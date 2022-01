ESET remporte un trophée pour ses solutions Advanced Threat Protection

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 18 janvier 2022 – ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a reçu les meilleures notes pour ses solutions professionnelles et grand public dans deux tests AV-Comparatives distincts. La solution ESET PROTECT Cloud s'est classée première dans le test AV-Comparatives Advanced Threat Protection – Enterprise (Protection avancée contre les menaces - Entreprise). ESET Internet Security, la solution pour consommateurs, a été très performante dans le test AV-Comparatives Advanced Threat Protection - Consumer(the AV-Comparatives Advanced Threat Protection Test – Enterprise, the AV-Comparatives Advanced Threat Protection Test – Consumer).AV-Comparatives, un organisme de tests indépendant de premier plan, bien connu pour ses tests innovants en environnement réel, a soumis la solution d'entreprise d'ESET à des techniques de piratage et de pénétration qui permettent aux attaquants d'accéder aux systèmes informatiques internes et qui imitent les menaces utilisées dans le monde réel. ESET PROTECT Cloud est sorti de ces tests rigoureux avec la certification AV-Comparatives pour Advanced Threat Protection, qui est décernée aux produits qui réussissent. Dans le cas d'ESET, le produit a non seulement réussi mais a également obtenu les meilleurs résultats, étant la seule solution qui a détecté 14 des 15 scénarios d'attaque.La solution d'ESET pour consommateur a également été soumise à des tests rigoureux dans une épreuve AV-Comparatives distincte, visant à découvrir dans quelle mesure la solution peut protéger l'utilisateur final plutôt que simplement détecter les menaces. ESET Internet Security a obtenu des notes solides pour sa protection et s’est vu attribuer la certification Advanced Threat Protection niveau Advanced+.Juraj Malcho, directeur de la technologie chez ESET, a commenté ces résultats : « Aucune solution de cyber-sécurité n'est parfaite, mais chez ESET, nous nous efforçons toujours d'être les meilleurs, et nous sommes très heureux de voir qu'un organisme de test indépendant très respectée comme AV-Comparatives confirme que nous tenons nos promesses. »Pour en savoir plus sur les solutions ESET de protection avancée contre les menaces pour entreprises, cliquez (here), et sur les solutions ESET de protection avancée contre les menaces pour consommateurs, cliquez (here).A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/