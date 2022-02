ESET est Top Player dans le quadrant Endpoint Security de Radicati

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 1er février 2022 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a été reconnu comme un 'Top Player’ dans le quadrant Radicati Endpoint Security Market 2021 pour la sécurité des terminaux. Le rapport donne une vision concurrentielle des principaux acteurs en sécurité pour terminaux et la présence d'ESET souligne sa position de leader aux côtés de 17 de ses pairs. Il évalue aussi les fonctionnalités de leurs produits et leur vision stratégique.assessing their products’ functionality and the business’ strategic visionLe rapport Radicati évalue uniquement les leaders du marché, en les classant dans un système à quatre quadrants. Les résultats sont destinés aux entreprises, allant des PME aux très grandes organisations, y compris les organisations gouvernementales, pour leur permettre de prendre une décision éclairée lors de la sélection de leurs solutions de sécurité pour terminaux. Dans cette catégorie ESET est le mieux placé avec un large portefeuille de produits disponibles. Sa console de gestion ESET PROTECT, a été plus particulièrement mise en évidence car elle fournit "une visibilité des terminaux sur site et hors site, ainsi que des rapports complets pour les solutions d'entreprise ESET à partir d'un seul écran déployé en toute sécurité sur site ou dans le cloud .”Les solutions sécuritaires pour terminaux sont conçues pour surveiller, gérer et protéger tous les terminaux d'un réseau d'entreprise, y compris tous les appareils sur ce réseau. Selon Radicati, "les organisations ne considèrent plus la sécurité des terminaux comme une discipline isolée affectant uniquement le terminal. C’est devenu une partie intégrante d'une position de défense à l'échelle de l'organisation, où la sécurité des terminaux partage les flux de renseignements sur les menaces et les contrôles de politique sécuritaire avec tous les autres composants majeurs en matière de sécurité ". La faible utilisation de ressource système, les performances et les taux de détection élevés ainsi que les solutions d'entreprise sont à la base de l’excellence continue qu’ESET fournit à ces entreprises et organisations.Juraj Malcho, directeur technologie chez ESET, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être reconnus par Radicati, une entreprise aussi renommée, comme un des meilleurs acteurs du quadrant du marché de la sécurité des terminaux. Chez ESET, nous stimulons continuellement l'innovation technologique et nous proposons un éventail complet de produits couvrant même les menaces les plus avancées. Nous nous engageons à offrir, à nos clients et partenaires, les solutions les plus performantes afin de leur permettre de développer continuellement leur entreprise. Protéger le progrès est notre raison d'être.»Pour en savoir plus sur le Radicati Endpoint Security Market Quadrant 2021, cliquez sur https://www.eset.com/int/business/radicati-endpoint-security-report/et pour en savoir plus sur le vaste portefeuille de produits d'ESET, veuillez cliquer sur https://www.eset.com/be-fr/ A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/