Il est des genres qui transcendent les barrières du temps et s'imposent comme un élément indispensable du paysage vidéoludique : les metroidvanias en font certainement partie. Moonscars, plus précisément, surpasse tout cela et repousse les limites du soulslike, mélangeant les deux styles avec une recette simple et brutale à notre avis. Si les graphismes en pixel art vous font penser que vous êtes devant un jeu "à l'ancienne" et que vous devez donc baisser votre garde, vous n'avez jamais été aussi loin de la vérité. Icore : la véritable source de vie et l'essence de tous les êtres vivants. Le monde en est en effet imprégné et c'est là que notre protagoniste se réveille, enveloppé d'une faim insatiable pour cet élément particulier. Notre héros ne se souvient de rien de son passé, si ce n'est de son nom, Irma la grise, qui lui vient en écoutant parler un vieil homme, qui se fait appeler le Sculpteur et prétend être le créateur des Clayborn, ces golems de chair et d'os dans lesquels l'homme déverse des âmes. Les Clayborn sont l'armée du Sculpteur lui-même, qui a décidé de construire cette force armée pour l'envoyer contre les ténèbres qui s'emparent du monde. Au cours de son voyage, Irma la grise rencontrera non seulement des ennemis, mais aussi des alliés dans sa chasse au mal, même si le but réel de l'âme perdue qui incarne les différents corps est d'échapper à la simple faim de l'Icore et de retrouver une vie normale. Le contexte narratif, bien que prétextuel au départ, évolue de pair avec le gameplay. C'est très intéressant, car nous ne sommes pas confrontés à l'habituel soulslike façon metroidvenia où l'histoire est écrite à l'envers et où il manque des pages d'un livre retourné, mais linéairement et sereinement nous découvrons des backstories et des rebondissements dans la peau d'un protagoniste qui augmente lentement son charisme.Dans Moonscars, Irma la grise dispose d'une attaque lourde et d'une attaque légère, ainsi que d'une esquive (qui sera probablement votre meilleure amie) et d'une parade qui sera débloquée en tant que compétence dans l'arbre des compétences. Pour obtenir ces compétences, vous devrez dépenser la ressource Icore que vous obtiendrez en tuant (ou en affamant consécutivement) vos ennemis. Grâce à Icore, vous pourrez également lancer des sorts, vous soigner et débloquer des compétences passives en jeu qui seront libérées au fur et à mesure que vous jouerez et ne seront utilisables que jusqu'à votre mort. Vous mourrez souvent, du moins au début du jeu : à la fois parce qu'objectivement les ennemis pourront vous infliger beaucoup de dégâts, et parce que vous devrez apprendre à vous battre dans une frénésie de coups qui ne vous laissera pas un instant de répit. Grâce au hub appelé Atelier de Moonforsaken, le Sculpteur vous permettra de créer un " moule " pour le Clayborn qui renforcera le protagoniste, vous donnant également accès à une attaque spéciale qui vous sera donnée sous la forme d'une arme secondaire. Ces attaques spéciales varient, elles peuvent être de zone ou à cible unique, elles peuvent infliger des saignements à l'ennemi ou le rendre passivement plus faible aux attaques magiques déclenchées avec l'Icore. L'attaque spéciale peut prendre la forme d'une hache, d'une lance ou d'une épée, mais aussi d'armes de tir comme les arcs et les arbalètes.Les miroirs seront le lien avec le hub du Sculpteur et vous permettront de les utiliser comme points de téléportation ou comme "feux de joie" dans les Souls les plus célèbres. En mourant, vous perdrez la monnaie appelée poudre d'os. Vous pouvez récupérer votre poudre d'os en allant jusqu'à la mort, mais si vous périssez en chemin, comme toute âme qui se respecte, vous la perdrez. Si vous mourez après avoir atteint la Tombe, le jeu activera le mode Familiar Moon qui rendra vos ennemis sacrément puissants et créera un double de vous qui voudra vous tuer à chaque occasion. Grâce à un rituel, vous pourrez restaurer votre niveau dans le jeu. Gardez à l'esprit que chaque fois que vous sautez d'un miroir à l'autre, un de vos doubles sera créé dans le miroir que vous avez laissé derrière vous et vous devrez le tuer si vous ne voulez pas qu'il vous tue. Le jeu vous permet également d'améliorer vos Spite, de petits bonus qui ne restent pas avec vous lorsque vous mourez mais qui peuvent être augmentés au fur et à mesure que vous jouez. L'arbre de compétences est très important, car il vous donne accès à toutes sortes de sorts et de bonus, sans oublier les objets que vous pouvez équiper, ce qui vous permet de créer des constructions différentes.Moonscars est un jeu complexe, stratifié et bien construit : bien que la couleur du titre tende presque toujours vers le gris, le rouge et les tons sombres, le jeu vous encourage à mettre un peu de couleur dans votre imagination au fur et à mesure que vous le vivez. Des ennemis de différents types offrent une découverte constante et la valeur inhérente des raccourcis rend le jeu vraiment fluide et intéressant. Les armes font partie intégrante de la découverte, vous vivrez pour leur diversité et les différentes interactions qu'elles génèrent avec les sorts que vous équipez. En fait, le jeu est un véritable bijou dans le monde du metroidvania avec des éléments de type "Souls", mais ne nous leurrons pas : il n'est pas fait pour les âmes sensibles. Vous devrez vous habituer au rythme du jeu et aux fréquentes situations mortelles qui se présenteront à vous.Moonscars est un metroidvania à l'image d'un Souls, dur, brut et vraiment difficile, qui n'est certainement pas fait pour les timides. Superposé et assez complexe, le jeu s'ouvrira de minute en minute, de boss en boss dans un crescendo d'informations qui vous feront tomber amoureux du protagoniste, pas du tout banal et évident comme on pourrait le penser dans ce type de jeu. Si vous aimez le genre, ce jeu est fait pour vous, mais si vous n'avez jamais tenté une expérience similaire, armez-vous de patience et vous serez récompensé. Repoussez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour survivre dans un impitoyable monde non-linéaire en 2D, où les forces des ténèbres sont prêtes à tout pour vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon, et chaque obstacle surmonté vous fera découvrir une nouvelle vérité.