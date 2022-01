Escroqueries à la crypto-monnaie : ce qu'il faut savoir et comment se protéger, conseils d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 12 janvier 2022 - Le monde semble être devenu « crypto-fou ». Les monnaies numériques comme Bitcoin, Monero, Ethereum et Dogecoin sont partout sur Internet. Leur valeur monte en flèche et promet de gros gains aux investisseurs (avant une éventuelle chute). Et les « fortunes » à faire par l'exploitation minière d'argent virtuel ressemblent à la ruées vers l'or des années 1800. C’est du moins ce que beaucoup, y compris une longue liste d'arnaqueurs, aimeraient vous faire croire.Si vous vous intéressez aujourd'hui à la crypto-monnaie, vous pouvez courir un risque majeur de fraude. C'est le nouveau Far West, un monde sans lois ni règlements où les malfrats sont souvent les gagnants. Les règles normales de prévention de fraude s'appliquent ici aussi. Tout ce que vous lisez en ligne doit être soigneusement examiné et vérifié. Ne vous fiez pas au battage médiatique et vous aurez de grandes chances de rester en sécurité.Pourquoi les arnaques aux crypto-monnaies sont-elles en hausse ?Les fraudeurs sont passés maîtres dans l'art d'utiliser l'actualité et les tendances mode pour tromper leurs victimes. Et aujourd’hui, rien n’est plus tendance que la crypto-monnaie. Les articles dans les médias et sur les réseaux sociaux sont en partie responsables, créant un feedback qui ne fait qu'augmenter l'hystérie à propos de ces monnaies. Entre octobre 2020 et mai 2021, selon la FTC, (according to the FTC) les américains ont perdu environ 71 millions d'euros (80 millions de dollars) à cause d’arnaques aux crypto-monnaies. Au Royaume-Uni, le chiffre est encore plus élevé: la police affirme qu’au cours des neuf premiers mois de 2021 les victimes ont perdu plus de 172 millions d'euros (146 millions de livres sterling).Les escroqueries se multiplient, parce que:· Il existe peu ou pas de réglementation régissant le marché des crypto-monnaies pour les investisseurs, par rapport au marché boursier traditionnel· L'intérêt médiatique en fait un superbe hameçon pour le phishing et les escroqueries· La flambée des prix des crypto-monnaies attire ceux qui rêvent de s'enrichir rapidement· Les réseaux sociaux contribuent à amplifier le buzz, réel ou fictif· L'attrait de l'extraction de pièces pour de l'argent peut être utiliser comme hameçon par les malfratsQuelles sont les arnaques les plus courantes ?Si vous avez de l'argent virtuel stocké en sécurité dans un service d’échange de crypto-monnaie, celui-ci peut être menacé par des pirates. Souvent déjà, les malfrats ont réussi à extraire des fonds de ces entreprises, emportant parfois des centaines de millions. Cependant, les entreprises violées promettent généralement de dédommager leurs clients innocents. Malheureusement, ce type d’assurance n’existe pas pour les victimes de fraude cryptographique. Piégé par une arnaque, vous risquez donc de perdre pas mal d'argent.Dès lors, il est utile de comprendre à quoi ressemblent ces escroqueries. Voici les plus courantes:Pyramide de Ponzi : Une escroquerie à l'investissement dans laquelle les victimes sont amenées à investir dans une entreprise inexistante ou dans un « programme d'enrichissement rapide » qui ne remplit que les poches du fraudeur. La crypto-monnaie est idéale pour cela, car les malfrats inventent des nouvelles technologies «de pointe» non spécifiées pour attirer plus d’investisseurs et générer des bénéfices virtuels plus importants. Falsifier des données est facile puisque la monnaie est virtuelle.Pomper et vider : Sur base de fausses informations, les escrocs encouragent les investisseurs à acheter des actions dans des sociétés de crypto-monnaie peu connues. Ensuite le cours de l'action augmente et l’escroc vend ses propres actions, réalisant un beau profit et laissant à la victime des actions sans valeur.Fausses approbation de célébrités : Sur les média sociaux, les escrocs détournent des comptes de célébrités ou en créent de faux, et encouragent leurs suiveurs à investir dans de faux plans comme ceux ci-dessus. Dans un cas, quelque 2 millions de dollars ont été perdus au profit d'escrocs qui ont même repris Elon Musk dans une adresse Bitcoin afin de rendre la ruse plus fiable.(name-dropped Elon Musk into a Bitcoin address) https://twitter.com/sidcoins/status/1477737845649334275 Faux échanges : Les escrocs envoient des mails ou publient des messages sur les réseaux sociaux promettant l'accès à l'argent virtuel stocké auprès de services d’échange de crypto-monnaie. Le seul hic, c'est que les utilisateurs doivent d'abord payer une somme modique. L'échange n'existe pas et leur argent est perdu à jamais.Applis d'imposteurs : Les cybercriminels falsifient les applis de crypto-monnaie légitimes et les téléchargent dans les magasins d'applis. Si vous en installez une, elle peut voler vos données personnelles et financières ou implanter des maliciels sur votre appareil. D'autres peuvent amener les utilisateurs à payer pour des services inexistants ou essayer de voler les identifiants de votre portefeuille de crypto-monnaie.LISEZ AUSSI: To the moon and hack: Fake SafeMoon app drops malware to spy on youFaux communiqués de presse : Parfois, les escrocs parviennent même à tromper les journalistes, qui reprennent de fausses informations. Cela s'est produit à deux reprises lorsque des sites d'information légitimes ont écrit des articles sur des grands détaillants se préparant à accepter certaines crypto-monnaies. Les faux communiqués de presse (The fake press releases) sur lesquels ces histoires étaient basées faisaient partie de stratagèmes de pompage conçus pour donner plus de valeur financière aux actions des fraudeurs dans les monnaies mentionnées.Hameçonnage/usurpation d'identité : L'hameçonnage est un des moyens favoris des fraudeurs. Les mails, SMS et messages sur les réseaux sociaux sont falsifiés pour apparaître comme s'ils provenaient d'une source légitime et fiable. Parfois, cette « source » – un fournisseur de carte de crédit, une banque ou un représentant du gouvernement – demande le paiement de quelque chose en crypto-monnaie. Ils essaient de vous pousser à agir sans avoir le temps de réfléchir.Comment éviter d'être la prochaine victimeLa meilleure arme pour lutter contre la fraude c’est l'incrédulité. Mais nous vivons à une époque où tout ce que vous lisez en ligne n'est pas nécessairement vrai. Une grande partie est explicitement conçue pour vous tromper et vous nuire. Dans cet esprit et pour éviter de vous faire arnaquer , essayez ce qui suit:· Ne donnez jamais vos informations personnelles à une entité qui vous contacte de manière non sollicitée, par mail, SMS, réseaux sociaux, etc., même si cela semble être un ami. En réalité il pourrait s'agir d'un pirate informatique qui a piraté le mail ou le compte social de l’ami. Vérifiez avec l’ami, par un autre moyen de contact.· Si ce qui est proposé est trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Traitez tous les programmes d'investissement avec une grande prudence· Activez l'authentification à deux facteurs pour tous les comptes de crypto-monnaie que vous possédez· Rejeter toute « opportunité » d'investissement qui nécessite un paiement initial· N'utilisez jamais les magasins d'applis non officiels· Téléchargez un logiciel anti-malware d'un fournisseur réputé sur votre PC et vos appareils mobiles.Le monde peut être devenu fou de crypto-monnaie, mais vous n'avez pas besoin d’y participer. 