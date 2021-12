Protéger une flotte de PC ARM sous Windows? Voici ESET Endpoint Security 9 !

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 7 décembre 2021 - Après six mois de tests bêta (beta testing), ESET lance une version stable d'ESET Endpoint Security prête à aider les entreprises à protéger leurs investissements Windows pour les appareils sous ARM. Contrairement aux applications plus simples, qui souvent ne nécessitent que la recompilation du code source pour la nouvelle plate-forme, la réingénierie de la technologie ESET pour la protection des terminaux sous ARM a nécessité des efforts soutenus des équipes de développement. Une contribution clé à ce projet a été le retour inestimable fait par les testeurs bêta et par Qualcomm, qu'ESET tient à remercier.À partir de la version 9, ESET ARM64 Endpoint Security et ESET Endpoint Antivirus sont désormais disponibles en version x86 (32 bits) et x64 (64 bits). Les nouvelles versions sont fournies avec ESET ARM64 Management Agent, ce qui, via la console ESET PROTECT, facilite la gestion et le déploiement de la protection des terminaux pour une flotte d'appareils sous ARM.ESET PROTECT offre aux administrateurs une solution de gestion unifiée des terminaux qui s'étend à la plate-forme ARM64 et toujours avec la même puissance en capacités de gestion et la même expérience. Les clients actuels d'ESET peuvent utiliser leurs abonnements existants et obtenir une licence pour les nouvelles versions ARM64.Les versions ARM actuelles sont stables et entièrement prises en charge par ESET, mais certaines fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge (currently unsupported) comparées aux versions x86 et x64. ESET les ajoutera dans les versions ultérieures. Cependant, grâce à sa protection multicouche, ESET Endpoint Security for ARM offre toujours une multitude de technologies (technologies) de prévention et de détection. Celles-ci comportent la protection du système de fichiers en temps réel, analysant les fichiers à la recherche de code malveillant chaque fois qu'ils sont créés, ouverts ou exécutés; la protection de l'accès Web surveillant le trafic HTTP et HTTPS à la recherche de logiciels malveillants ; la protection anti-hameçonnage détectant les sites illégitimes qui tentent de voler des mots de passe ou d'autres données sensibles.Les entreprises qui songent à migrer leurs employés vers le modèle « PC toujours actif, toujours connecté » (“Always On, Always Connected PC”)doivent se préparer aux risques pouvant être créés par des employés toujours connectés à Internet et capables d'accéder aux données sensibles de n'importe où, d'où l'importance d'une suite de sécurité ayant fait ses preuves. La poursuite de l'efficacité commerciale et d'une meilleure expérience client avec du matériel ARM utilisé par les employés, implique deux éléments clé :• la croissance suffisante d'un écosystème d'applications ARM natives performantes ;• une reconfiguration des politiques de sécurité et un durcissement du système pour les employés « toujours actifs, toujours connectés ».Quel que soit la raison pour adopter ou expérimenter des appareils basés sur ARM - du suivi GPS en temps réel à l'exécution d'un logiciel de point de vente mobile, en passant par l'accès aux données pour les travailleurs des services essentiels - un élément essentiel du passage à ARM doit sans aucun doute être la sécurité des terminaux.Pour les consommateurs à la recherche d'une solution de sécurité compatible avec Microsoft Surface Pro X, HP Elite Folio, Lenovo Flex 5G ou tout autre appareil sous ARM, ESET propose une version bêta disponible sur ESET Forum.A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/