Plus de quatre ans après le dernier Gran Turismo (Gran Turismo Sport, sorti en 2017) et plus de huit ans depuis la dernière version principale (Gran Turismo 6, 2013), le tant attendu Gran Turismo 7 est enfin arrivé. Que vous soyez ou non un fan de sport automobile, tout le monde a des histoires sur les dimanches après-midi en regardant les courses de Formule 1. Ou même des moments de tous les jours comme s'arrêter dans la rue pour regarder passer cette incroyable voiture de sport. Les voitures font partie de la vie quotidienne et de l'histoire de beaucoup d'entre nous, et c'est l'objectif principal de Gran Turismo 7. Des scènes exactement comme celles que l'on vient de décrire constituent la vidéo d'ouverture du jeu. Dès les premières interviews sur le jeu, Kazunori Yamauchi l'a déjà précisé : il s'agit d'un titre axé sur les amateurs de voitures. Cependant, tout le monde ne partage pas cette passion pour les machines à quatre roues. Surtout chez les plus jeunes, où les téléphones portables et la technologie ont détourné l'intérêt de la plupart des interactions avec les voitures, ce charme est souvent très éloigné de leur réalité. Sachant cela, "Kaz" est catégorique : Gran Turismo 7 fera de son mieux pour convertir tous ceux qu'il peut à sa "religion". Après Gran Turismo Sport, le public était très inquiet de ce à quoi ressemblerait la campagne hors ligne de Gran Turismo 7. Après tout, le titre précédent visait principalement à faire de la franchise un titre d'esports , et par conséquent, il a été dépouillé d'une grande partie du gameplay solo traditionnel de la franchise. Il y a eu le "tuning" automobile, la recherche de la voiture idéale pour remporter un championnat ou encore les fameuses épreuves de permis (ou le "permis de conduire"), emblématiques de la série. Mais n'ayez crainte : dans les premières minutes de jeu, cette question a reçu une réponse ferme. Oui, toutes ces fonctionnalités (et bien d'autres) sont de retour, et je dirai plus : mieux que jamais.Dès que nous ouvrons le jeu pour la première fois, on nous présente le hub central, un scénario avec plusieurs régions, où chacune d'elles est un menu de jeu. Et au départ, aucun de ceux-ci n'est un mode multijoueur, après tout, il faut courir quelques kilomètres avant de le lâcher. Au lieu de cela, le jeu nous dirige vers le Café, une zone inédite dans la franchise. On y parle à des PNJ, qui nous donnent des "menus", qui ne sont que des missions à accomplir contre des récompenses, donnant pour la première fois à Gran Turismo un aspect "mode histoire". Mais par "histoire", on ne veut pas dire une histoire du jeu, mais l'histoire des automobiles. Par exemple : l'un des premiers menus du jeu vous donne pour mission de collectionner 3 berlines européennes classiques : la Fiat 500, la Mini Cooper et la Volkswagen Beetle (l'emblématique Beetle). Tout peut être conquis en atteignant le podium dans des courses spécifiques, et en accomplissant la mission, le jeu vous présente non seulement des objets en jeu, mais aussi l'histoire de ces voitures, et comment elles ont façonné l'industrie automobile dans les années 60 et les voitures autorisées sont devenues accessibles à des milliers de personnes. Des détails comme celui-ci aident à développer l'idée que nous ne nous contentons pas de courir avec de "vieux trucs" pour arriver au #1, mais que nous comprenons la valeur de chaque design, l'histoire derrière chaque pare-chocs et le poids de chacune de ces icônes.Et en parlant de détails, c'est une grande priorité des visuels de Gran Turismo 7. C'est parce que dans chaque présentation d'une catégorie, ou lors de la réception d'un nouveau véhicule, il est évident que l'affection a été consacrée aux détails visuels des voitures. Des rainures intérieures pour les phares et les feux arrière, les coutures des sièges et même les boutons du panneau peuvent être vus sur chacun des plus de 400 véhicules du jeu. En ouvrant une voiture dans votre garage ou en la mettant dans le nouveau mode photo (appelé ici mode Scapes), vous pourrez profiter de chacun de ces détails avec un réalisme inégalé. C'est parce qu'en plus de la richesse des modèles, ces modes disposent de la nouvelle fonctionnalité de ray tracing , qui met davantage en valeur la beauté de la carrosserie avec les reflets des lumières et des paysages environnants. Malheureusement, une grande partie de cette innovation visuelle n'a pas été reflétée dans les modes de course. En faveur de garder le gameplay stable à 60 FPS, le gameplay n'a pas de lancer de rayons, et en plus les arrière-plans et les textures sont de bien moindre qualité. Même après avoir joué de nombreuses heures à Gran Turismo Sport, il était difficile de chercher des améliorations visuelles entre Gran Turismo 7 et le titre précédent. L'exception, peut-être, est juste l'éclairage, qui montre plus fidèlement les reflets de la lumière du soleil sur les vitres et la carrosserie. Cependant, c'est trop peu pour dire qu'il y a une évolution graphique par rapport au titre de 2017, qui à l'époque n'était plus une référence visuelle, les franchises comme Forza ayant une large supériorité à cet égard. Apportant un point positif de plus, le jeu incorpore un réalisme climatique impressionnant. En effet, chaque région des pistes de Gran Turismo 7 a été cartographiée avec toutes ses conditions météorologiques typiques, telles que la température et la pression atmosphérique, ainsi que les directions du lever et du coucher du soleil et une carte des étoiles locales. Ainsi, à Interlagos, le ciel ressemblera au ciel de São Paulo, et pendant la course, la météo sur la piste se comportera comme la