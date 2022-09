Le Belge voit l’avenir en noir et adapte son comportement d’achat

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Mollie, un pionnier de l'industrie des paiements et l'un des fournisseurs de services financiers les plus en vue d'Europe en termes de croissance, a publié aujourd'hui les résultats de son rapport sur le commerce électronique européen. L’étude montre comment le comportement d’achat et le paysage du commerce électronique ont changé suite à la crise du Covid et comment les détaillants de l’e-commerce peuvent tout de même continuer à croître malgré le recul de la confiance des consommateurs. L'étude passe également en revue les différences de comportement d'achat sur le marché européen.En juillet et août, Mollie a interrogé 3 000 adeptes du commerce électronique originaires d'Autriche, de France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 500 Belges ont également répondu à l’enquête.52 % des Européens pensent que la situation économique dans leur pays va continuer de se dégrader. Ils sont 50 % à partager cet avis en Belgique. Il n'est dès lors pas surprenant que près de 80 % des personnes interrogées en Europe et en Belgique ont l’intention de diminuer leurs achats en ligne. Les Britanniques sont encore plus pessimistes, puisque 85 % des sondés déclarent qu’ils vont réduire leurs achats en ligne afin de pouvoir faire face à la hausse constante des coûts.Inutile de rappeler que les ventes en ligne se sont envolées pendant la crise du coronavirus. La fermeture obligatoire de nombreux magasins pendant cette période nous a forcés à faire une grande partie de nos achats sur Internet. Maintenant que le pire de la crise sanitaire est derrière nous, 47 % des personnes interrogées déclarent ne pas vouloir changer leurs habitudes, partagées entre achats en ligne et achats en magasin, au cours des 12 prochains mois. Le besoin de contact humain semble être plus important en Belgique que dans les autres pays européens, car 30 % des Belges interrogés déclarent qu’ils feront davantage leur shopping dans des points de vente physiques au cours des 12 prochains mois, alors que seuls 23 % comptent acheter plus en ligne qu’aujourd’hui.Si les plateformes d'e-commerce veulent continuer à se développer dans ces conditions difficiles, elles devront miser sur ce que les consommateurs estiment important et optimiser leur plateforme et leur check-out pour éviter que les clients ne confirment pas leur panier.Grâce à son étude, Mollie a identifié les principaux facteurs qui poussent à choisir une boutique en ligne. Pour le consommateur belge, les éléments suivants sont déterminants :hetées si celles-ci ne répondent pas aux attentes.Chun Kay Tang – sales lead Belgium chez Mollie