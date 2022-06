ESET PROTECT Advanced : leader dans le rapport G2 Ã©tÃ©

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Dans plusieurs rapport de l'édition d'été G2 Grid® ESET est leader, y compris en logiciels Antivirus Software, Endpoint Management Software, Endpoint Protection Suites, et Mobile Data Security Software. Dans les rapports Mid-Market destinés aux entreprises comptant jusqu'à 1 000 employés, ESET est leader en logiciels Mid-Market Endpoint Protection Suites, Mid-Market Antivirus Software, et Mid-Market Endpoint Management Software.« Nous sommes ravis d'être classés leaders dans ces rapports. Notre objectif est de fournir la sécurité numérique qui assure le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes d'une organisation. Etre reconnu pour nos efforts est toujours un honneur », explique Michal Jankech, vice-président du segment PME et MSP chez ESET. « Aujourd’hui, aucune entreprise, grande ou petite, ne peut survivre sans une réponse efficace à une faille informatique. Nous pensons qu'en utilisant nos puissantes technologies de prévention, de détection et de réponse, fournies par notre plate-forme modulaire ESET PROTECT, les entreprises bénéficient de la protection multicouche la plus efficace et la plus dense du secteur».Depuis plus de 30 ans, ESET investit massivement dans plusieurs couches de technologies propriétaires qui empêchent les violations des terminaux et des systèmes de ses clients, par des menaces connues et inconnues. La plate-forme ESET PROTECT a été conçue en pensant aux clients. Elle a pour objectif principal d'aider les administrateurs informatiques à mieux gérer les risques sécuritaires dans leurs environnements.En tant qu'entreprise privée, axée sur la technologie, ESET a toujours adopté une approche scientifique basée sur la sécurité, avec l'adoption précoce de l'apprentissage automatique et la puissance du cloud pour développer ses systèmes mondiaux d’informations sur les menaces. La société a été nommée en permanence (has continuously been named) un des meilleurs acteurs et un leader de l'industrie pour ses solutions commerciales.A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/