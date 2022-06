Submer et RNT Rausch annoncent leur coopération sur le marché belge

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

« Aller au-delà des normes traditionnelles et remettre en question le statu quo fait partie de notre ADN et nous sommes toujours à la recherche de moyens intelligents pour augmenter la densité et les performances, devenir plus durables et réduire notre empreinte carbone. Cependant, noyer dans un liquide des appareils électroniques de haute qualité était une règle d'or que je n'ai jamais voulu remettre en question ni même enfreindre. Ce scénario décrit parfaitement la situation à laquelle est confronté l'ensemble du secteur informatique. Nous devons accepter que tout est possible et repenser le fonctionnement de l'informatique et la construction des centres de données. Je suis impatient de remplir de nombreux pods Submer avec nos solutions de serveurs et de stockage et de remodeler le paysage des centres de données », a déclaré Sebastian Nölting, CEO de RNT.

« Cette collaboration permet à RNT Rausch et Submer de proposer une solution HPC "clé en main" complète et durable, conçue spécifiquement pour les besoins des clients. En travaillant ensemble, nous veillons à ce que les clients aient un accès facile à la technologie qui résout les problèmes de densité et d'espace et qui les aide également à réduire leur impact sur l'environnement. De tels partenariats sont essentiels pour l'avenir du secteur », a déclaré Daniel Pope, CEO et cofondateur de Submer.

Le refroidissement par immersion est une technique utilisée pour refroidir les composants des équipements informatiques et consiste à immerger les composants informatiques dans un fluide thermoconducteur et diélectrique. Cette pratique permet de refroidir les appareils et de transférer la chaleur de la source au liquide. Le refroidissement par immersion devrait faire partie de toute stratégie de mise en œuvre informatique et deviendra la norme dans les centres de données modernes et futurs.Traditionnellement, le matériel informatique est soumis à un refroidissement par immersion depuis le début des années 1960, certains des premiers superordinateurs étant entièrement immergés dans un fluide diélectrique. Aujourd'hui, cette méthode est de plus en plus populaire auprès des centres de données à la recherche de moyens innovants pour réduire les coûts, gagner de l'espace et augmenter la puissance de calcul.Les méthodes de refroidissement traditionnelles entraînent des coûts élevés en termes de consommation d'énergie, d'utilisation de l'eau, d'immobilier, d'empreinte carbone, etc. Pour de nombreuses entreprises, cela signifie dépenser beaucoup d'argent non seulement pour ces ressources, mais aussi pour l'immobilier et la gestion des centres de données.La collaboration entre Submer et RNT permet aux entreprises de toutes tailles de déployer leur centre de données presque partout. Un petit espace suffit pour accueillir les solutions et il n'est pas nécessaire d'installer des unités de climatisation pour refroidir les serveurs, ni des systèmes d'extinction d'incendie coûteux et sophistiqués. La pièce nécessiterait un contrôle d'accès simple pour une seule personne, ainsi que des ajustements électriques occasionnels pour assurer sa sécurité.Un environnement refroidi à air nécessite jusqu'à dix fois plus d'espace qu'un environnement refroidi par immersion. En outre, la solution de refroidissement par immersion stocke les appareils en un seul endroit, ce qui permet de réduire l'espace nécessaire et les coûts liés à l'immobilier et aux ressources.Essentiellement, les entreprises peuvent concevoir leur propre centre de données avec une solution entièrement personnalisée construite selon leurs spécifications. Cela signifie que les centres de données traditionnels, dont le fonctionnement nécessite d'énormes quantités d'espace et de ressources, deviendront obsolètes dans un avenir proche.Les centres de données refroidis par immersion sont extrêmement efficaces sur le plan énergétique. Les entreprises disposant de centres de données à refroidissement par immersion peuvent réutiliser non seulement l'eau des pods, mais aussi la chaleur afin de minimiser les déchets. Il est également possible de refroidir un plus grand nombre de pods dans un liquide que sur un rack, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques et, par conséquent, l'empreinte carbone de l'entreprise.Pour RNT, la durabilité commence par le matériel et la construction du serveur. L'entreprise n'utilise que des composants et travaille toujours avec des fournisseurs qui représentent l'option la plus durable. Elle veille également à ce que les serveurs soient transportés de la manière la plus écologique possible. Par conséquent, les solutions de Tormenta Varioscaler et de BigFoot Storage sont des options durables pour les entreprises qui cherchent à transformer leurs opérations.Les entreprises qui peuvent déployer des solutions de serveurs et de stockage avec des systèmes de refroidissement par immersion bénéficieront également des environnements informatiques à plus haute densité que Submer fournira, ce qui leur donnera un avantage concurrentiel tout en augmentant leur efficacité.Le refroidissement immergé présente de nombreux avantages, non seulement pour économiser de l'espace mais aussi de l'énergie, et aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone et à être aussi durables que possible.RNT et Submer exposeront ensemble à l'ISC 2022, du 29 mai au 2 juin, pour présenter la solution à la communauté HPC et montrer comment le système de stockage BigFoot® de RNT accélère le traitement des données grâce au disque dur le plus rapide du monde sans provoquer de goulot d'étranglement dans un bain de liquide non conducteur.Pour plus d’informations sur la marque, les produits et les services, rendez-vous sur : www.rnt.de