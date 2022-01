Réseaux sociaux et lieu de travail : ce qu'il faut et ne faut pas faire en matière de cyber-sécurité – Conseils d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Vous diffusez des détails sur votre travail, votre employeur ou vos collègues sur les médias sociaux ? Réfléchissez avant de trop partager.Le 17 janvier 2022 - Beaucoup d'entre nous postent des photos de notre quotidien sur les réseaux sociaux. C’est devenu un élément essentiel de notre vie quotidienne, incluant notre vie professionnelle. Ainsi, nos amis et connaissances sont au courant de ce que nous faisons sans avoir à échanger des messages mais cela engendre aussi des risques qui peuvent affecter nos employeurs, nos collègues ou nous-mêmes. Dans le pire des cas, cela peut mettre notre emploi en péril si nous transgressons les politiques de l'entreprise.Une enquête récente (one recent survey) montre que la plupart des propriétaires de PME se rendent compte que l'utilisation des médias sociaux par leurs employés représente une menace pour la cyber-sécurité. Il existe cependant des moyens permettant aux employés d'utiliser les médias sociaux sans s'exposer ou exposer leurs employeurs à des risques inutiles.Connaître les politiques de l’entreprisesComme employé, vous voudriez probablement vanter les références et la bonne foi de votre entreprise pour renforcer sa marque et votre profil. Un des moyens les plus rapides et les meilleurs est d'utiliser les médias sociaux. Même si vous agissez de bonne foi en essayant de faire la promotion de votre entreprise, vous pouvez faire plus de mal que de bien et même enfreindre ses règles internes.Si vous désirez poster des infos sur votre travail ou votre employeur, la meilleure façon est de consulter les directives et les politiques de l’entreprise concernant les réseaux sociaux. S'il n'y en a pas ou si vous ne savez pas ce qu’on peut faire ou pas, il faut en parler à quelqu’un de votre service des ressources humaines qui devrait être informé de toutes les politiques de l'entreprise.Utilisez, avec prudence, des applis sur les appareils du travailLes appareils fournis par l'entreprise sont un pilier de sa vie. Bien qu'ils soient d’abord utilisés pour le travail sur ou hors site et permettent aux collègues de rester en contact avec vous en cas d'urgence, les entreprises autorisent souvent à ce qu’ils soient utilisés pour des choses personnelles. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez en faire à votre guise. Ces appareils sont toujours surveillés par les administrateurs et connectés au réseau de votre entreprise et beaucoup de vos activités peuvent être contrôlées. A ce sujet, les médias sociaux regorgent d'escroqueries. Si vous êtes trompé par du phishing ou de l'arnaque, cela peut compromettre ou infester les systèmes de votre entreprise par des rançongiciels, des enregistreurs de frappe et autres logiciels malveillants.LISEZ AUSSI : 7 ways malware can get into your deviceGénéralement, ce sont l'entreprise et les administrateurs qui sont responsables de la sécurité. Ils doivent donc mettre en place les meilleures pratiques en matière de cyber-sécurité, utiliser une solutions de sécurité réputée ainsi qu’une stratégie de correctifs appropriée. Mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas concerné. Vous devez mettre à jour et corriger vos appareils chaque fois que vous y êtes invité, être conscient des escroqueries courantes qu’on peut rencontrer sur les médias sociaux telles que Facebook ou Instagram. Cliquer sur des liens de sites douteux, pouvant compromettre vos appareils peut vous attirer des regards sévères et, au pire, même vous faire virer.Ne partagez pas tropBeaucoup a été dit sur le partage excessif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur votre vie personnelle ou celle des personnes qui vous entourent comme votre famille, vos amis et même vos enfants. C’est pareil pour votre vie professionnelle : en partageant trop d'infos sur votre travail, vous vous mettez involontairement en danger ainsi que votre employeur. Partager trop de photos du lieu de travail permet aux malfrats d’avoir une bonne idée de l’environnement et leur facilite la tâche s'ils souhaitent tester les défenses physiques de l’entreprise. Avec vos données personnelles, ajouter trop d'informations sur les réseaux sociaux peut faciliter l'usurpation et le vol d'identité.LECTURE ASSOCIEE: OSINT 101: What is open source intelligence and how is it used?Vous pouvez faire pas mal de choses pour réduire la plupart des risques associés au partage excessif. La plus simple consiste à limiter et à organiser ce que vous partagez sur les réseaux sociaux - ne partagez pas de photos ou d'informations qui en disent trop sur vous, votre employeur et ses bureaux. Revoyez vos paramètres de médias sociaux : tout ce que vous faites ne doit pas être partagé avec le grand public, limitez cela aux personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Auditer vos paramètres de confidentialité Facebook est également utile. Il faut appliquer ces conseils tout au long de votre présence en ligne, pas seulement le côté travail-vie personnelle.Attention aux photos de l'espace de travailLes photos de bureau – que ce soit chez vous ou chez votre employeur – sont populaires sur les réseaux sociaux, car on aime partager combien on travaille dur ou montrer comment notre espace de travail est organisé. Mais ces photos peuvent être fort révélatrices si on ne fait pas attention. Qu’est-ce qui était visible sur votre bureau lorsque vous avez posté la photo ? Elle peut montrer des tas d'informations sensibles – il peut y avoir des documents se rapportant à la propriété intellectuelle ou aux secrets d'entreprise de votre employeur, un post-it peut avoir vos identifiants de connexion, votre écran d'ordinateur peut révéler les données sensibles d'un client. Ainsi, vous pouvez enfreindre les lois sur la réglementation des données avec de lourdes sanctions pour votre employeur.La chose la plus simple à faire ? Ne postez pas cette photo de bureau. Si vous tenez absolument à la publier, examinez attentivement votre bureau et voyez si tout ce qui sera visible sur la photo pourrait poser un risque de sécurité. Ensuite, enlevez ou couvrez ce qui dérange. Même si vous envisagez de l'obscurcir avec un logiciel de retouche, cela ne se déroule pas toujours comme on l'espère si on ne maîtrise pas bien l'utilisation de ce logiciel.Dernières réflexionsNaviguer dans les eaux des médias sociaux dans les années 2020 n’est pas évident, en particulier avec les malfrats qui deviennent toujours plus créatifs avec leurs escroqueries et leurs stratégies pour infester nos appareils avec des maliciels. L'enjeu est d'autant plus grand qu'aujourd'hui les gens veulent partager tous les aspects de leur journée, y compris leur travail. C’est un vecteur de menace qui peut être exploité par les cybercriminels.Réduire les risques n'est pas très difficile – il faut rester vigilant et avoir une bonne dose de méfiance lorsqu'il s'agit de ce qu’on rencontre sur les réseaux sociaux, être au courant des politiques de l’entreprise et suivre les meilleures pratiques de cyber-sécurité mises en place par le département IT. Le plus souvent, cela vous gardera sur le droit chemin et vous protégera contre la plupart des menaces.LISEZ AUSSI: Spring cleaning? Don’t forget about your digital footprintA propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. 