La Dell UltraSharp Webcam est la webcam 4K la plus intelligente au monde dans sa catégorie

Dell Technologies présente la Dell UltraSharp Webcam WB7022, une toute nouvelle webcam externe 4K qui réinvente la vidéoconférence. Cette webcam est dotée de neuf nouvelles technologies en attente de brevet de Dell Technologies. La caméra est spécialement conçue pour les environnements professionnels ou pour les télétravailleurs qui veulent des vidéoconférences parfaites.La part de la vidéoconférence dans les réunions n’a cessé d’augmenter à cause de la pandémie. Une semaine seulement après les confinements mondiaux de l’année dernière, 62 millions d’utilisateurs avaient téléchargé des applications de vidéoconférence1. Le marché de la vidéoconférence devrait générer plus de 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2026². Une webcam fiable est donc plus cruciale que jamais. Voilà pourquoi Dell a développé la webcam 4K UltraSharp Webcam WB7022. La webcam Dell UltraSharp est certifiée pour les principales plateformes de communications unifiées telles que Microsoft Teams et Zoom.La Dell UltraSharp Webcam WB7022 offre la meilleure qualité d’image dans la catégorie 4K³, avec une excellente qualité vidéo quelles que soient les conditions d’éclairage. Inspirée des appareils photo reflex numériques, cette webcam est dotée d’un grand capteur 4K Sony STARVISTM CMOS et d’un objectif multi-éléments qui capte davantage de lumière, pour des vidéos d’une clarté exceptionnelle.« Nous avons d’abord fait une analyse comparative de la qualité d’image des appareils photo reflex numériques que les photographes professionnels et amateurs utilisent au quotidien. Notre équipe de R&D s’est alors mise au défi de développer une webcam qui offre une qualité d’image comparable à celle d’un reflex numérique, tout en étant intelligente et facile à utiliser », explique Wee Kee Yeo, Vice President Client Peripherals, Global Software & Peripherals Product Group chez Dell Technologies.Quelles que soient les conditions d’éclairage, la fonction Digital Overlap HDR de la webcam Dell UltraSharp affiche des couleurs fidèles à la réalité et équilibre l’éclairage. La réduction du bruit vidéo 3D/2D élimine automatiquement les images granuleuses et assure ainsi une excellente visibilité, même par faible luminosité.Tout comme les PC professionnels deviennent de plus en plus « intelligents », Dell Technologies a doté cette webcam de fonctions intelligentes qui s’adaptent automatiquement à toutes les configurations et situations. Par exemple, la fonction de cadrage automatique utilise l’intelligence artificielle (IA) pour que l’utilisateur reste net et centré dans chaque image.Les utilisateurs peuvent en outre ajuster leur champ de vision jusqu’à 65°, 78° et 90°. Combiné au zoom numérique 5x, cela garantit qu’ils sont toujours à leur meilleur.L’intégration de ces fonctions de sécurité intelligentes dans la webcam améliore l’expérience visuelle dans son ensemble. Par exemple, la webcam Dell UltraSharp est dotée de Windows Hello, qui permet aux utilisateurs de se connecter rapidement et en toute sécurité via la reconnaissance faciale.La fonction Dell ExpressSign-in permet de se connecter aux PC Dell en un clin d’œil. Les capteurs de proximité de la webcam détectent la présence de l’utilisateur lorsqu’il s’approche de l’appareil et le déconnectent automatiquement lorsqu’il s’en va. Cette fonction améliore la sécurité sans que l’utilisateur n’ait à lever le petit doigt. Enfin, Dell a prévu un cache aimanté qui peut être placé sur l’objectif quand l’appareil est éteint. Lorsque vous utilisez la webcam, le cache peut être fixé au dos grâce à l’aimant.La solution de montage de webcam la plus facile au monde dans sa catégorieL’esthétique n’a bien sûr pas été oubliée. C’est pourquoi la webcam Dell UltraSharp présente un design élégant avec un corps cylindrique entièrement en aluminium de haute qualité. La forme ronde bien pensée de la webcam UltraSharp et son support d’écran compact minimisent les distractions devant l’écran, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur leurs tâches et non sur l’équipement.Grâce au support magnétique élégant et pratique et à l’adaptateur garantissant une transition élégante entre l’écran et le support4, vous disposez de la solution de montage de webcam la plus facile au monde dans sa catégorie5. Cette webcam est parfaite pour les vidéoconférences, qu’il s’agisse d’une présentation, d’une réunion en tête-à-tête ou du streaming en direct d’e-sport sur Twitch.DisponibilitéLa UltraSharp Webcam (WB7022) est dès à présent disponible dans le monde entier au prix de 295 euros.