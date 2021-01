Liongard lance son outil d’inspection pour ESET MSP Administrator 2

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Ce nouvel outil simplifie le décompte, la gestion et la facturation des licences ESET pour les MSPLa plate-forme d’automatisation des fournisseurs de services gérés (MSP) Liongard annonce aujourd’hui le lancement de son nouvel outil d’inspection de licences pour ESET, un leader en logiciels et services de sécurité informatique pour terminaux et appareils mobiles ainsi qu’en cryptage et authentification à deux facteurs.L’outil d’inspection de licences pour ESET de Liongard a la capacité d’examiner le dernier portail ESET MSP Administrator 2, contenant des informations sur les licences et leur utilisation et ce pour tous les utilisateurs d’un MSP. Grâce à cette vue sur la sécurité des terminaux, les MSP utilisant Liongard peuvent suivre les administrateurs du portail de licences ESET, l’utilisation et l’état des licences ainsi que l’historique de ces licences et recevoir des alertes sur leur expiration et leur état. Les responsables de compte MSP peuvent avoir un aperçu de toutes les licences ESET de leurs clients sans avoir à se connecter à plusieurs systèmes – tout est visible sur la plate-forme conviviale de Liongard.« Avec la sécurité des terminaux au centre des préoccupations de tous, ce nouveau partenariat avec ESET va aider les MSP à gérer les informations concernant les licences de leurs clients de façon plus efficace et proactive», déclare Matt Miller, responsable produits chez Liongard. « Grâce à la rigueur d’ESET et à la commodité et l’efficacité de Liongard, les MSP peuvent désormais mieux servir leurs utilisateurs finaux. »Grâce à toutes les informations pertinentes centrées dans Liongard permettant aux MSP de gérer tous leurs autres systèmes, les équipes peuvent facilement vérifier si le nombre de licences correspond bien au nombre d'utilisateurs ou de postes de travail, réduisant ainsi les menaces potentielles. L'outil aide également les responsables de la facturation MSP à contrôler le nombre de licences ESET pour s'assurer que les clients sont facturés correctement. En évitant des dépenses pour des licences non-utilisées, les MSP peuvent réévaluer leur type de package de licence ESET afin de réalisé encore plus d'économies.« Chez ESET, nous recherchons toujours des partenariats qui permettent à nos clients d’obtenir ce qu’ils recherchent vraiment : la tranquillité d’esprit pour un usage maximum de leur technologie sans se soucier d’une éventuelle menace d’interruption », déclare Miroslav Mikuš, responsable des ventes chez ESET.« Nous sommes ravis de collaborer avec Liongard pour y parvenir.A propos de LiongardClassée la société à la croissance la plus rapide de Houston en 2020 (https://www.bizjournals.com/houston/news/2020/09/18/meet-houstons-fastest-growing-company.html ), Liongard a défini un nouveau segment axé sur la visibilité unifiée par l’agrégation automatisée des données. Grâce à la découverte automatisée, aux alertes exploitables, à la documentation et aux fonctionnalités de reporting riche, Liongard permet aux équipes MSP d’optimiser leurs ressources et de servir plus efficacement leurs clients. Connue pour son développement centrée sur l’utilisateur et son innovation constante, Liongard crée un nouveau précédent pour les fournisseurs MSP. La mise en œuvre facile de sa plate-forme permet aux équipes d’intégrer la documentation automatisée dans les flux de travail existants et offre une visibilité plus rapide sur tous les systèmes gérés. Pour en savoir plus, visitez www.liongard.com A propos d’ESETDepuis 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité IT de pointe destinés aux entreprises et aux consommateurs, partout dans le monde. Avec des solutions allant de la sécurité des terminaux et des mobiles jusqu’à des solutions de chiffrement et d’authentification à deux facteurs, les produits conviviaux et hautement performants d’ESET confère aux consommateurs et aux entreprises la tranquillité d’esprit nécessaire pour pleinement tirer parti des potentiels de leurs technologies. ESET assure une protection et une surveillance discrète 24 h sur 24, mettant les solutions de protection à jour en temps réel afin de garantir la sécurité des utilisateurs et les activités des entreprises, sans la moindre interruption. Les menaces en constante évolution requièrent une société spécialisée en sécurité IT qui soit elle-même évolutive. S’appuyant sur ses divers centres R&D de par le monde, ESET est la première société de sécurité IT à avoir décroché 100 récompenses Virus Bulletin VB100 et ayant identifié, sans exception, tous les maliciels en circulation et ce, sans interruption depuis 2003. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.eset.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.