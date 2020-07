ESET obtient des scores élevés lors des tests de sécurité d'entreprise AV-Comparatives H1 2020

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ESET, un leader mondial en cybersécurité, a obtenu des scores très élevés pour son Cloud Advanced Endpoint Protection dans le test AV-Comparatives H1 Business Security 2020. AV-Comparatives, une organisation de test indépendante de premier plan, utilise une des plus vastes collections d'échantillons de logiciels malveillants au monde pour créer un environnement réel lors de tests très précis. Dans son rapport, une série de tests Real-World Protection (protection du monde réel), Malware Protection (protection contre les logiciels malveillants) et des tests de performances ont été utilisées pour évaluer 19 fournisseurs.«Si nous pondérons et additionnons les positions obtenues dans tous les tests spécifiques, et si nous prenons le nombre qui en résulte comme indicateur du résultat global, ESET a réalisé de loin les meilleures performances», explique Jiří Kropáč, responsable des laboratoires de détection des menaces d’ESET.Test de protection dans le monde réel (Real-World)Le test de protection AV-Comparatives Real-World imite les attaques en ligne de logiciels malveillants qu'un utilisateur professionnel typique peut rencontrer en surfant sur le net. Dans sa dernière édition, ce test consistait en 767 cas comprenant des URL pointant directement vers des exécutables de logiciels malveillants. Le nombre d'échantillons manqués se situait entre zéro et 27, six étant le nombre moyen d'échecs. Le nombre de fausses alarmes variait de zéro à 41. ESET Endpoint Protection Advanced Cloud & Cloud Administrator a détecté tous les cas sauf trois et n'a généré aucune fausse alarme.Test de protection contre les logiciels malveillantsLe test de protection contre les logiciels malveillants considère un scénario où le logiciel malveillant préexiste sur le disque ou entre dans le système de test par une autre route que directement depuis Internet. Dans ce test, ESET était dans le groupe de quatre fournisseurs ayant un taux de protection contre les logiciels malveillants de 99,9%, le deuxième meilleur score du test, et, à nouveau, n'a généré aucune fausse alarme.Test de performanceLe test de performance a été effectué sous la référence reconnue PC Mark, où la machine de test, sans aucun logiciel de sécurité installé, s’est vu attribuer un score PC Mark de 100 points. Les scores de ce test se situaient entre 98,9 et 92,5 points. ESET Endpoint Security était la deuxième solution de sécurité avec l’empreinte la plus légère avec un score de 98,7 points.Faux positifsDans toute la série de tests, ESET n'a obtenu aucun faux positif. Comme repris dans le rapport, les faux positifs peuvent causer autant de problèmes qu'une véritable infection. Les éviter est donc crucial pour tout antivirus. Dans le cadre du test de protection contre les logiciels malveillants et du test de protection du monde réel, AV-Comparatives a effectué de nombreux tests de faux positifs.En commentant les résultats, Jiří Kropáč, responsable des laboratoires de détection des menaces d’ ESET, a déclaré: «La reconnaissance d'ESET par AV-Comparatives témoigne de notre dévouement envers nos clients et de notre promesse de fournir continuellement les meilleures solutions de sécurité informatique. Nous sommes fiers d’avoir obtenu d’excellents résultats lors des tests. Nous pensons que c’est dû au développement minutieux et à l'équilibrage de tous les paramètres de notre technologie. Ainsi nous fournissons une solution légère qui minimise les faux positifs tout en restant très fort au niveau de la protection. Nous sommes heureux de voir que l'approche adoptée par ESET réussit non seulement ‘in the wild’ mais aussi dans les tests. »Pour plus d’information, lisez le rapport AV-Comparatives Business Security Test 2020 (March – June).Pour en savoir plus sur les offres ESET, visitez le site https://www.eset.com/be-fr/ A propos d’ESETDepuis 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité IT de pointe destinés aux entreprises et aux consommateurs, partout dans le monde. Avec des solutions allant de la sécurité des terminaux et des mobiles jusqu’à des solutions de chiffrement et d’authentification à deux facteurs, les produits conviviaux et hautement performants d’ESET confère aux consommateurs et aux entreprises la tranquillité d’esprit nécessaire pour pleinement tirer parti des potentiels de leurs technologies. ESET assure une protection et une surveillance discrète 24 h sur 24, mettant les solutions de protection à jour en temps réel afin de garantir la sécurité des utilisateurs et les activités des entreprises, sans la moindre interruption. Les menaces en constante évolution requièrent une société spécialisée en sécurité IT qui soit elle-même évolutive. S’appuyant sur ses divers centres R&D de par le monde, ESET est la première société de sécurité IT à avoir décroché 100 récompenses Virus Bulletin VB100 et ayant identifié, sans exception, tous les maliciels en circulation et ce, sans interruption depuis 2003. 