel endroit est comme le Congrès. Le joueur voit l'inclination des membres du Congrès sur certains sujets (comme apporter des articles de meilleure qualité à la boutique ou recevoir des subventions) et connaîtra les meilleurs pots-de-vin pour convertir les votes en leur faveur. L'intro est allée un peu au-delà du conventionnel car nous avons dû faire tous les tutoriels. Disgaea 6 n'est apparemment pas pour les âmes sensibles et possède des milliers de commandes et de mécanismes. C'est précisément pour cette raison que nous avons suivi tous les dialogues et réalisé quelque chose d'atypique : la qualité du doublage anglais est incroyable. Les personnages, principalement Cerberus, ouvrent la bouche et prennent vite vie, font preuve de motivation et de personnalité. Donc, si vous prévoyez de jouer à Disgaea 6 : Defiance of Destiny , faites-le à volume élevé. Bon point, les textes sont une fois encore en français, ce qui demeure trop rares chez NISA.Un autre aspect vraiment amusant et extraordinaire est la bande-son, à la fois sur le hub et sur les champs de bataille. Au combat, les chants entraînants sont moitié cirque, moitié macabres ! C'est tellement inhabituel de voir une production dans ce style que nous avons vite été accro par les bizarreries du titre. De toute évidence, vous entendrez divers effets sonores et phrases répétés de la part des vendeurs encore et encore. Parfois, nous créons un remix ennuyeux mais pardonnable, comme prendre plusieurs quêtes du mur à la fois et appuyer rapidement sur le bouton A. Selon ses créateurs, Disgaea 6 : Defiance of Destiny est le premier de la franchise à avoir tous les personnages en trois dimensions sur le champ de bataille. Même avec les polygones, Disgaea 6 ressemble à un anime, grâce au filtre cel shading. Accompagner un zombie hautain de l'Enfer avec son petit chien sarcastique a donné à Disgaea 6 une palette de couleurs unique, avec des tons sombres, pleins de violet, de rouge et de gris. Le choix inhabituel donne au joueur un sentiment équivalent à « Hé, ce jeu est différent ! », rompant vraiment avec certaines notions classiques. En plus de cette curieuse palette de couleurs, le conte de Zed se démarque et échappe aux graphismes communs pour présenter plein de personnages différents et de beaux scénarios. Il y a tellement de mondes à visiter que nous voyons, par exemple, l'Enfer sombre, la dimension ensoleillée des humains et le monde musical subtil. Excusez le cliché, mais Disgaea 6 est un spectacle pour les yeux endoloris. Un collyre très particulier avec une vision isométrique. Cependant, il y a un détail technique, la possibilité de choisir entre les modes de qualité graphique : Performance privilégie la fréquence d'images par seconde (60fps visé) au détriment de la résolution; Graphismes offre la meilleure résolution possible, compromettant le flux du jeu (30fps environ).Comme dans le département du son, il y a une mise en garde : avec autant de mécanismes et de gameplay au-delà de la complexité, l'interface est l'un des deux soucis de toute l'expérience. Les joueurs se sentiront naturellement perdus avant d'esquisser des boutons et des sous-menus de maîtrise. La navigation dans les menus n'est pas difficile, mais intimidante. Après vingt heures de jeu, nous sommes toujours confus et même après quarante-cinq heures, nous ne sommes pas sûr de pouvoir trouver des ressources sans perdre de temps à chercher. Le deuxième problème est certainement dans le gameplay. Cela ressemble à un démérite, mais pas tout à fait. La complexité est le grand charme de Disgaea 6 et, comme vous vous en doutez, les jeux très complexes intimident les joueurs. Rappelez-vous que nous n'avons sauté aucun tutoriel et aucun discours. Vous voyez donc déjà que comprendre le combat est fondamental, ainsi que le maîtriser. Le titre introduit tous les concepts avec parcimonie, sans saturer celui qui contrôle. Cependant, cela se fait au détriment de la fluidité, car le rythme des premières heures est considérablement lent. Même le récit amusant ne peut briser la lenteur du début. Le combat initial se déroule contre