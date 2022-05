Â« HÃ©ros du ProgrÃ¨s Â», les esprits les plus progressistes du 21e siÃ¨cle, une campagne de recherche organisÃ©e par ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA — Le 18 mai 2022 — ESET, un leader mondial en cybersécurité, annonce le lancement d'une nouvelle initiative, les "Héros du Progrès". La société recherche des penseurs visionnaires qui ont contribué au progrès dans une variété de secteurs, avec la technologie au cœur du progrès réalisé.Derrière toutes formes de progrès, se cachent des créateurs brillants, souvent non-conformistes, qui veillent à ce que de grandes choses se produisent. ESET s’est donné pour mission de trouver ces progressistes et de mettre en valeur ces héros méconnus qui font tourner la planète.Les inscriptions se fonts dès à présent sur le site ESET https://www.eset.com/int/progress-protected/nominate-your-hero-of-progress/ et se clôtureront le 26 juin 2022.Elles consistent pour les candidats à présenter et à décrire, dans un texte de 300 mots, des exemples de travail de premier plan qui ont eu un réel impact sur l’évolution de la technologie. Cela inclut toute technologie inventée, adoptée et améliorée, qui a fait progresser les industries, la société ou les communautés. Pour être qualifiés, les candidats doivent travailler dans un des domaines repris dans la liste ci-dessous, être activement impliqués dans le travail pour lequel ils sont nominés et avoir plus de 18 ans.Les 15 catégories comprennent les secteurs suivants :1. Arts et industries créatives2. Le monde des affaires3. Sécurité numérique4. Enseignement5. Énergie et durabilité6. Services financiers7. Alimentation et agriculture8. Santé et sciences de la vie9. Secteur de la logistique10. Fabrication11. Recherche & dévelopement12. sciences13. Sport14. Villes intelligentes, IoT, secteur informatique15. Secteur du transport & des voyagesUn jury d'experts, dirigé par Ignacio Sbampato, CBO d'ESET, examinera toutes les candidatures. La liste de ces agents du changement à travers le monde sera rendue publique en septembre 2022.Sbampato a expliqué : « Si nous imaginons un instant ce qu’aurait été le monde sans les contributions des penseurs les plus créatifs de l'histoire, notamment pour la technologie d'aujourd'hui, il devient clair que ces efforts doivent être applaudis et mis en valeur. C'est pourquoi ESET accorde une immense importance au développement de la science, aux initiatives en technologie, à la recherche et la responsabilité des entreprises, que nous accompagnons avec nos collègues, clients, partenaires et avec toutes les communautés dans lesquelles nous sommes actifs. Nous sommes ravis de rechercher, dans le monde entier, les véritables héros du progrès afin de pouvoir célébrer toutes leurs extraordinaires réalisations et mettre en lumière ces esprits prolifiques qui contribuent à faire de notre planète un monde meilleur. »Toutes les nominations sont attendues sur le site Web d'ESET : https://www.eset.com/int/progress-protected/nominate-your-hero-of-progress/. Pour en savoir plus sur ESET et le progrès d'ESET, rendez-vous sur https://www.eset.com/int/progress-protected/ A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/ INFO PRESSEESET BeLux - MGK TechnologiesMaxime Mutelet+352 26 18 51Key CommunicationsCatherine d’Adesky / Louise Biron+32 (0)475 48 62 68