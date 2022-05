On pourrait beaucoup parler de Nintendo Switch Sports , en réfléchissant à la raison pour laquelle un jeu d'une telle importance commerciale est sorti 5 ans après le lancement de la console hybride ; ou encore sur le nombre limité de mini-jeux disponibles au lancement. Ceux qui recherchent une expérience similaire à Wii Sports (2006) trouveront le bon jeu dans Nintendo Switch Sports, la nette évolution de la marque est tangible dès les premières minutes, et bien que Yoshikazu Yamashita soit resté dans son même rôle, c'est-à-dire en tant que directeur comme dans Wii Sports, Wii Sports Resort (2009) et Nintendo Land (2012), ce jeu montre qu'il est prêt à s'adapter aux temps modernes, avec les formules typiques de sortie et d'approche de l'utilisation des jeux actuels. Avant de commencer, il convient de noter que Nintendo Switch Sports N'EST PAS DISPONIBLE pour Nintendo Switch Lite . En fait, le jeu tire pleinement parti des fonctionnalités Joy-Con, négligeant complètement la console portable uniquement de Nintendo. Est-ce un facteur négatif ? Oui et non . « Oui » car cela exclut une tranche importante d'utilisateurs, mais « Non » parce que le noyau fondamental de la marque est ciblé : le mouvement. Chose certainement si appréciable que tous les mini-jeux puissent être joués avec un seul Joy-Con , hors le foot qui nécessite une paire par joueur, donnant la possibilité à ceux qui ne gardent qu'une seule paire de manettes de ne pas avoir à en acheter d'autres.Le facteur nostalgie qu'apporte Nintendo Switch Sports est certainement important , étant si important qu'il est l'une des raisons fondamentales qui incitent un joueur à l'acheter. Mais il faut dire que ceux qui achèteront ce jeu n'y trouveront pas une transposition 1:1 du jeu dont ils sont tombés amoureux au lancement de la Nintendo Wii , mais une évolution de ce jeu mythique. Que cela puisse être amélioré ou détérioré est une autre histoire, mais ne vous attendez pas à trouver les jeux dont vous vous souvenez. Une nouveauté importante, ainsi qu'un élément qui se déconnecte totalement du titre de 2006, c'est la possibilité de jouer en ligne, localement ou avec des amis (c'est-à-dire créer ou rejoindre des salles comme dans Super Smash Bros Ultimate). Faire de Nintendo Switch Sports un jeu essentiellement multijoueur est une étape importante que la marque a dû franchir pour s'adapter à son époque et elle y est bien parvenue : matchmaking rapide, jeux absents de lag important ou délais d'entrée sensibles. Bien que le système "Jouer à X jeux et obtenir une récompense par niveau" ne nous rende pas fou, il peut être agréable d'obtenir des vêtements intéressants pour votre personnage. En parlant de personnages : les Miis sont partis . Ça fait mal au coeur, peut être. Au lieu de ces personnages personnalisables mignons et mémorables, il y a des personnages si beaux et avenants qu'ils s'éloignent des protagonistes que l'on créait avec l'éditeur Wii. Ils sont certainement plus attrayants, mais les Miis restent des Miis. Cependant , le large choix de personnalisation compense ce problème sur Nintendo Switch Sports , en ne le faisant pas trop peser pour ne pas voir nos visages déformés sur le court de tennis ! Avant d'entrer dans les spécificités des mini-jeux, nous voudrions préciser que les 6 mini-jeux sont tous très valables et amusants, mais il y en a qui ont plus de défauts que d'autres , rendant l'expérience pas toujours agréable.Nous allons démarrer sur les chapeaux de roue avec les meilleurs mini-jeux, ceux qui nous ont le plus convaincu sur Nintendo Switch Sports en termes de gameplay, d'accessibilité et de fun . Le volley reste facile et accessible : bump, passe, saut et dunk et blocage. Complet avec tous les mouvements principaux du volley-ball, ce mini-jeu est rapide à apprendre et amusant à jouer avec des amis. La partie Online ne fait pas exception lorsque vous êtes en équipe complète, donc 2 contre 2, et rend donc les parties encore plus engageantes. C'est un péché quand on joue à deux joueurs, obligeant à jouer avec deux IA qui même au niveau "Very Strong" ne sont pas suffisamment prêtes à résister à la comparaison avec les joueurs. Le badminton est l'évolution parfaite du tennis, devenant un mini-jeu super compétitif et palpitant sur Nintendo Switch Sports . Le timing est tout, mais la pression que vous devez mettre sur votre adversaire en alternant le coup direct avec un coup plus court en appuyant sur ZR est également importante pour la victoire. Cependant, il faut être prudent, car si vous continuez à tirer à vide, le personnage peut tomber, par conséquent perdre du temps et rater le volant. Le taux de chute augmente au fur et à mesure que le match progresse, obligeant les joueurs à faire des touches parfaites vers les étapes finales. En plus d'être facile à apprendre, c'est sacrément