Finance digitale : Exemples et avantages

Qu’est-ce que la finance digitale ?

Quels sont les avantages de la finance digitale ?

Comment Penneo aide les institutions financières dans leur parcours de numéris

La finance digitale désigne le processus de transformation des services bancaires et financiers traditionnels par l’utilisation de nouvelles technologies. Plus précisément, l’utilisation de produits et outils numériques pour fournir des services financiers.Quels sont des exemples de transformation digitale dans la finance ?Comme dans la plupart des secteurs, la transformation digitale a également eu un impact important sur les services financiers. Quelques exemples de technologies et de solutions qui favorisent la digitalisation des services financiers sont mentionnés ci-dessous.La banque digitale n’est pas un concept nouveau. En fait, elle est très populaire auprès du jeune public depuis un certain temps déjà. Mais les événements récents ont considérablement augmenté le recours à la banque en ligne. Lorsqu’il n’était plus possible de se rendre dans leur agence bancaire, de plus en plus de clients se sont tournés vers la banque digitale. Par conséquent, plus de gens se sont familiarisés avec les transactions digitale, comme les paiements et les virements en ligne, et ils ont même commencé à les préférer.Ces dernières années, d’autres banques dites challengers ont émergé. Ce sont des banques entièrement digitales, sans agence physique. Elles défient les banques traditionnelles, en rendant l'expérience client plus fluide : de la facilité d'ouverture d'un compte à une meilleure fonctionnalité, avec des frais et des taux plus attractifs. Parmi ces banques challengers figurent Revolut, Lunar et Monzo.Les fintech changent aussi le marché des services financiers. Elles offrent un éventail de services numériques : suivi des dépenses, budgétisation, chatbots de service à la clientèle et plus encore. Alors que de plus en plus d'institutions financières s'appuient sur des solutions fintech, ces entreprises ont été essentielles pour stimuler la digitalisation des services financiers.La gestion des investissements par algorithme et les plateformes digitales de conseil financier gagnent également en popularité. Leur facilité d'utilisation et leur capacité à offrir des frais plus attractifs ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles davantage de consommateurs les préfèrent aux sociétés d'investissement traditionnelles.Une autre technologie qui stimule la digitalisation dans la finance est la blockchain. Elle offre de nouvelles possibilités pour identifier, enregistrer et stocker des actifs numériquement, et pour modifier la manière dont les gens investissent leurs ressources et échangent sur les marchés. La blockchain continue de se déployer et son impact devrait s’avérer plus important encore dans l’avenir des services financiers.Les outils numériques ont été créés pour nous aider à travailler plus efficacement, en éliminant de l’équation les opérations manuelles chronophages. En s'appuyant sur ces solutions, les employés d'institutions financières comme les banques, les fonds de pension ou les compagnies d'assurance améliorent leur productivité et se concentrent davantage sur les tâches à valeur ajoutée.Le secteur financier est soumis, à juste titre, à des exigences en matière de sécurité et de conformité. Il traite et manipule souvent des informations sensibles et confidentielles. La plupart des outils digitaux financiers sont conçus en tenant compte de ces exigences, ce qui en fait un bon choix pour répondre aux besoins des prestataires de services financiers.Aujourd'hui, les clients attendent une expérience digitale et fluide par défaut. Leurs interactions doivent être faciles et à leur convenance. Le marché devenant plus concurrentiel, les institutions financières doivent investir dans des outils digitaux pour satisfaire leurs clients et fournir le niveau de service attendu.Les prestataires de services financiers ont généralement accès à de grandes quantités de données et les traitent avec un grand potentiel. Mais sans les outils pour les analyser, ces données ne sont pas d'une grande utilité. Les solutions digitales fournissent aux institutions financières des données nettoyées et des informations exploitables, qui peuvent être utilisées pour identifier de nouvelles opportunités commerciales et se développer.ationChez Penneo, nous avons développé deux solutions qui aident les institutions financières à automatiser certains de leurs processus les plus chronophages en contact direct avec le client : l’intégration de nouveaux clients et la documentation des transactions.Penneo KYC automatise le travail manuel d’intégration des nouveaux clients et d’exécution du processus KYC. Notre système guide les utilisateurs tout au long du processus, de l'évaluation des risques à la demande de documentation et au stockage des données, en toute sécurité. Tout en veillant au respect des lois anti-blanchiment.