les gardes démoniaques et monstrueux du palais funéraire du dieu de la Destruction et enseigne les bases : il faut garder le combo actif pendant le tour pour augmenter le multiplicateur et infliger plus de dégâts. L'une des attractions de Disgaea est le nombre absurdement élevé pour tout. Pour commencer, les gardes sont au niveau 999. Déplacez le curseur sur le plateau et espionnez les caractéristiques de chaque « pièce » (dans ce cas, personnage) : résistance aux éléments tels que le feu, la glace ou le vent ; résistance aux types d'armes tels que les haches ou les épées ; précision du coup choisi… Il existe même un thermomètre qui accumule les dégâts infligés pendant la bataille et fournit des récompenses à la fin – plus il y a de dégâts infligés, meilleure est la récompense.L'action de Disgaea 6 se déroule sur le champ de bataille avec une vue isométrique. Le joueur amène des soldats des classes les plus différentes et les positionne pour obtenir un avantage et en tenant compte du terrain, des lacunes, des lacunes et des murs. L'une des meilleures stratégies est de faire un vrai tas contre un seul ennemi ! C'est amusant de rechercher minutieusement le meilleur résultat. Comme d'habitude dans les jeux de ce style, soyez conscient d'abord du niveau de vos adversaires puis des systèmes d'avantages et d'inconvénients imposés par les armes, les métiers et les éléments magiques. Disgaea 6 est fondamentalement Pierre, Papier et Ciseaux si Pierre, Papier et Ciseaux étaient la liste complète des fournitures scolaires. Pour cela, Disgaea 6 : Defiance of Destiny implémente des fonctions particulières. Le joueur doit utiliser ses soldats pour garder un combo actif dans le même tour et prendre des millions de points de dégâts aux adversaires. Attention! La même chose peut arriver à un de vos soldats s'il est acculé. Ces chiffres énormes véhiculent une idée à croissance rapide, la protéine de lactosérum en jeu. Apparemment, Cerberus a des pouvoirs inhabituels et a créé un monde sûr dans une dimension très éloignée du dieu de la destruction. Vous serez transporté dans ce monde, le hub , lors des entractes. Petit à petit, dans les premières heures de jeu, les personnages de ce hub ouvrent leurs commerces – la boutique d'objets d'abord, la boutique de compétences ensuite… Plus tard, le mur des missions, avec des demandes en tout genre – récupérer un objet ou tuer un maximum d'ennemis. Vous pourriez écrire une encyclopédie sur chacun d'eux.Trois métiers méritent d'être mentionnés : le laboratoire de recherche, le stand de jus et le monde des objets. Tout d'abord, le laboratoire de recherche sert de missions d'envoi de personnages de rechange à votre équipe. Ils partiront à la recherche de l'élément défini par le joueur. Le stand est intéressant pour acquérir de l'expérience passivement avec des combattants pas toujours présents dans les combats. Peu de temps après, le jus se dresse et c'est l'une des principales mécaniques de Disgaea 6 : Defiance of Destiny : la Super Reincarnation. Bref (car, oui, c'est très compliqué), l'aventure de Zed n'est pas qu'un RPG, mais apporte des mécaniques de type Rogue, c'est-à-dire qu'à chaque mort, Zed revient au niveau 1. Seulement en préservant les points de Mana, l'expérience, l'équipement et quelques autres mauvaises choses. "Super Reincarnate" est le choix délibéré du joueur de "se suicider" et de revenir au niveau 1, convertissant les niveaux "perdus" en Mana qui, à son tour, sera distribué librement dans les points d'attaque, de défense, d'intelligence, de santé , vitesse, etc. Le difficile et long était de comprendre quel était le moment idéal pour "Super Reincarnate", après tout, le jeu n'est pas brutalement difficile si vous minez un peu d'expérience; cependant, il ne décolle que même si le joueur sacrifie des niveaux pour améliorer les attributs et revient plus bestial qu'avant. Enfin, bien au contraire, l'endroit où nous avons passé des heures et des heures à s'éloigner de la campagne est l'Item World. C'est quelque chose de récurrent dans les jeux Disgaea , car Cerberus demande si nous sommes habitués