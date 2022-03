RNT Rausch apporte une protection contre les rançongiciels de classe entreprise sur les marchés de moins de 100 To

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Ettlingen, 22 mars 2022 – Le fournisseur de solutions de stockage et de serveurs RNT a annoncé aujourd’hui deux nouvelles séries d’appareils de stockage Plug & Play qui offrent une protection complète contre les rançongiciels d’entreprise aux organisations dont les capacités de stockage de données vont de 2 à 100 To et sont basées sur le logiciel de stockage objet Cloudian® HyperStore®. Ces nouvelles séries à nœuds uniques de la famille d’appareils Yowie® offrent une immuabilité des données pour les environnements sur site et dans les clouds hybrides qui empêchent les cybercriminels de chiffrer les données et qui permettent une récupération rapide en cas d’attaque par rançongiciel, et ce, sans paiement de rançon.Grâce à cette solution, les PME clientes peuvent bénéficier d’un « cluster in a box » qui fournit des capacités assimilées au cloud ainsi que l’ensemble de fonctionnalités le plus riche pour la durabilité et la protection des données. Toutefois, les nouveaux appareils Yowie sont plus que de simples disques avec un contrôleur RAID. Intégrant la technologie primée S3 Object Lock de Cloudian, les appareils empêchent le chiffrement ou la suppression d’objets pendant la durée d’une période de conservation définie par l’utilisateur. Les objets immuables S3 sont protégés par la configuration des attributs WORM et de rétention au niveau de l’objet ou du compartiment.« Les données sont le nerf de la guerre pour toute entreprise et peu importe que le volume de données soit important ou non. En associant notre expertise à Cloudian, RNT peut désormais proposer une solution clé en main pour entreprises, et ce, pour le coût d’un stockage d’entrée de gamme. Cette solution offre enfin une protection contre les rançongiciels pour tous et offre aux PME de nombreux autres avantages précieux qui ne sont plus l’apanage des entreprises », a déclaré Sebastian Nölting, PDG de RNT.« Les défenses traditionnelles contre les rançongiciels telles que les logiciels anti-programme malveillant et la formation antihameçonnage se sont avérées inefficaces contre les cyberattaques de plus en plus sophistiquées », a déclaré Neil Stobart, Vice-président, Global Systems Engineering, chez Cloudian. « Une sauvegarde des données immuable permet aux utilisateurs de reprendre rapidement et facilement leurs opérations après une attaque par rançongiciel. Notre partenariat avec RNT apporte les avantages de cette technologie à plus d’organisations en Europe et offre de nouvelles opportunités aux revendeurs de développer leur activité. »Yowie est une famille d’appareils de stockage tout-en-un et une refonte intelligente des composants standard de qualité professionnelle pour prévenir la perte de données et permettre une récupération rapide en cas de catastrophe telle qu’une attaque par rançongiciel, une panne d’électricité ou une catastrophe naturelle.La mission de RNT de développer des solutions de stockage innovantes est particulièrement évidente dans Yowie. La famille des appareils prêts à l’emploi met en place de nouvelles normes et remplace facilement les architectures complexes en silo du passé.Le nouveau modèle d’entrée de gamme de la famille d’appareils Yowie commence avec une capacité d’à peine 2 To. La série Yowie 1100 se compose d’appareils à nœud unique avec deux disques, mais sans redondance intégrée. Il s’agit d’un appareil abordable, idéal à avoir sur site pour les succursales ou les lieux de travail à distance qui se synchronisent régulièrement à un magasin de données externe.La série Yowie 1200 commence à partir de la capacité utile de 8 To et il s’agit d’appareils à nœud unique avec six disques durs échangeables à chaud permettant un niveau de protection RAID 6. À l’instar des PME, même les succursales et les lieux de travail distants sont désormais la cible d’attaques par rançongiciel et il est plus important que jamais de disposer d’une solide stratégie de reprise après sinistre.Les deux appareils à nœud unique donnent l’occasion à toutes les entreprises traitant des volumes plus faibles de données de bénéficier d’une solution de stockage d’objets pouvant être déployée sur site et également prendre en charge des environnements de cloud hybride. Les clients peuvent opter pour une réplication synchrone ou asynchrone avec basculement automatique ou simplement consolider le stockage en une seule localisation, p. ex., un bureau distant.Les nouveaux modèles à nœud unique de Yowie complètent la série existante Yowie 5300, qui est optimisée pour le codage d’effacement 3+2, pour un stockage rapide, sécurisé et ininterrompu tout en économisant de l’énergie, du temps de gestion, de l’espace sur les racks et du refroidissement. En fonction des besoins des clients, les premiers déploiements de la série Yowie 5300 commencent à partir de seulement 32 To de capacité utile et peuvent facilement être augmentés en ajoutant simplement plus d’appareils au cluster.Tous les nouveaux modèles de la famille d’appareils Yowie peuvent rapidement être câblés et, grâce à l’assistant d’installation intégré Cloudian, prêts à être utilisés en moins de 30 minutes. Cela permet d’économiser du temps administratif et ne nécessite même pas l’intervention d’experts informatiques hautement qualifiés.Lors de Cloudfest 2022, le plus grand événement de cloud computing au monde, RNT Rausch et Cloudian co-présenteront la famille d’appareils Yowie. Retrouvez-les au stand H01.