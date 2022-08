SÃ©curiser son nouvel ordinateur : les 10 Ã©tapes indispensables selon ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Il faut donc penser à la cyber-sécurité avant même d’allumer votre appareil. Rafraîchissez- vous la mémoire et faites de la cyber-hygiène votre priorité numéro un.Quelles sont les principales menaces pour votre PC ?Une fois le PC connecté à Internet, des pirates chercheront à voler vos données, à encrypter l’appareil et à le prendre en ‘otage’, à extraire des détails financiers, à miner secrètement de la crypto-monnaie, etc. Ils utiliseront des méthodes éprouvées : le piratage, le vol ou la devinette de mots de passe ou l'exploitation de vulnérabilités logicielles. Les principales menaces incluent :Phishing - Les cybercriminels se font passer pour des sources légitimes et dignes de confiance (banques, fournisseurs de technologie, détaillants, etc.) et tentent de persuader les utilisateurs de cliquer sur des liens, d'ouvrir des pièces jointes dans des mails. Cela conduit les utilisateurs vers un site bidon leur demandant de remplir des informations personnelles (identifiants et/ou adresse/ détails financiers) ou pourrait déclencher un téléchargement de maliciels secrets.Téléchargements intempestifs et publicités malveillantes - Parfois, visiter un site Web infesté ou diffusant une publicité malveillante peut déclencher le téléchargement d'un maliciel. Les sites bien connus peuvent être moins compromis car ils disposent de plus de ressources et d’une protection renforcée. Mais il y a beaucoup d’exemples prouvant que ce n'est pas toujours le cas. Il est donc essentiel d'investir dans un logiciel sécuritaire réputé et de s'assurer que les paramètres de sécurité du navigateur sont corrects.Écrémage numérique - Les pirates peuvent aussi compromettre les pages de paiement des sites de commerce électronique avec des maliciels conçus pour collecter ‘en silence’ les données de votre carte au fur et à mesure de leur saisie. Il est difficile de s’en protéger car le problème vient du fournisseur. Acheter sur des sites plus connus peut réduire les risques.Applis et fichiers malveillants - Les cybercriminels cachent aussi des maliciels dans des applis et des téléchargements d'apparence légitime. Beaucoup sont publiés sur des forums en ligne, des sites P2P et autres plateformes tierces. Il est donc logique de télécharger uniquement à partir de sources fiables et d'utiliser un logiciel sécuritaire efficace pour rechercher les maliciels.Dix conseils pour protéger votre ordinateur Les étapes qui suivent peuvent être prises en charge automatiquement par le fabricant de votre PC ou Microsoft, mais il est utile d’investiguer un peu plus pour s’assurer que tous les paramètres sont aussi sécurisés que possible. Voici les 10 meilleurs conseils pour la sécurité informatique :1. Installez les mises à jour automatiques pour le système d'exploitation et les logiciels du PC2. Supprimez les bloatwares qui accompagnent souvent les PC. Vérifiez si vous ne reconnaissez aucun logiciel pour vous assurer que sa suppression ne dégradera pas les performances. Moins il y a de logiciels sur l’appareil, moins les attaquants ont la possibilité d'exploiter les bogues qu'ils contiennent3. Installez un logiciel de sécurité multicouche d'un fournisseur tiers réputé et installez toutes les mises à jour4. Configurez des sauvegardes et sauvegardez une copie des données sur un périphérique de stockage distant maintenu offline5. Sécurisez le navigateur adaptant les paramètres de confidentialité et de sécurité et en vous assurant qu'il s’agit de la dernière version6. Allumez et configurez le pare-feu sur le système d'exploitation et le routeur domestique, en vous assurant qu'il est protégé par un mot de passe fort7. Téléchargez une appli d'authentification multi-facteur afin de protéger vos comptes contre le piratage par phishing ou autres attaques8. Évitez d'utiliser des clés USB autres que les vôtres, elles peuvent contenir des maliciels9. Utilisez un gestionnaire de mots de passe afin que toutes vos informations d'identification soient uniques, solides et difficiles à déchiffrer10. Ne téléchargez que des applis/fichiers de sources fiables et évitez le matériel piraté, qui peut souvent être piégé par des maliciels.Même en suivant ces bons conseils, il y a toujours des risques lorsque vous naviguez en ligne. Procédez toujours avec prudence, ne répondez pas aux mails/messages en ligne non sollicités et assurez-vous que l’encryptage de l'appareil est activé.A propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. 