Voyages d'affaires : si les entreprises et les organisations s'inquiètent de l'inflation, les collaborateurs se préoccupent surtout de la situation en Ukraine

Si les travel managers européens sont principalement préoccupés par la situation économique actuelle, les voyageurs d’affaires eux-mêmes ne sont que 12 % à s’en inquiéter au Benelux. Ils sont plus préoccupés par la guerre en Ukraine : un sur trois (33 %) déclare être plus réticent à voyager en Europe de l’Est depuis le début du conflit. Ils disent également que leur entreprise a déjà mis en place de nouvelles politiques pour les voyages en Europe de l’Est (21 %) et ont constaté une augmentation des tarifs des voyages d’affaires (23 %). Dix-huit pour cent déclarent qu’un ou plusieurs de leurs voyages prévus ont été annulés.Pourtant, près de 9 voyageurs d’affaires sur 10 dans le Benelux (89 %) sont prêts à voyager à nouveau. Ils sont 47% à voyager actuellement moins qu’ils ne le souhaiteraient. Bien que les voyageurs du Benelux soient moins affectés que leurs collègues européens, la productivité liée aux contacts personnels (20 %), au contact avec le monde et à la découverte de nouvelles cultures et de nouveaux lieux (35 %) leur manque toujours. Une personne sur trois souhaiterait simplement un retour à la normale, après deux ans de restriction.Selon la quasi-totalité des travel managers européens (99 %), ce « retour à la normalité » sera, soumis à des pressions au cours des 12 prochains mois. Cette situation ne leur facilite pas la tâche, constate Pierre-Emmanuel Tetaz, EMEA SVP & General Manager, SAP Concur : « Les prix élevés du pétrole et l’inflation obligent les travel managers à équilibrer les coûts encore plus que d’habitude. Ils affirment également que la réduction des budgets de voyage constitue un défi pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires, tout comme l’accent mis sur la durabilité. Cette situation augmente également la charge de travail et le stress pour 43 % des travel managers européens. Ils ressentent une pression croissante pour prouver la valeur de leur rôle. À l’heure actuelle, les entreprises et les organisations sont donc à la recherche d’un nouvel équilibre dans leur politique de voyages d’affaires, gage de flexibilité pour les collaborateurs et de maîtrise des coûts. L’automatisation de ce processus dans le cloud donne aux travel managers une liberté suffisante, tout en conservant le contrôle. »Les voyageurs d’affaires souhaitent également bénéficier d’une plus grande souplesse dans la planification de leurs déplacements professionnels. Un peu moins de la moitié des voyageurs (43 %) estiment nécessaire de pouvoir choisir leur moyen de transport préféré. Une personne sur trois (37 %) souhaite choisir son propre hébergement. En outre, une personne sur trois (35 %) considère qu’il est important de pouvoir déterminer elle-même la durée de son voyage et de pouvoir modifier ses projets de voyage sans conséquence (39 %).L’enquête de SAP Concur montre également que les changements de comportement en matière de voyages ne sont pas tous dus à des influences extérieures, comme la guerre en Ukraine. Les voyageurs d’affaires adaptent également leur propre comportement de voyage pour réduire leur empreinte carbone. Par exemple, 1 voyageur d’affaires sur 3 du Benelux (32 %) prévoit de donner la priorité à des moyens de transport alternatifs tels que le train plutôt que l’avion. En outre, ils entendent réduire de 23 % le nombre de voyages d’affaires, par exemple en réservant plusieurs voyages à la suite. Près d’un tiers (29 %) des voyageurs d’affaires du Benelux préfèrent également parcourir des distances plus courtes, éviter les escales (32 %) ou utiliser plus souvent les transports publics (26 %).Afin d’arrêter des décisions éclairées en matière de voyage, neuf voyageurs d’affaires sur dix (86 %) considèrent qu’il est important d’appréhender l’impact de toutes les options de voyage lorsqu’ils réservent leur voyage d’affaires.-FIN-Vous pourrez télécharger le rapport SAP Concur Global Business Traveler Report 2022 ici Pour établir le SAP Concur Global Business Traveler Report 2022, le bureau Wakefield Research a enquêté, entre le 28 avril et le 23 mai 2022, 700 gestionnaires de voyages d’affaires sur sept marchés: Allemagne, États-Unis, France, Hong Kong, Mexique, pays de l'ESE (Malaisie et Singapour) et le Royaume-Uni. En parallèle, Wakefield Research a également questionné 3 850 voyageurs d'affaires, ayant effectué plus de trois voyages d'affaires au cours des 24 derniers mois, sur 25 marchés : Afrique du Sud, ALC (Colombie, Chili, Pérou et Argentine), Allemagne, ANZ (Australie et Nouvelle-Zélande), Benelux, Brésil, Canada, Chine, Corée, Danemark, Dubaï, ESE (Singapour et Malaisie), Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Inde, Italie, Japon, Mexique, Norvège, le Royaume-Uni, Suède et Taiwan.