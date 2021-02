ESET : solutions rénovées de gestion sécuritaire des terminaux basés cloud pour entreprises de toutes tailles

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, lance ESET PROTECT, sa nouvelle plate-forme de gestion sécuritaire des terminaux. La nouvelle solution permet une gestion simple et automatisée du vaste portefeuille de solutions sécuritaires ESET avec deux options de déploiement: sur site et dans le cloud. ESET PROTECT Cloud est la nouvelle pierre angulaire de la gestion sécuritaire pour entreprise dans l'offre basée cloud d'ESET. Cette solutions répond aux besoins des organisations quel que soit leur taille.



L'introduction d'ESET PROTECT Cloud reflète le passage des solutions logicielles sécuritaire sur site vers les services basés cloud. ESET reconnaît que de nombreuses entreprises s'orientent vers une approche «cloud first», une offre de logiciels de sécurité s'alignant sur cette stratégie est donc essentielle.



ESET PROTECT Cloud propose une console basée cloud pour gérer les solutions sécuritaires d’ESET déployées en réseau avec une visibilité en temps réel sur les terminaux son sur site et hors site. Cette console permet aux gestionnaires informatiques de déployer les solutions de sécurité ESET, d'exécuter des tâches, d'appliquer des politiques de sécurité, de surveiller l'état du système et de répondre rapidement aux problèmes ou aux détections sur les terminaux gérés sur toutes les plates-formes, y compris les postes de travail, les serveurs, les machines virtuelles et même les appareils mobiles. En plus de l'intégration d’outils de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM - security information and event management), des rapports complets et d’un système de notification entièrement personnalisable, ESET PROTECT Cloud permet aux gestionnaires de prendre des mesures immédiates contre les incidents.



La console permet aux utilisateurs de gérer les produits ESET existants, notamment ESET Endpoint Security, ESET Dynamic Threat Defense et ESET Full Disk Encryption. Les utilisateurs d’ESET Cloud Administrator seront automatiquement et de manière transparente mis à niveau pour ESET PROTECT Cloud.



Afin que les entreprises soient équipées de solutions adaptées, ESET propose une sélection d'abonnements répondant aux besoins spécifiques du télétravail, des PME, des fournisseurs de services info-gérés (MSP) * et des entreprises.



Tous les abonnements professionnels comprennent une solution de gestion des terminaux sur site par défaut (ESET PROTECT; anciennement ESET Security Management Center) ou une solution basée cloud (ESET PROTECT Cloud), avec ESET Endpoint Security. Aux clients qui désirent uniquement la sécurisation des e-mails, ESET propose un abonnement ESET PROTECT Mail Plus.



L'abonnement ESET PROTECT Advanced, a été créé en tenant compte des besoins des PME et des MSP *. Protégeant les terminaux contre le ransomware et les menaces zero-day ainsi que les données par un cryptage complet du disque, l'abonnement relève le défi de la gestion et de la protection des réseaux d'entreprise face à l'évolution des menaces.



L'abonnement ESET PROTECT Enterprise est destiné aux grandes organisations, où une visibilité approfondie et des exigences de sécurité rigoureuses sont essentielles. L'abonnement offre la meilleure valeur pour les entreprises matures, avec une des solutions de détection et de réponse pour terminaux les plus puissantes du marché - ESET Enterprise Inspector - actuellement gérable uniquement à partir d'ESET PROTECT.



En fournissant une détection basée sur des règles d’événements suspects pouvant se produire sur les terminaux ainsi que des capacités de recherche de menaces, et en permettant d’y remédier, cet abonnement garantit que les menaces émergentes, le comportement à risque des employés et les applications indésirables ne mettent pas les entreprises en danger.



Ignacio Sbampato, Chief Busines Officer chez ESET, explique: «Nous sommes ravis d’offrir une solution aux entreprises, quel que soit leur taille, qui mettent en œuvre une stratégie« cloud-first » pour leur sécurité informatique. ESET PROTECT Cloud est l'aboutissement de notre écoute à l'évolution des besoins des entreprises, tout en prenant le pouls du paysage de cyber-sécurité, et en améliorant nos solutions sécuritaires multicouches.

La passion d’ESET est une technologie plus sûre pour tous, permettant aux entreprises de toutes tailles et de tous types d’être équipées aussi bien de solutions de pointe que sur mesure afin d’assurer la sécurité de leurs employés et de leurs données. »