amusant car le rythme de jeu est vraiment élevé et vous ne pouvez jamais baisser votre garde . Uniquement 1 contre 1, à la fois en ligne et localement , Badminton reste l'un des meilleurs mini-jeux de Nintendo Switch Sports.Chambara vient de Wii Sports Resort dans un nouveau et plus amusant concept que son prédécesseur, nous offrant un seul mode mais avec trois types d'épées différentes : l'épée, l'épée d'énergie et la double épée. Les changements sont les statistiques de boost que chacun d'elles fait, faisant de la première le plus puissant et la double la plus rapide; l'épée énergétique récupère de l'énergie en parant le coup et une fois les 3 slots chargés, vous pouvez procéder à un coup chargé qui pousse davantage l'adversaire. Les épées doubles sont plus rapides mais moins puissantes, mais elles présentent un risque pour l'ennemi car elles sont plus difficiles à parer. Comme le badminton, c'est aussi un jeu qui mise sur la pression de l'adversaire car un minimum d'inattention est fatal. Bien que le style de jeu soit resté inchangé, c'est-à-dire jeter l'adversaire hors du ring, il est très agréable de noter que la caméra, qui tourne autour des combattants, vous permettra de vous déplacer dans plusieurs directions du terrain, rendant le mini-jeu plus spectaculaire . Bien que la météo ne soit pas favorable au jeu, le chambara est certainement l'un des mini-jeux les plus réussis de Nintendo Switch Sports.Le bowling est cette exception de Nintendo Switch Sports où nous voyons un renouveau du mini-jeu que nous avons appris à aimer sur Wii Sports, mais avec l'ajout d'un mode obstacle vraiment délicat. Celui-ci est divisé en 3 difficultés croissantes et nous pouvons vous assurer que même un maître de bowling a eu ses difficultés ... malheureusement pas toutes dues à la complexité des pistes. En fait, un gros problème est la sensibilité et le calibrage du Joy-Con : la direction que nous donnerons ne sera pas toujours la même que la balle suivra et vous n'aurez pas un retour adéquat sur la puissance mise pour lancer la balle. Expliquons ce dernier point, afin de clarifier en cas de doute : plus le Joy-Con se déplace rapidement, plus la puissance de tir sera élevée… théoriquement. Ici, cependant, nous avons constaté que la vitesse restait toujours la même quelle que soit la vitesse que nous appliquions au mouvement , sauf dans les cas extrêmes où le mouvement était évidemment lent. Ce sont de petites choses qui seront facilement résolues par un patch. Si le bowling a quelques soucis, le tennis a laissé un mauvais goût dans la bouche : bien que le jeu soit resté similaire à l'original de 2006, la perspective de la caméra est totalement l'ennemie des personnages sous le filet. Si la vue reste excellente pour le joueur qui bat, l'impression de profondeur se perd au centre du terrain . Ce problème ne nous permet pas de comprendre quand frapper la balle, faisant de nombreux ratés ou rendant les joueurs qui jouent près du filet "inutiles" . Cela ne permettait pas de profiter pleinement du tennis; mais surtout, cela permet à l'une des choses les plus mauvaises de se produire dans un jeu comme celui-ci : faire des erreurs sans que nous en soyons responsables . C'est sans aucun doute le mini-jeu le plus faible de Nintendo Switch Sports à ce stade.A contrario, le football de Nintendo Switch Sports représente l'un des points forts de la compilation multisports : vous pouvez donner des coups de pied au sol ou dans les airs, lancer votre tête, sprinter, sauter et applaudir. Tout ce qui concerne les mouvements de football, appliqué à la précision du Joy-Con sur les tirs et à la grande accessibilité du jeu, rend ce mini-jeu sacrément amusant et satisfaisant à jouer. Ce n'est pas parmi les meilleurs, car certaines choses seraient à revoir comme la gestion de l'endurance, souvent jamais assez présent, mais le Joy-Con en main est très dynamique, capturant facilement l'entrain face à des amis. Cette expérience Nintendo Switch Sports est super approuvée, comme le mode de pénalité difficile : en gros, il nous oblige à attacher un Joy- Con à notre jambe dominante (via l'accessoire fourni avec la version physique du jeu ou séparément ou avec Ring Fit Adventure) et prendre des pénalités contre un adversaire.Nintendo Switch Sports est un excellent jeu pour toute la famille, comme l'était Wii Sports à son époque. Il a beaucoup de défauts et il y a des choses qui ne vont pas, comme le nombre extrêmement limité de mini-jeux, mais on ne doute pas que c'est sacrément amusant de jouer avec des amis. En revanche, la compilation n'est pas aussi attrayante qu'elle l'était à l'époque de Wii Sports, qui dans ce lointain 2006 représentait la nouveauté absolue avec la Wii. Mais si l'équipe de développement nous consacre un soutien constant, introduisant plus de mini-jeux au fil du temps (comme Golf annoncé plus tard cette année), cela pourrait devenir un jeu plus intéressant qu'il ne l'est.