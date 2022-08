OutSystems dans le classement Forbes Cloud 100

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

"Le fait d'être nommé dans la liste Cloud 100 pour la deuxième année consécutive confirme qu'OutSystems apporte une valeur ajoutée à ses clients et qu'il est le moteur de leur transformation cloud", a déclaré Paulo Rosado, fondateur et CEO d'OutSystems. "La pression pour développer des applications stratégiques pour l'entreprise dans le cloud est plus forte que jamais et une approche de développement efficace est essentielle pour cela. Nous sommes immensément fiers du travail accompli par notre équipe pour aider certaines des entreprises les plus innovantes du monde à développer des logiciels qui apportent des solutions à leurs plus grands défis commerciaux."Il s'agit de la septième édition du Cloud 100. Chaque année, des propositions de centaines de start-ups du secteur du cloud sont examinées. Celles-ci sont classées en fonction de quatre facteurs : leadership sur le marché (35%), valeur commerciale estimée (30%), performance opérationnelle (20%) et personnel et culture (15%). Pour déterminer la position dominante sur le marché, un jury composé de CEO d'entreprises cotées en bourse spécialisées dans le cloud a été engagé. Ils contribuent à l'évaluation et au classement de leurs homologues du secteur privé."Les entreprises figurant sur la liste Cloud 100 sont parmi les meilleures et les plus prometteuses de ce secteur en pleine expansion", a déclaré Alex Konrad, rédacteur en chef de Forbes. "Chaque année, il devient de plus en plus difficile de figurer sur cette liste. Cela signifie que les entreprises qui y figurent font partie de la véritable élite. Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à tous les finalistes"."Malgré le tumulte boursier actuel, les valorisations des entreprises privées du Cloud 100 continuent de croître", a déclaré Mary D'Onofrio, partenaire chez Bessemer Venture Partners. "Toutes les entreprises figurant dans le Cloud 100 2022 ont une fois de plus franchi le cap d'une valorisation d'un milliard de dollars. L'évaluation moyenne a atteint le chiffre stupéfiant de 7,4 milliards de dollars cette année. Malgré la correction du marché en 2022, notre confiance dans le cloud continue de croître. Plus de 70 % de toutes les entreprises figurant dans le classement Cloud 100 pour 2022 réalisent des ventes annuelles d'au moins 100 millions de dollars. Cela les place dans la catégorie des centaures du cloud. Dix pour cent des entreprises restantes devraient atteindre cette étape d'ici la fin de l'année. Cela renforce notre conviction que les finalistes de cette année font partie des meilleures entreprises de cloud computing au monde "."Des entreprises de pointe apparaissent un peu partout . Il est enthousiasmant de voir que l'élan du secteur du cloud se poursuit", a déclaré Alex Kayyal, associé directeur de Salesforce Ventures. "Les entreprises figurant dans cette liste ont été soumises à un processus de sélection rigoureux et rejoignent une liste éminente d'anciens élèves du Cloud 100. Le besoin de transformation numérique reste un moteur essentiel de l'innovation et de gain d'efficacité dans tous les secteurs. Nous pouvons considérer que ces entreprises sont les meilleures dans le domaine du cloud."Les classements Forbes 2022 Cloud 100 et 20 Rising Stars peuvent être consultés à l'adresse www.forbes.com/cloud100.