à la boutique. Le monde des objets fonctionne à peu près comme ceci : c'est un donjon infini dans lequel nous devons passer au prochain plateau par un portail ou en vainquant tous les ennemis. C'est comme sauter d'un champ de bataille à un autre sans fin. Ou plutôt : les champs de bataille sont à Item World ce que les lignes sont à Tetris. Avant d'entrer, nous choisissons une arme ou une armure dans l'inventaire (ou équipée) qui gagnera des niveaux et de l'expérience à chaque champ de bataille surmonté. De cette façon, l'endroit est excellent pour améliorer l'équipement et l'expérience de la mine pour les personnages, en plus d'être très addictif.À travers la descente (c'est une descente, non ?), des scénarios générés aléatoirement et quelques postes de repos en cours de route, tels que des combats de boss, des salles au trésor et des hôpitaux pour récupérer les troupes – qui ne récupèrent pas automatiquement l'énergie entre les étages. À certaines occasions, nous sommes tombés sur une banque et le caissier, pensant qu'il s'agissait d'un vol, a donné beaucoup d'argent jusqu'à ce que nous perdions patiences et recrutons des gardes – ce qui est cool, c'est que le point de «perdre patience» est aléatoire à chaque rencontre. Enfin, un autre mécanisme que nous souhaitons souligner est la capacité des personnages à soulever et à lancer des boîtes et d'autres personnages. Vous pouvez créer un véritable Cirque du Soleil et empiler de nombreux combattants pour traverser le terrain simplement en lançant les partenaires - créant des opportunités stratégiques uniques et salvatrices, quelque chose de vraiment cool et qui ne fait qu'ajouter plus de couches à ce jeu incroyable. Avec tant de choses qui se passent, le gameplay est le deuxième soucis, car pour un tel amalgame de fonctionnalités, contrôler le curseur dans un espace tridimensionnel isométrique et se retrouver s'avère délicat au début. Rien pour faire briller le jeu, mais cela provoque une certaine frustration d'être si peu intuitif.Disgaea 6 Complete comprend tous les DLC Season Pass précédents et les DLC gratuits publiés pour la version Switch dans le jeu de base. Il y a notamment des personnages jouables des jeux précédents (notamment Adell et Rozalin de Disgaea 2, Girl Laharl de Disgaea D2 ou encore Asagi de Makai Wars que vous devrez chacun gagner sur leur champ de bataille respectif), des tonnes de boosters, de l'argent. Sans vergogne, l'un des métiers du monde est une boutique DLC qui vend divers packs avec des multiplicateurs d'expérience, du mana et des objets. Ces « extras consommables » sont totalement inutiles pour l'aventure. Le contenu Hololive est toujours bien présent et met en scène un groupe de Vtubers apprécié des fans des jeux, anime et manga Disgaea. Le pack comprend un total de cinq membres Hololives et chacun d'eux exprime un personnage. Si vous aimez les animes comme Full Metal Alchemist : Brotherhood et les histoires fantastiques et surnaturelles, essayez la version démo. Si vous l'aimez, la progression est compatible avec la version complète, ce qui prendra des dizaines voire des centaines d'heures. A noter que l'édition physique comporte en supplément le manga en couleurs "Tales of Super Reincarnation" qui présente ce qui est arrivé précédemment à Zed, ainsi qu'un disque audio comprenant la bande-son du jeu "Defiance of Dissonance".Disgaea 6 surprend sur tous les facteurs techniques avec sa narration intrigante, son excellent doublage, ses visuels originaux, ses nombreuses mécaniques élaborées importées de différents genres et, à la suite de cette somme, un cycle de jeu addictif. Et il a apporté plus que cela : de l'air frais sur un genre qui est devenu un cliché de jeu de fantasy médiéval caricatural. La version Complete offre une expérience améliorée grâce à une résolution plus élevée, une fréquence d'images plus stable et des performances globales renforcées. L'ajout de tous les DLC avec quelques bonus dès le départ contribue définitivement à en faire la version de Disgaea 6 la plus aboutie ... mais vous perdez aussi la portabilité dans cette adaptation.