Comme l'année précédente, NBA 2K21 est actuellement la seule simulation de basket sur le marché. EA Sports n'a pas non plus sorti cette année de version concurrente avec NBA Live 21. Depuis plusieurs années maintenant, la série NBA 2K a mis la simulation de basket NBA Live dans l'ombre. L'éditeur 2K Sports entre maintenant dans sa deuxième année avec un monopole avec NBA 2K21. Cela pourrait conduire à supposer qu'une concurrence amoindrie pourrait avoir un impact négatif sur le développement de la série NBA 2K. Ce n'était pas le cas l'année dernière, car NBA 2K20 a convaincu ... à l'exception de son système de micro-transactions, qui a provoqué un manque de compréhension depuis plusieurs années. L'année dernière en particulier, le mode My Team a vraiment mis le cap sur les investissements en argent réel. Nous étions donc d'autant plus curieux de voir si les fans de la série pouvaient à juste titre espérer une amélioration à cet égard. Lors du test de la version Xbox One, nous nous sommes concentrés sur le gameplay et nous nous sommes demandés si les développeurs fournissaient de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour la version actuelle de NBA 2K21. Après tout, les consoles de nouvelle génération étaient attendus deux mois plus tard et c'est là que les différences de gameplay devraient être plus apparentes. Néanmoins, les développeurs de Visual Concepts avaient peaufiné certains détails, ce qui signifie parfois un grand changement dans le système de lancer. Rappelons que dans NBA 2K21, le lancer a lieu via le stick analogique droit ou le bouton d'action de tir, qui doit être enfoncé, une barre apparaît en temps réel avec une fenêtre cible dans laquelle vous devez lâcher le stick au bon moment pour un lancer réussi. Le timing et donc la réaction de vos mains déterminent la probabilité d'un coup réussi. En fonction de votre position et de la capacité du lanceur, la fenêtre cible est plus ou moins grande. Cela dépend également de la mesure dans laquelle vous êtes influencé par l'alignement défensif de votre adversaire et la posture associée de votre corps pendant le lancer.Avec le bon stick analogique vous effectuez également vos dribbles en NBA 2K21 et donc l'utilisation du stick pour l'exécution de vos lancers est adaptée. Pour ce faire, vous devez pousser le stick analogique droit vers le haut. Les coups spéciaux ou "signature" sont un moyen de jouer efficacement autour de la défense adverse. Dans l'ensemble, ces innovations de gameplay sont d'une grande valeur ajoutée tant pour le profane que pour le fan de longue date. Le fait que les véritables manœuvres de dribble de certaines stars bien connues de la NBA aient été implémentées de manière réaliste dans le jeu assure un grand réalisme. Cependant, la mise en œuvre a également un arrière-goût fade pour nous en tant que joueurs, tant que l'équipe adverse comprend la star de la couverture Damian Lillard des Portland Trail Blazers, qui vous rendra désespéré avec des lancers précis à trois points. Avec NBA 2K21, vous pouvez vous attendre à une simulation de basket-ball un peu plus réaliste et multiforme que son prédécesseur. Lors de notre test, nous n'avons dû trouver que quelques faiblesses dans le jeu de position de l'IA, mais celles-ci sont toujours dans le champ du jugement.La série NBA 2K brille depuis des années avec une présentation authentique sans pareil. Même les fans de longue date associent de grandes émotions à la série de jeux, également en raison du développement continu du gameplay. Sur la PlayStation 4 et la Xbox One, NBA 2K21 était déjà réussi, mais lorsque vous verrez pour la première fois l'action sur votre nouvelle console, votre mâchoire tombera d'admiration. Les gars de 2K ont tout mis en œuvre pour faire de 2K21 peut-être le plus beau jeu de nouvelle génération à ce jour. De l'éclairage des joueurs parfois presque photo-réalistes au public et aux reflets sur le terrain, vous pouvez voir qu'une grande attention a été portée aux graphismes du jeu. Les adeptes de la NBA reconnaîtront les joueurs vedettes de loin, les moins spécialisés seront ravis du réalisme lorsque l'on sélectionne une équipe des Chicago Bulls des années 90. Autre chose qui se démarque, c'est la variation du public : il y a sans doute encore un certain nombre de supporters identiques dans les tribunes, mais c'est beaucoup moins le cas qu'auparavant. Des enfants ont également été ajoutés, rendant le public plus mélangé que jamais. L'innovation qui nous satisfait le plus n'est pourtant pas le graphisme, mais la disparition quasi totale des temps de chargement. Il est étrange de voir comment un jeu graphiquement lourd comme celui-ci est prêt pour la compétition presque immédiatement après la sélection de l'équipe. Cela rend tout tellement plus fluide à la fin que «juste un petit match de basket-ball» devient vraiment réalité. Également en termes de gameplay, tout