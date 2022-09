LEGO Brawls a été lancé en tant qu'exclusivité Apple Arcade en 2019. Trois ans plus tard, le titre a débarqué sur PC et Console, tentant d'attirer petits et grands avec une formule de jeu bien rodée, puisque le projet s'inspire du classique Smash Bros. Contrairement au titre de Nintendo, LEGO Brawls propose une formule de jeu légèrement modifiée en offrant des variantes des classiques deathmatch et steal flag, absents du titre de Nintendo. Cela suffira-t-il à convaincre les fans de briques ? Soyons clairs dès le départ : LEGO Brawls est un titre amusant parce qu'il est capable d'offrir un haut degré de personnalisation qui est absent de nombreux titres Brawler. Vous pouvez créer toutes sortes de personnages, la seule limite étant la créativité du joueur, mais malheureusement les aspects qui rendent ce titre unique s'arrêtent là. Les modes principaux du titre sont au nombre de deux : Brawl et Party, le premier mode permet de se jeter dans la mêlée contre d'autres adversaires si l'on veut jouer en ligne, sinon nos challengers sont de simples bots ; le mode Party voit le joueur affronter avec d'autres une série de modes qui rappellent ceux déjà connus et vus dans d'autres titres multijoueurs, parmi ceux-ci on trouve le classique deathmatch, une variante liée au score obtenu, le steal flag ou le collect thon qui permet à l'équipe qui collecte le nombre prédéterminé d'objets de gagner le match.Le gameplay est un mélange de jeu de combat à défilement et de brawler. L'action du jeu se déroule dans des arènes composées de diverses plates-formes avec pour objectif de conquérir, défendre ou éliminer l'ennemi selon l'objectif du mode de jeu. L'action se déroule en deux dimensions et le système de caméra fonctionne assez bien même s'il est parfois facile de perdre de vue son personnage dans les phases plus agitées. Les contrôles du jeu sont très intuitifs, vous vous déplacez avec le stick gauche et vous combattez avec les boutons avant, il y a quelques power-ups qui aident le joueur pendant le combat en vous donnant une immunité ou en augmentant votre force, tandis que le respawning est presque immédiat, ce qui augmente beaucoup la vitesse du jeu. Nous avons trouvé l'environnement du jeu soigné, les arènes sont tirées de différents thèmes, du château de pirates au parc Jurassic World en passant par Ninjago. Il est cependant dommage qu'en raison d'un problème de droits, l'équipe n'ait pas pu inclure les sagas Marvel, Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, qui sont présentes avec des titres qui leur sont dédiés mais absentes de ce brawler. La variété des scénarios ne manque pas et il est facile de passer d'un scénario à l'autre, et plus surprenant encore est le soin apporté à chaque élément individuel.Ce qui n'est pas convaincant dans LEGO Brawls, c'est qu'il ne parvient pas à divertir le joueur pendant longtemps, car après quelques heures, il se retrouve avec un produit fini manquant de contenu et cela se répercute également dans les sessions en ligne. Il est souvent difficile de trouver des matchs en raison du manque de joueurs et à ce moment-là, on opte pour le mode hors ligne, qui à la longue a tendance à lasser en raison de la pauvreté du contenu. Le peu de modes de jeu et le manque de motivation pour continuer à se battre conduisent le joueur à une expérience de jeu parfois frustrante, se retrouvant à combattre match après match juste pour le plaisir, mais les modes de jeu sont trop peu nombreux pour divertir longtemps et par rapport aux titres concurrents, les offres de LEGO Brawls sont presque nulles. La rareté du contenu se voit également dans la liste des trophées/objectifs de la production, douze trophées et tous obtenables en moins d'une heure de jeu. L'impression qui nous est donnée est que l'équipe avait l'intention de proposer le titre sur consoles et PC avec un minimum d'effort, sans l'adapter au standard actuel et en le mettant en vente à un prix vraiment disproportionné pour le contenu proposé ! LEGO Brawls vise à conquérir les fans des briques sans garantie de soutien après le lancement et avec une offre de contenu très minimale, et franchement pas assez du tout. La route vers le succès est vraiment difficile et le titre n'atteindra probablement jamais les normes établies par des titres similaires tels que les récents Multiversus ou Smash Bros.LEGO Brawls est un titre léger qui peut vous tenir compagnie pendant quelques heures et vous permet de vous amuser avec une multitude de personnages. Il est dommage que l'équipe n'ait pas réussi à offrir plus de variété de jeu avec des modes et du contenu supplémentaires, surtout compte tenu du prix de lancement. Nous avons cependant apprécié le choix d'éviter les microtransactions dans ce titre.