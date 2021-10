ESET HOME, nouvelle plate-forme grand public compatible ARM64, accessible en tant qu'appli mobile ou en portail Web

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA , le 19 octobre 2021 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, lance aujourd'hui, une nouvelle version de son offre consommateur comprenant ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium. Désormais, les utilisateurs auront accès à ESET HOME soit en tant qu'appli mobile soit en portail Web pour gérer la sécurité de tous leurs appareils domestiques sous Windows et Android et cela à partir d'une interface transparente et pratique.Dans le rapport ESET Threat T1 2021, on lit qu’en 2021 le volume de cyberattaques est réellement impressionnant, avec une augmentation des menaces ciblant les employés en télétravail. Selon une étude client faite par ESET, dans les ménages il y a souvent une personne qui s'occupe de la sécurité informatique pour toute la famille. Il est donc crucial d’avoir une solution permettant une gestion sécuritaire globale à portée de la main du gestionnaire à domicile.Pour répondre efficacement aux besoins des utilisateurs à domicile et leur fournir une protection de haut niveau, ESET lance LiveGuard, intégré à ESET Smart Security® Premium. LiveGuard dispose d’une couche supplémentaire de protection proactive contre des types de menaces encore inconnus. De plus, ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium offrent une protection améliorée et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.La nouvelle offre est centrée sur ESET HOME, une nouvelle plate-forme qui facilite la gestion sécuritaire à la maison au moment et à l’endroit choisi. ESET HOME offre à ses utilisateurs une supervision complète, en un seul endroit, de toutes leurs solutions ESET pour appareils sous Windows ou Android, permettant une visibilité complète de l'état de protection des différents appareils connectés à leurs comptes.Accessible via un portail Web et une appli mobile, la plate-forme ESET HOME est conçue pour les utilisateurs mobiles et la gestion sécuritaire en déplacement. L'appli permet d'ajouter, de gérer et de partager des licences avec la famille et les amis et de gérer l'Antivol, le Contrôle Parental et le Gestionnaire de Mots de Passe via le portail Web.Suivant de près les besoins de ses clients, ESET propose de nouvelles améliorations à sa Protection Bancaire et Paiement avec une sécurité supplémentaire pour les clients qui accèdent aux portefeuilles de crypto-monnaie sur le Web, toujours plus menacés par les pirates, et les sites web bancaires afin de gérer leurs les avoirs de façon plus sécurisée.ESET NOD32 Antivirus a aussi été porté sur ARM64 et est disponible gratuitement sur le canal bêta.Parmi les autres mises à jour clés de la suite de sécurité domestique, il y a :· ESET HOME — Les parents peuvent utiliser ESET HOME pour partager des licences avec famille et amis ou pour surveiller l'activité en ligne de leurs enfants et contrôler leur temps d'écran dans le contrôle parental (via le portail web ESET HOME).· LiveGuard — Intégré à ESET Smart Security® Premium, LiveGuard offre une protection supplémentaire contre des types de menaces inédits, protégeant les utilisateurs contre le malware avant l'exécution de son code. Ce service, personnalisé pour chaque utilisateur, analyse les fichiers suspects, y compris les documents, les scripts, les programmes d'installation et les fichiers exécutables, dans un environnement bac à sable sécurisé.· Protections améliorées — Banking & Payment Protection (protection bancaire et des paiements), disponible dans ESET Internet Security et ESET Smart Security® Premium, pourra désormais s'exécuter par défaut, protégeant tout navigateur supporté par un mode renforcé. Ransomware Shield a été renforcé avec des techniques de détection améliorées basées sur le comportement. Exploit Blocker a été amélioré pour couvrir des techniques malveillantes supplémentaires.· Password Manager — Disponible avec ESET Smart Security® Premium, Password Manager (Gestionnaire de mots de passe) a été complètement repensé pour une sécurité et une facilité d'utilisation améliorées. Password Manager est disponible dans tous les principaux navigateurs en tant qu'extension de navigateur et sur les appareils Android et iOS en tant qu'application native. Les nouvelles fonctionnalités incluent la prise en charge de KeePass et de Microsoft Authenticator.Mária Trnková, responsable du segment consommateur et IoT chez ESET, a déclaré : «Ce lancement nous permet de fournir aux consommateurs la toute dernière protection en matière de cyber-sécurité. La suite de produits mise à jour, y compris notre nouvelle fonctionnalité LiveGuard et l'impressionnante plate-forme ESET HOME, permet un contrôle renforcé de leurs besoins en matière de cyber-sécurité à domicile et leur donne la confiance nécessaire pour gérer plusieurs appareils en déplacement. Après plus d'un an de forte dépendance à la technologie et avec le paysage de menaces en constante évolution, il est vital que les utilisateurs domestiques soient protégés avec des solutions de pointe, facilement accessibles, et les meilleures en termes d'expérience utilisateur. "Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations dans la nouvelle version de notre offre grand public, rendez-vous sur https://www.eset.com/be-fr/ A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, et Twitter.