semble un peu plus fluide qu'avant, comme si les fabricants atteignaient les limites de la génération précédente de consoles. Le jeu est plus réactif et flexible, ce qui le rend immédiatement un peu plus amusant à jouer. De plus, un certain nombre de problèmes du jeu précédent ont été résolus et des mesures ont été prises dans le domaine des collisions entre joueurs, ce qui permet aux dunks et aux écrans de se sentir mieux que jamais. Pour les joueurs qui jouent au jeu sur PlayStation 5, une attention particulière a également été portée à l'implémentation DualSense, ce qui est particulièrement évident lorsque votre joueur commence à se fatiguer. Il est alors plus difficile de serrer la gâchette du sprint. Il est également à noter que tout n'est pas encore tout à fait parfait. Vous entendez régulièrement votre contrôleur donner des tapotements étranges lorsque l'une des fonctions est utilisée, ce qui vous fait parfois vous demander si votre contrôleur n'est pas tout à fait défaillant. Le potentiel est certainement là, mais nous espérons que dans la prochaine édition, certaines étapes seront franchies avec le DualSense.Quand on regarde les modes de jeu, le plus gros ajustement est que MyLeague et MyGM ont été fusionnés dans MyNBA et offre ainsi un mode entièrement personnalisable pour ceux qui aiment gérer leur propre équipe. Il couvre à la fois les joueurs en ligne et hors ligne et offre le meilleur des deux mondes. En mode carrière, il est désormais possible de choisir la G-League au lieu du basketball universitaire. Là, vous obtenez immédiatement un contrat professionnel et vous avez la possibilité de démontrer votre valeur NBA d'une manière différente. C'est un ajout intéressant, mais si vous avez déjà joué au mode sur la génération précédente, ce n'est pas forcément une raison pour plonger à nouveau. Là où la génération précédente devait se contenter de «Mon Quartier», il y a maintenant «La Ville», qui est plusieurs fois plus grande. Vous pouvez jouer à des matchs de basket de rue contre d'autres avec votre propre joueur créé. L'idée est bonne, mais il y a un problème pour le moment. En raison du petit nombre de joueurs, il faut toujours un certain temps avant de trouver un jeu avec suffisamment de personnes. Cela rend très difficile, par exemple, de s'échapper de Rookieville en premier lieu, où vous devez d'abord prouver que vous êtes autorisé à aller à «The City». Il a du potentiel, mais l'effet n'est actuellement pas ce que vous espérez. Si vous dites NBA 2K, alors le terme microtransactions suit en fait dans le même souffle. La série a peut-être une pire réputation dans ce domaine que Ultimate Team dans FIFA et nous devons malheureusement dire que cette nouvelle édition ne fait rien pour changer cette image. Il faut encore beaucoup trop de temps pour fournir à votre joueur de bonnes statistiques, sauf si vous sortez le portefeuille pour débourser de la monnaie virtuelle. C'est dommage que 2K ne semble pas se soucier beaucoup de se débarrasser de cette image et la place en fait si sans vergogne que pour une meilleure expérience, vous devrez vraiment payer plus que le prix d'achat déjà considérable du jeu, surtout que NBA 2K21 facture également la mise à jour next gen. Si vous achetez NBA 2K21 version standard, eh bien il faudra racheter intégralement la mouture PS5 ou Xbox Series X, au contraire si vous disposez de la version Mamba, un code est inclus dans le packaging pour télécharger la version next gen. Mais il n'y a pas de proposition de "mise à niveau" si vous disposez du jeu PS4 ou Xbox One séparément. Afin de ne pas décevoir les fans de la série la prochaine fois dans cette série, les développeurs de 2K Sports devraient réfléchir à la façon dont ils peuvent créer un équilibre dans lequel les micro-transactions peuvent exister et où les bonnes performances sont récompensées de manière appropriée. Sinon, NBA 2K21 brille dans tous les modes de jeu et le mode carrière est également très divertissant. Très motivant: Ici, vous devez jouer votre propre personnage créé depuis le lycée, en passant par votre université jusqu'au sommet de la NBA.Si vous recherchez la meilleure et la plus célèbre simulation de basket-ball, NBA 2K21 est la bonne adresse pour vous. Dans l'ensemble, NBA 2K21 convainc par un gameplay réaliste et des modes de jeu aux multiples facettes. Cependant, les micro-transactions sont les principaux points critiques, qui conduisent à un avantage injuste. Un équilibre devrait être trouvé ici, grâce auquel les récompenses peuvent être gagnées plus efficacement même sans investissements en argent réel. En dehors de cet important écueil, NBA 2K21 a l'air incroyablement bon : Les améliorations du gameplay garantissent que la série a fait des progrès significatifs et est en fait un jeu à ne pas manquer pour les fans de basket-ball avec une PlayStation 5 ou Xbox Series X | S à la maison.