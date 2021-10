IBGraf s’associe à DM&S pour devenir le plus grand intégrateur de logiciels de gestion comptable et commerciale au BeLux

28/10/2021 Dans Publié leDans Press Releases

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Liège, le 28 octobre 2021 – Le groupe IBGraf, qui se spécialise dans l’intégration de solutions de gestion au sein des PME et fiduciaires, annonce aujourd’hui son association avec DM&S, dont le champ d’action s’étend à Bruxelles et en Flandre. Cette union permet à IBGraf de devenir le plus grand intégrateur de logiciels de gestion comptable et commerciale en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Cette nouvelle synergie répondra encore mieux et de manière exhaustive aux attentes d’un marché en pleine transformation.



Le soutien des PME et fiduciaires dans leur virage digital



IBGraf et DM&S proposent des solutions de gestion comptable et des ERP pour les fiduciaires, PME et entrepreneurs. Un véritable one stop shop qui soutient les entreprises dans leur digitalisation et dont les compétences communes touchent à des domaines aussi variés que l’IT, le marketing digital, la consultance et le développement informatique.



Pour Bruno Roloux, co-dirigeant d’IBGraf, « il est crucial pour les PME et fiduciaires d’adapter leurs outils au digital. L’ère du ‘on time’ et de la ‘connectivité’ impose à leurs logiciels de communiquer efficacement entre eux. Les entreprises doivent pouvoir bénéficier d’une communication en temps réel, sécurisée et pérenne entre les logiciels de gestion, le central téléphonique, le système de badging, le site internet, ... Et pour les fiduciaires en particulier, il s’agit d’interagir avec leurs clients au sein d’un espace numérique privé et centralisé, et de consacrer plus de temps au conseil afin d’aller plus loin que le simple cadre réglementaire (tva, bilan, …). »



Avec IBGraf et DM&S, les clients peuvent travailler dans un écosystème homogène et évolutif, qui allie logiciels de gestion et de comptabilité à des solutions 4.0 intégrant notamment l’intelligence artificielle, les nouvelles organisations de travail (NWOW) ainsi que les nouvelles habitudes de consommation (solutions de paiement digital, commerce en ligne, e-learning, application mobile, chatbot, ...). Cela permet dès lors aux entreprises de gagner en efficacité, productivité et de mieux communiquer tant en interne qu’avec leurs clients.



Une croissance pour un meilleur accompagnement de l’utilisateur final



Actif depuis 1982, IBGraf possède des bureaux en Belgique (Liège et Wavre) et au Grand-Duché du Luxembourg (Windhof et Strassen). Basée à Hoeilaart et existant depuis 1986, DM&S est à la tête d’un portefeuille de clients basés essentiellement en Flandre, dans la région bruxelloise et en Brabant wallon.



Leur association permet au groupe IBGraf de compter désormais 50 collaborateurs et 3.000 clients, avec un chiffre d’affaires consolidé de 7 millions d’euros. Cette évolution fait suite à la création de Digital Life, et aux acquisitions de Plug And Go Info (Belgique) et Account IT (Luxembourg) l’an dernier.



Bruno Roloux, co-digireant d’IBGraf : « Nous sommes ravis de renforcer notre position à Bruxelles et en Flandre, en plus d’une forte présence en Wallonie et du Grand-Duché du Luxembourg. Nous avons hâte de mettre au service de nos clients communs des valeurs que nous partageons ensemble telles que la proximité, la flexibilité et la disponibilité. Et ce tout en gardant la structure actuelle, l’identité propre et la culture d’entreprise de DM&S. »



Maxime De Raef, IT Business Consultant de DM&S : « S’allier à la famille IBGraf, c’est une opportunité de pouvoir offrir un plus grand choix de solutions de gestion comptable et commerciale, tout en bénéficiant d’un soutien étendu en matière de service clientèle ainsi que de support commercial et technique. Et toujours avec la proximité tant appréciée par nos clients. »



A propos d’IBGra



Actif depuis 40 ans dans l’informatique de gestion, le groupe IBGraf occupe 50 collaborateurs répartis sur 5 sites en Belgique et au Luxembourg. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est de 7 millions d’euros. Il répond aux demandes de plus de 3.000 clients. A sa tête, Matthieu Moor et Bruno Roloux, deux dirigeants avec une véritable vision à long-terme.



En plus d’IBGraf, de Plug and Go Info, d’Account IT, et désormais de DM&S, le groupe compte aussi Rcarré, une société active dans les solutions et services IT, l’agence de marketing digital Webcom2you, et l’agence Digital Life spécialisée dans l’audit et l’accompagnement à la digitalisation. À cet écosystème déjà bien complet, on peut enfin ajouter l’IBGraf Academy, structure de formations présentielles et virtuelles qui propose des cours adaptés aux comptables, experts-comptables et gestionnaires d’entreprises.