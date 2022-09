Binance annonce la création d'un conseil consultatif mondial

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRUXELLES, 22 septembre 2022 - Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions, a le plaisir d'annoncer la création de son nouveau Global Advisory Board (GAB), composé d'éminents experts en politique publique, gouvernement, finance, économie et gouvernance d'entreprise.Le Global Advisory Board, présidé par l'ancien sénateur américain et ambassadeur en Chine, Max Baucus, s'est récemment réuni à Paris, en France. L'objectif du conseil est de conseiller Binance sur certaines des questions réglementaires, politiques et sociales les plus complexes auxquelles l'ensemble de l'industrie cryptographique est confrontée alors qu'elle se développe et évolue à un rythme rapide."Au cours des cinq dernières années, Binance a été à l'avant-garde du nouveau monde passionnant de la crypto, de la blockchain et du Web3", a déclaré le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao. "Au cours de cette période, nous nous sommes attaqués à des problèmes complexes dont personne ne connaissait l'existence. Tout au long de cette période, nous avons maintenu notre attention sur la fourniture de solutions de conformité qui protègent les intérêts des utilisateurs de crypto-monnaies, tout en maintenant un rythme soutenu d'innovation socialement bénéfique. Le GAB représente la prochaine grande étape de notre voyage pour partager les avantages de la finance moderne et de la blockchain avec le monde entier.""Les crypto-monnaies défient de plus en plus la finance traditionnelle. Au fur et à mesure de leur croissance et de l'évolution du paysage réglementaire, le GAB conseillera Binance sur la manière de définir et de façonner le développement mondial et régional optimal des futurs services financiers, traditionnels et basés sur la blockchain, et j'ai hâte de travailler avec d'éminents collègues du GAB sur ces défis complexes", a déclaré David Wright, le représentant du GAB pour l'Europe."De toutes les technologies ayant le potentiel de créer une perturbation positive, le monde de la crypto, de la blockchain et du Web3 est parmi les plus excitants et les plus prometteurs", a déclaré Baucus. "C'est pourquoi c'est un grand plaisir de participer à la mise en place du conseil consultatif mondial de Binance et de mettre à profit l'expertise collective inégalée du groupe pour résoudre des problèmes complexes avec un résultat socialement positif."Binance exploite l'expérience et l'expertise collectives inégalées du GAB au profit du développement durable de l'industrie dans son ensemble, en pesant sur les questions de réglementation et de conformité les plus difficiles et les plus sensibles auxquelles sont confrontés les crypto, blockchain et Web3."Nous faisons toujours passer nos utilisateurs en premier, et cela nous a servi d'étoile polaire très efficace au cours des cinq dernières années de croissance passionnante et sans précédent", a déclaré Zhao. "Avec le GAB, nous renforçons notre capacité à gérer la complexité réglementaire en nous appuyant sur le plus haut niveau d'expertise disponible dans le monde. Cette collaboration entre Binance et les experts de premier plan du GAB témoigne de l'importance que nous accordons à la conformité, à la transparence et à la garantie d'une relation de collaboration avec les régulateurs mondiaux dans le cadre de l'élaboration de réglementations judicieuses dans le monde entier."