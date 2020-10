Dandara : Trials of Fear Edition

Les fans de Metroidvania ont peut-être entendu parler de Dandara. Ce jeu de plateforme 2D de Long Hat House permet aux joueurs de sauter à grande vitesse dans un monde bizarre. Le monde de Dandara était plein de vie et surtout de créativité. Chacun a fait sa propre chose et les passions ont été exprimées dans différents arts. Mais un jour, un tyran est arrivé qui en avait marre de tout ce chaos libre. Afin de mettre de l'ordre dans le monde, la créativité était strictement interdite. Seul Dandara peut sauver le peuple de cette oppression. Dans Dandara, deux visions du monde se juxtaposent. La liberté et l'expression contre l'ordre et la certitude. En fin de compte, il a le même message que, par exemple, le film LEGO. Malheureusement, c'est surtout en arrière-plan ici et la plupart du temps, la complexité des deux images ne fera pas vraiment surface. Mais cela crée un monde intéressant. L'expression des arts est incorporée dans le jeu de différentes manières, avec des conséquences amusantes. De plus, le pixel art, si vous n'en avez pas assez maintenant, est magnifique.Dandara est, comme nous l'avons déjà dit, un Metroidvania. Cela signifie que c'est un jeu de plateforme avec un monde que vous pouvez explorer librement. Le retour aux anciennes zones est souvent encouragé, car une nouvelle force donne accès à de nouvelles voies et à de nouveaux secrets. Cependant, Dandara donne une nouvelle tournure à la situation : vous ne pouvez pas marcher. Au lieu de cela, vous ne pouvez que sauter du sol à un plafond ou un mur, etc. Maintenant, les longues lignes droites sont votre plus grand ennemi ! Les joueurs sont constamment à la recherche de coins pour se frayer un chemin dans les salles et cela semble assez spécial. Vous allez vraiment regarder les zones d'une manière différente. Un couloir droit ne peut être exploré que s'il s'agit à la fois d'un plancher et d'un plafond. Parfois, vous êtes juste à côté de l'endroit où vous voulez aller, mais il n'est pas possible de faire un pas vers la droite. Il est parfois assez difficile de découvrir des zones en poussant plus ou moins le stick dans la bonne direction, puis en appuyant tout le temps sur le bouton de saut. Mais il faut parfois ralentir un peu quand la précision devient plus importante. C'est une belle tournure que nous n'avions jamais vue auparavant.Les batailles prennent également une tournure différente grâce à ce système. Esquiver une attaque fonctionne très différemment si vous ne pouvez pas simplement vous écarter pour l'éviter. Et éliminer un ennemi est plus souvent une question de trouver un bon angle d'attaque que d'apprendre ses schémas. Bien sûr, vous devez toujours savoir ce que vous faites. Les combats de boss, en particulier, peuvent encore vous faire transpirer le front. L'exploration de Dandara n'est pas aussi difficile qu'avec Ori et les batailles ne sont pas aussi difficiles que dans Hollow Knight, mais elle a quand même du cran. Cela devient particulièrement compliqué lorsque les joueurs doivent esquiver de multiples attaques. Vous devrez garder l'œil ouvert et trouver une solution au problème. C'est pourquoi les batailles deviennent un peu casse-tête, mais à un rythme agréable ! L'exploration est donc intéressante et les batailles sont des puzzles amusants. Mais y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ce jeu ? Le plus ennuyeux se trouve en fait sur la carte du monde. Elle joue toujours un grand rôle dans les Metroidvanias et Dandara n'est pas différent. Les joueurs l'ouvriront régulièrement pour savoir où ils doivent aller. Vous pouvez également l'ouvrir pour voir si une zone est devenue disponible en raison d'un nouveau pouvoir qui leur a été conféré. Mais cette fois, la carte pose quelques problèmes car elle statique. Souvent, ce n'est pas un problème, mais à Dandara, c'est terrible. Chaque fois que vous entrez dans une nouvelle pièce, le monde tourne d'un quart de tour. Sur le plan thématique, c'est excellent. Pour Dandara, il n'y a pas d'étage ou de rez-de-chaussée, il n'y a que des plateformes sur lesquelles elle peut se tenir debout. Mais comme la carte ne tourne pas, l'exploration peut devenir très irritante. En fin de compte, vous y arriverez toujours, mais pour un jeu où la carte est si importante, cela semble être un gros inconvénient.Ensuite, il y a l'atmosphère. Il peut sembler un peu injuste de faire une comparaison, mais les jeux de plates-formes en 2D, surtout dans les jeux indépendants, sont tout simplement très courants. Si un fan de ce genre doit jouer à Dandara, il le fera à la place d'autres jeux, comme celui Hollow Knight ou Ori mentionnés plus haut. Et puis Dandara se sent moins magique. Le système consistant à sauter au lieu de marcher est rafraîchissant et unique, mais il ne peut pas tout à fait rivaliser avec les perles qui ont précédé. Ce jeu est donc davantage destiné aux personnes qui ont déjà joué à tous les meilleurs titres de la catégorie et qui en cherchent d'autres. Quant à l'extension Trials of Fear, elle ajoute de nouvelles zones, de nouveaux ennemis et PNJ. Ils sont plus difficiles et aussi plus particuliers à explorer. En bref, c'est plus ce à quoi vous êtes habitué, avec quelques extras supplémentaires. Si vous avez aimé Dandara, vous trouverez certainement que Trials of Fear vaut la peine d'être exploré. Et c'est une mise à jour directement sur la cartouche. Cette édition physique publiée par Super Rare Games, limitée à 4000 exemplaires, comporte également un manuel en couleurs, une jaquette avec une illustration intérieure, un sticker exclusif Super Rare Games et trois cartes à collectionner.Dandara : Trials of Fear est un Metroidvania amusant avec une touche très spéciale et rafraîchissante. Nous avons passé un bon moment avec. Il est juste agaçant que la carte ne fonctionne pas tout à fait avec le système de jeu unique. De plus, ce n'est pas un excelsior dans sa catégorie, mais en tant qu'aventure intermédiaire, il remplit parfaitement son office.