Binance cÃ©lÃ¨bre son 5e anniversaire avec des frais de trading Bitcoin gratuits

Binance célèbre son 5e anniversaire avec des frais de trading Bitcoin gratuits

11/07/2022 Dans Publié leDans Press Releases

Depuis 8 juillet, les utilisateurs peuvent profiter du trading gratuit sur treize stablecoins et paires de trading Spot comprenant BTC/USDT, BTC/BUSD, BTC/USDC, BTC/EUR, BTC/TRY et plus encore. Les nouveaux frais sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre, permettant aux utilisateurs de Binance du monde entier de profiter de la « sensation gratuite » même après les deux semaines de célébrations d’anniversaire.



Le fondateur et PDG de Binance « CZ » (Changpeng Zhao) a déclaré: « Conformément à notre philosophie axée sur l’utilisateur, Binance s’est toujours efforcé de fournir les tarifs les plus compétitifs de l’industrie. Binance a toujours voulu être une plateforme inclusive en accordant une attention particulière à l’accessibilité. La suppression des frais sur certaines paires de trading au comptant BTC est un autre pas dans cette direction. »



« En cinq ans, Binance a construit une grande communauté qui croit en nous et soutient notre vision. Notre croissance et notre performance n’auraient pas été possibles sans poule. Nous espérons redonner à la communauté en lui fournissant les meilleurs produits et services au monde », a ajouté CZ.



Binance a été lancé en juillet 2017 en tant qu’échange crypto-à-crypto et est devenu le plus grand échange cryptographique au monde en six mois. Aujourd’hui, Binance est un écosystème mondial de blockchain qui couvre les services de trading, les solutions d’infrastructure, les ressources éducatives, la recherche, le bien-être social et les programmes caritatifs, les initiatives d’investissement et d’incubation, et plus encore.



En donnant accès à un nombre important d’outils financiers tout en maintenant des coûts parmi les plus bas du marché, Binance rend les cryptos accessible à tous.