Avec Horse Club Adventures, le développeur allemand Wild River Games a donné vie numériquement à la célèbre franchise Schleich. Dans ce jeu, les amoureux des chevaux peuvent explorer un monde de jeu pittoresque avec leurs héroïnes préférées Hannah, Sarah, Lisa et Sofia et leurs chevaux et vivre de nombreuses aventures. En tant qu'amie des quatre filles, vous passez votre été à la ferme équestre au bord du lac. Au début de l'aventure, vous pouvez créer votre propre personnage (féminin uniquement) à partir de divers modèles et concevoir le cheval de vos rêves. Lorsque nous arrivons sur les lieux, nous faisons d'abord la connaissance des différents résidents de Lakeside. Le monde du jeu ouvert est spacieux et plutôt bien conçu. Les joueurs peuvent l'explorer en toute liberté, seuls ou avec leurs amis virtuels. Cela se fait du point de vue du poursuivant, à pied ou sur le dos de votre propre cheval. Vous pouvez trotter sur les nombreux sentiers ou simplement galoper à travers le pays à votre guise. Il y a de nombreux endroits à découvrir en cours de route, y compris des lieux bien connus de la série Schleich. Ici et là, vous rencontrez des personnages nouveaux et connus et apprenez à connaître les environs pittoresques en parcourant les forêts et les prairies, à travers les montagnes ou même sur la plage de Lakeside. Le monde du jeu est coloré, avec de nombreux endroits idylliques et vous invite à explorer. Si vous êtes d'humeur pour une véritable aventure, vous pouvez également interrompre brièvement vos visites d'exploration gratuites et plonger dans l'histoire de Horse Club Adventures. Durant quarante missions principales différentes, une histoire concernant la clique de filles et la ferme équestre se déroule. Trente autres quêtes secondaires facultatives proposent une autre histoire sur la mystérieuse Edith Jacob. Elle offre quelques missions optionnelles offrant une aventure supplémentaire. Les missions de Horse Club Adventures suivent une routine quotidienne fixe et peuvent chacune être jouées en trente minutes environ.Bien sûr, la bonne façon de s'occuper de votre ami à quatre pattes est également au programme. Il existe des mini-jeux plus limités auxquels vous pouvez jouer à volonté, par exemple pour obtenir plus d'endurance . Cela comprend l'approvisionnement quotidien des chevaux en paille et en eau, le nettoyage et bien sûr le grattage des sabots. Ces petits jeux pimentent l'expérience, mais sont aussi facultatifs. Il existe également des tâches de collecte dispersées dans le monde du jeu. Par exemple, il existe d'excellents points de vue où vous pouvez prendre des photos - des autocollants peuvent également être collectés. La progression s'affiche en conséquence. Il existe également divers objets de collection dans le paysage qui débloquent des tenues et des embellissements supplémentaires pour la figurine et le cheval du jeu. Y compris : nouvelles coiffures, pantalons, chemisiers, bottes et casques d'équitation de différentes couleurs. Le cheval peut également être personnalisé selon vos propres souhaits avec divers types de queues, crinières, selles, couvertures et différentes couleurs supplémentaires qui peuvent être débloqués pendant le jeu. Il y a trente hippodromes disséminés dans la région de Lakeside, que les joueurs peuvent compléter dans trois niveaux de difficulté différents. Celles-ci vous invitent au galop. Le but ici est d'obtenir le meilleur temps au tour. Les itinéraires sont très variés et mènent au vrai sens du terme par monts et par vaux. Le bon timing est important lorsque vous devez sauter par-dessus des obstacles, et il est également important de garder un œil sur l'endurance du cheval. Les joueurs doivent décider quand aller au grand galop ou quand y aller un peu plus facilement.Lors de la conception du jeu, les développeurs ont vraiment fait attention à un degré élevé de cohérence avec la franchise existante Schleich Horse Club. De nombreux personnages bien connus apparaissent et les fans du Horse Club peuvent être plus proches de leurs amies Hannah, Sarah, Lisa et Sofia que jamais et faire partie de la clique. Les voix seront prononcées par les doubleurs originaux de la série Horse Club. Wild River Games a fait un très bon travail de visualisation du jeu et la conception du monde du jeu offre juste le bon niveau de détail sans surcharger le joueur - même un joueur inexpérimenté peut facilement s'y retrouver. Les animations des personnages semblent malheureusement un peu maladroites et pourraient certainement être plus fluides. En conséquence, les contrôles semblent parfois un peu durs, mais cela ne devient jamais un problème dans le jeu. Nous aurions également aimé une fonction pour inverser le panoramique vertical de la caméra, cela fonctionne dans le sens inverse de celui auquel nous sommes habitués. Il faut aussi savoir que les chevaux peuvent sauter, mais à certains endroits il y a des protubérances et des dénivelés sur la carte qui ne sont pas négociables. Ici, vous devez chercher un autre moyen.La bande-son propose quelques morceaux de bonne humeur qui accompagnent l'aventure avec des sons doux ou entraînants. Cependant, la sortie vocale est très faible et la plupart du temps, les textes doivent être lus. Pour les jeunes joueurs qui ne savent pas encore très bien lire, il est utile de jouer avec eux et de lire les dialogues en conséquence. Mais cela s'applique principalement aux missions et à l'histoire, même les plus petits fans de chevaux s'amuseront à explorer le monde du jeu sur le dos des nobles amis à quatre pattes. Le doublage parlé en continue était difficile en raison du nom du joueur individuel, ont argumenté les développeurs. Le jeu s'adresse principalement aux jeunes joueurs, cela se reflète également dans la structure des missions. En règle générale, il est important d'effectuer des tâches de collecte simples et de rouler de A à B. Vous serez récompensé par des dialogues qui racontent une histoire passionnante. Le menu est clairement structuré et avec un peu d'entraînement, tout le monde devrait s'y retrouver. C'est bien que vous ayez une grande carte d'ensemble où vous pouvez regarder de plus près le monde du jeu et voir où vous en êtes en ce moment.Avec Horse Club Adventures, les joueurs de tous âges obtiennent ce qui est probablement le jeu de chevaux le plus complet du marché. La portée du jeu est vraiment développée et, selon la façon dont vous y jouez, offre de nombreuses heures de plaisir. Les concepteurs ont pleinement répondu aux besoins d'un groupe cible un peu plus jeune, de sorte que les missions peuvent également être complétées dans des sessions de jeu plus courtes. Le jeu s'adressait principalement aux filles fans du Horse Club. Les garçons peuvent aussi s'amuser, mais il n'y a qu'un seul personnage féminin parmi lesquels choisir.