ESET participe Ã  l'exercice Locked Shields de l'OTAN pour renforcer la cyber-rÃ©silience

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Cet exercice a nécessité plus de six mois de préparation pour assurer son succès. Il a pour but de renforcer la défense numérique collective dans toute l'alliance et de tester les compétences des alliés. Les participants ont eu une occasion unique de prouver leurs capacités à protéger les systèmes informatiques civils et militaires nationaux ainsi que les infrastructures critiques.Pour Locked Shields 2022, environ 5 500 systèmes virtualisés ont été soumis à plus de 8 000 attaques de tir réel. L'exercice était cependant moins significatif par sa taille que par sa complexité. Les équipes impliquées devaient prouver leurs capacités à protéger l'infrastructure critique confiée par un pays imaginaire. Elles devaient aussi prouver leur efficacité à rapporter des détails sur la situation du champ de bataille numérique, à exécuter des décisions stratégiques et à résoudre des problèmes médico-légaux, juridiques et d'opérations d'information. Pour la première fois, l'exercice comprenait la simulation des systèmes de gestion des réserves et de messagerie financière d'une banque centrale et il portait principalement sur les interdépendances des systèmes informatiques internationaux (interdependencies of international IT systems).Cette année, plus de 2000 participants de 32 pays étaient impliqués. Vingt-quatre pays étaient membres de l'OTAN, dont la République Slovaque qui participe chaque année et qui, cette fois-ci, a été rejointe par des experts en cyber-sécurité de la République Tchèque. De nombreux pays étaient intéressés et plusieurs d’entre eux ont uni leurs forces pour créer des équipes conjointes telles que slovaque-tchèque, lituanienne-polonaise et estonienne-géorgienne.L'équipe slovaque-tchèque (SK-CZ) se composait d'experts des forces armées, d'organisations gouvernementales et du secteur privé, dont ESET. Vingt-neuf experts en sécurité d'ESET ont participé à l'exercice, aidant l'équipe SK-CZ à se hisser à la cinquième place du classement général et à la première place dans deux sous-catégories : la criminalistique et le rapportage.Une fois de plus, ESET est heureuse d'avoir pu se joindre à la Slovaquie dans cet exercice et de prouver ainsi qu'il est un partenaire précieux pour le pays."L'équipe d'ESET a démontré, une fois encore, son expertise technique et a aidé l'équipe slovaque-tchèque à obtenir un très bon résultat. Les produits ESET avaient une efficacité élevée en détection des incidents et nous ont permis de répondre de manière proactive aux menaces émergentes dans un laps de temps très court. Merci à toutes les personnes impliquées pour leur participation et leur haut niveau de professionnalisme », a déclaré le directeur du Centre de Cyberdéfense de la République Slovaque.Les besoins en sécurité numérique et en boucliers de verrouillage sont de plus en plus importants compte tenu des événements comme l'invasion de l’Ukraine et la pandémie de COVID-19. Alors que la communauté mondiale devient toujours plus dépendante de la technologie, les acteurs malveillants multiplient leurs efforts pour attaquer le secteur public et privé. En réponse, Locked Shields utilise les dernières technologies pour entraîner les équipes nationales dans un environnement d'exercices basés sur des scénarios réalistes.A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/