météo à São Paulo. Les flaques d'eau pendant la pluie s'accumuleront davantage dans les parties où cela se produit dans la vraie vie, et certaines sections auront tendance à avoir des pluies plus intenses que d'autres, similaires à la vraie piste.Au niveau du son, il n'y a pratiquement pas d'évolution non plus. Un point qui était déjà très discutable dans la franchise pour plusieurs titres, on remarque encore une fois à quel point Gran Turismo 7 est en retard sur ses concurrents, avec des sons de moteurs très similaires les uns aux autres (et qui ressemblent plus à des aspirateurs), et des bruits du dérapage monotone et irréaliste. La seule évolution, qui est déjà standard dans la génération actuelle, est l'audio 3D, qui permet un bon sens spatial de l'endroit où se trouvent les véhicules rivaux lorsqu'ils s'approchent de vous. Le gameplay en général semble également stagner dans le temps, avec pratiquement aucun changement dans la physique, les collisions ou la maniabilité des véhicules par rapport aux titres précédents. Le plus grand point fort à cet égard dans Gran Turismo 7 est la façon dont nous percevons les interactions de la voiture via DualSense. Vous pouvez sentir exactement quel côté de la voiture perd de l'adhérence dans un virage, par exemple. Ou lorsque l'une des roues franchit un trottoir. Même lors du changement de vitesse, chaque interaction de la voiture peut être clairement ressentie grâce au retour tactile du contrôleur. Les gâchettes apportent également des informations très importantes au jeu, comme par exemple : lors du relâchement, si les roues patinent, la gâchette des gaz vibre de manière similaire. La même chose est ressentie lors du blocage des roues au freinage, où le L2 peut être ressenti en activant l'ABS, semblable à une vraie voiture.Les Café Quests sont un excellent guide pour explorer les possibilités du monde de Gran Turismo 7 et avoir un guide sur ce qu'il faut faire ensuite. Mais ce n'est pas la seule chose à faire dans le jeu. Si vous en avez marre de courir, les tests de licence sont un bon moyen d'améliorer votre technique sur différents types de circuits. Ils consistent en des défis chronométrés sur des tronçons de piste, où il n'est pas possible de choisir le véhicule ou de le personnaliser. Le défi est purement de conduite, et certains exigent une perfection totale dans les lignes pour décrocher la médaille d'or. Certaines courses nécessitent une qualification dans une licence spécifique, mais ne vous inquiétez pas, car la licence ne nécessite que le bronze à chacune des épreuves, et ce n'est généralement pas un énorme défi. De la même manière, nous avons maintenant dans Gran Turismo 7 le mode "Missions", où la recherche de médailles se fait également dans des situations spécifiques. Cependant, l'accent est mis ici sur les dépassements dans différents scénarios, qui nécessitent l'apprentissage de certaines techniques comme, par exemple, utiliser le vide de la voiture sur des pistes à grande vitesse. Enfin, Gran Turismo 7 dispose également d'un mode multijoueur. Il en va de même pour la structure du lobby avec des pistes, des horaires et des catégories prédéterminés, similaires au mode Sport du titre précédent. Cependant, nous avons également ici le retour du lobby personnalisé, où n'importe qui peut créer des pièces avec son choix de pistes, des limites de PP (points de performance, qui informent sur la "puissance" d'un véhicule), entre autres options.Très désirée par les fans de longue date, la personnalisation des voitures est de retour dans Gran Turismo 7 et plus complète que jamais. À l'atelier de réglage, vous pouvez dépenser votre argent durement gagné pour investir dans des pièces et des améliorations pour votre centrale électrique. Des suspensions réglables aux plaquettes de frein, il existe plusieurs options de réglage. Les améliorations permettent les courses les plus insolites, par exemple, lorsque nous avons décidé de participer à une compétition contre des berlines européennes modernes, telles que VW Polo et Renault Mégane, en utilisant une ancienne Mini Cooper S de 1965. Mais les personnalisations ne se limitent pas à l'achat de pièces. Avant chaque course, il est possible de régler chacun des composants. Changez le rapport de vitesse, la hauteur de suspension et le taux de compression, l'angle de carrossage, l'électronique du moteur, l'aérodynamique. Chaque pièce peut être adaptée à chaque type de circuit, de voiture ou de style de pilotage. Enfin, il y a aussi les changements esthétiques, disponibles dans la zone GT Auto. Les peintures, les autocollants, les profils aérodynamiques et même les changements de largeur de carrosserie sont possibles ici. De plus, dans la zone, il est également possible d'effectuer l'entretien du moteur, les vidanges d'huile et même de laver la voiture, dans le meilleur style Gran Turismo.Gran Turismo 7 est un retour absolu aux racines de la franchise, pour le meilleur ou pour le pire. Les fans du titre, en particulier ceux qui ont été déçus par le spin-off axé sur le multijoueur (Gran Turismo Sport), sont sûrs d'avoir une bonne expérience. Cependant, pour ceux qui ont déjà essayé d'autres épisodes, notamment ceux de la lignée principale et qui n'ont pas aimé, il n'y a rien de plus à dire. Le gameplay en général est le même que toujours, ainsi que les graphismes et les sons. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la franchise, Gran Turismo 7 peut être un excellent moyen d'entrée, grâce aux nouveaux modes qui sont à la fois stimulants et très amusants. Après l'avoir essayé, qui sait, vous deviendrez peut-être même un passionné de voitures ?