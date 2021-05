Enfin, voici la play list complète du jeu :

Nécessitant un Joycon par joueur, Just Dance 2021 est un titre qui permet de se déhancher jusqu'à six simultanément sur de nombreuses musiques (40 au total dans cette édition Switch). Si vous n'avez jamais joué aux précédents volets, il suffit de tenir la manette dans la main droite et de reproduire les mouvements que réalise le personnage à l'écran. En cas de succès, la jauge montera et permettra d'enchaîner les records. Même si la reconnaissance des mouvements n'a pas toujours la science infuse, la jouabilité a su s'affiner d'année en année, et il ne suffit plus de manipuler le Joycon n'importe comment devant le téléviseur pour enchaîner les points. Au contraire, cela est beaucoup plus subtil que ça. Le terminal se manie comme une Wiimote, grâce à son gyroscope intégré. C'est la recette des dix dernières années et elle ne changera probablement jamais. Les différences entre chaque version se trouvent essentiellement dans le catalogue de chansons, car même les modes n'ont pas changé de façon majeure dans les dernières versions récentes. Just Dance 2021 présente différents niveaux de difficulté, et il est toujours possible de choisir entre une chanson complète ou seulement la moitié d'un morceau, d'effectuer un medley délirant, ou au contraire de s'enchaîner d'une traite toutes les musiques du disque. Et cela est assez éprouvant, tant certains mouvements sont physiques. Les chorégraphies sont d'ailleurs toujours aussi nombreuses que l'an passé et certaines sont très amusantes. Il est également possible de jouer en coopération cette année, un retour bienvenue. Le World Dance Floor est toujours présent, de même pour que l'option pour Enfants offrant des chorégraphies adaptées (et simplifiées). La version Switch profite de la technologie des contrôleurs Joy-Con pour développer des séquences basées sur le système de vibration de la manette.Côté modes de jeux, on retrouve du multijoueur coopératif (Dance Party) pour accomplir la meilleure performance à plusieurs, un mode Dance Quest dont l'objectif est de progresser en réalisant des séries de chansons de plus en plus délicates, le service d'abonnement payant Just Dance Unlimited, qui offre l'accès à des chansons issus des précédents épisodes de Just Dance (plus de 550 actuellement), les arrangements dits Just Sweat toujours très sportifs (et mesurent la dépense calorifique). Naturellement, il est possible de jouer à Just Dance 2021 sur la Switch en mode tablette jusqu'à six, même si la lisibilité sera forcément réduite par rapport à la télévision et il faut noter que l'application Just Dance Controller marque son retour sur Nintendo Switch. Bien sûr, il est possible de créer des listes de lecture, y compris celle qui y générée en fonction de vos préférences, ce qui est plus proche d’une expérience Spotify ou Apple Music, mais rien n’a vraiment pour effet d'actualiser la formule. La grande nouveauté de cette édition 2021 est le mode partie rapide, qui consiste essentiellement à commencer à danser directement. Cela signifie que le jeu choisit au hasard une chanson parmi toutes les chansons disponibles afin que vous n'ayez pas à chercher dans le menu du mode Just Dance. De plus, ce mode choisit les chansons en fonction de vos préférences. C'est intéressant si vous ne voulez pas perdre beaucoup de temps, bien que le menu du mode Just Dance soit assez clair et qu'avec l'option playlist, vous pouvez également jouer au hasard.Just Dance 2021 profite d'une réalisation très colorée, avec des graphismes assez détaillés et des animations très propres. On appréciera également le fait que l'interface évolue en fonction du style musical écouté, que cela soit du disco, de la techno, du rock, de la pop, ou des morceaux plus expérimentaux, même si les menus ont été simplifiées depuis la précédente mouture. Côté son justement, les musiques s'avèrent assez variées, et de très bonnes qualités, reprenant des classiques et les grands succès des charts de fin 2019 à mi-2020, limitées au nombre habituel d'une quarantaine de chansons. La majorité des chansons sont les originales, et les quelques reprises proposées sont toutefois assez bonnes. La reconnaissance des mouvements s'avère plutôt convaincante dans l'ensemble, les nouvelles danses proposées ne manquent pas de fantaisie, et la console enregistre par ailleurs vos exploits sous forme de clip vidéo qu'il sera possible de partager sur Internet, après avoir appliqué des effets visuels très kitsch. Si vous faites plus de 11.000 points sur une chanson, vous obtiendrez le statut de "Superstar" ainsi qu'une animation très classe.Voilà qui promet une durée de vie assez conséquente, surtout que de nouvelles chansons seront disponibles via Just Dance Unlimited. Le service offre un accès à des titres inédits, à des chorégraphies alternatives (très soignées) et aux meilleures chansons des précédents jeux Just Dance. Un mois d'abonnement est offert avec cette édition, de quoi se faire une idée du service, même si les nouveautés ne sont pas révolutionnaires sur Switch. L'inconvénient de ce système est qu'il nécessite une connexion constante à Internet, car il diffuse des chansons en streaming, ce qui peut poser problème pour certains.Adore You - Harry StylesAlexandrie Alexandra - Jérôme Francis (cover de Claude François)All the Good Girls Go to Hell - Billie EilishBailando - ParadisioBlinding Lights - The WeekndBoy, You Can Keep It - Alex NewellBuscando - GTA & Jenn MorelDance Monkey - Tones and IDibby Dibby Sound - DJ FreshDon't Start Now - Dua LipaFeel Special - TwiceFlash (Just Dance version) - Bilal HassaniGeorgia - Tiggs Da AuthorGet Get Down - Paul JohnsonHeat Seeker - DreamersIce Cream - BLACKPINK x Selena GomezIn the Navy - The Sunlight Shakers (cover de Village People)Joone Khodet - Black CatsJuice - LizzoKick It - NCT 127Kulikitaka - Toño RosarioLacrimosa - ApasheMagenta Riddim - DJ SnakePaca Dance - The Just Dance BandQue Tire Pa Lante - Daddy YankeeRare - Selena GomezRunaway (U & I) - GalantisSamba de Janeiro - Ultraclub 90 (cover de Bellini)Say So - Doja CatSeñorita - Shawn Mendes et Camila CabelloTemperature - Sean PaulTill The World Ends - The Girly Team (cover de Britney Spears)The Weekend - Michael GrayUno - Little BigVolar - Lele Pons (feat. Susan Diaz & Victor Cardenas)Without Me - EminemYameen Yasar - DJ AbsiYO LE LLEGO - J. Balvin ft. Bad BunnyYou've Got A friend in Me - Randy Newman (Chanson du film Toy Story)Zenit - ONUKAUbisoft nous offre une année de plus ce que de nombreux fans attendent : des heures et des heures de danse devant notre écran avec la nouvelle liste de chansons incluses dans la compilation de cette année. Bien que le jeu n'inclut pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités par rapport aux versions précédentes, il accueille du nouveau contenu appréciable.C'est toujours l'une des expériences les plus agréables en multijoueurs, il saura défier et divertir les personnes de tous âges. Sur Nintendo Switch, l'expérience reste très similaire à celle découverte sur Wii, avec un Joy-Con tenu comme une télécommande.