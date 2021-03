ESET nommé Top Player du Radicati APT Protect Market Quadrant 2021 pour la deuxième année consécutive

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ESET, un leader mondial en cyber sécurité, a été nommé ‘Acteur de premier plan’ pour la deuxième année consécutive dans le rapport 2021 Radicati Advanced Persistent Threat (APT) Protection Market Quadrant (Protection Avancée contre les Menaces Persistantes). Le rapport a évalué 12 fournisseurs de premier plan en sécurité en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur vision stratégique. ESET est un des six fournisseurs ayant obtenu le statut de Top Player.Le Radicati Market Quadrant est un système de mesure utilisé pour établir une vue d’ensemble d'un marché technologique spécifique. L’édition de cette année concerne la protection APT, définie comme «un ensemble de solutions intégrées pour la détection, la prévention et l’éventuelle correction des menaces jours zéro ainsi que les attaques malveillantes persistantes.»L’offre d'ESET en sécurité pour entreprise comprend un large éventail de solutions de pointe, parmi lesquelles ESET Enterprise Inspector (EEI), ESET Threat Intelligence et ESET Dynamic Threat Defense (Cloud Sandbox). Ces solutions, et plus particulièrement l’EEI, ont été reconnues pour leurs puissantes capacités de détection et de réponse aux niveau des terminaux (EDR), y compris la surveillance d'événements tels que l'exécution de processus et de scripts, et leurs capacités étendues en matière de correction et de réponse. Le rapport a également mis en évidence les solutions ESET pour leur facilité de déploiement et d'utilisation, ainsi que pour le support multilingue.Le rapport positionne les fournisseurs dans un quadrant selon deux critères: fonctionnalité et vision stratégique. Il évalue les fonctionnalités et capacités clés, y compris - mais sans s'y limiter, l'EDR, les options de déploiement, le support de la plate-forme, la détection des logiciels malveillants, la mise en bac à sable et en quarantaine, la criminalistique et l'analyse des menaces jour zéro et avancées.Dans son rapport 2021, Radicati décrit les Top Players comme «les leaders actuels du marché, avec des produits offrant à la fois de vastes fonctionnalités, ainsi qu'une vision solide de l'avenir.» Le positionnement d'ESET comme Top Player pour la deuxième année consécutive démontre l’engagement de l'entreprise. Le rapport Radicati déclare que "les fournisseurs ne deviennent pas Top Players du jour au lendemain ... ils doivent lutter contre la complaisance et continuer à innover".Juraj Malcho, directeur de la technologie d'ESET, a déclaré: «Nous sommes ravis d'être reconnus comme Top Player dans le Protection Market Quadrant APT 2021 de Radicati. Être classé parmi les Top Players pour la deuxième année consécutive reflète la volonté d'ESET de continuer à innover et à fournir une gamme holistique de produits pour couvrir même les scénarios de menaces persistantes les plus avancées. L’année dernière a encore démontré à quel point la sécurité informatique est cruciale pour les entreprises quel que soit leur taille. Nous sommes fiers de nos solutions testées dans le monde réel ainsi que de notre engagement pour créer un monde plus sûr pour tous les utilisateurs de technologie. »Pour en savoir plus sur le Radicati Market Quadrant 2021 Radicati Market Quadrant (Protection avancée contre les menaces persistantes), cliquez Advanced Persistent Threat (APT) Protection Market Quadrant