Pure Evergreen fournit aux clients la FlashArray nouvelle génération, sans interruption

La nouvelle FlashArray//X offre des gains de performance allant jusqu’à 25% par rapport à la précédente génération de FlashArray//X, grâce à des contrôleurs mis à jour qui intègrent les nouveaux processeurs Intel Xeon évolutifs, anciennement appelés Cascade Lake, annoncés cette semaine par Intel. Les clients peuvent accélérer les performances applicatives professionnelles, notamment de SAP Hana, d’Oracle et de Microsoft SQL Server. Les performances de SAP Hana OLAP avec NSE augmentent jusqu’à 50% par rapport à la précédente génération //X, sans interruption et sans qu'aucune migration ne soit nécessaire. Les clients peuvent accélérer et consolider leurs applications DAS (PostgreSQL et MySQL par exemple) pour une efficacité accrue et des délais de mise sur le marché réduits.

Les tests de MySQL ont révélé des performances jusqu’à 50% plus rapides avec une latence réduite de 35% comparé aux DAS Les tests de PostgreSQL ont révélé des performances jusqu’à 20% plus rapides avec une latence réduite de 35% comparé aux DAS Avec la prise en charge du NVMe-oF et de la Storage Class Memory, FlashArray offre une latence exceptionnelle de 150 µs, offrant ainsi les performances nécessaires aux bases de données professionnelles les plus exigeantes ainsi que la densité maximale permettant de réduire les exigences physiques des datacenters.

Dans le cadre de leurs mises à jour Evergreen, les clients utilisant actuellement FlashArray peuvent innover plus rapidement que leurs concurrents avec une amélioration des performances allant jusqu'à 50% par rapport à FlashArray//M. "Rethink your Refresh" – Pour les clients qui utilisent actuellement des solutions de stockage concurrentielles, la nouvelle version de FlashArray//X permet de passer à la vitesse supérieure, avec une consommation utilitaire du stockage, l'inclusion de tous les logiciels et la protection complète de l'investissement au sein des parcs clients sans jamais avoir à effectuer une autre migration. La dernière génération de FlashArray//X démontre une fois de plus la valeur client inégalée que représente le stockage Evergreen. A ce jour, Pure a livré 11 générations de mises à jour matérielles et 21 générations de mises à jour logicielles, le tout sans interruption, avec une augmentation globale de la densité par 146. Les baies FlashArray sont également proposées sous la forme d’un modèle OpEx via l’offre Pure as-a-Service sur site ou sous la forme d’une passerelle vers les fournisseurs de cloud public, tels qu’Amazon Web Services, afin d’accroître la mobilité des données entre les clouds clients hybrides et privés.

Pure Storage (NYSE : PSTG), leader des solutions de données offrant une expérience moderne des données, annonce la disponibilité de la troisième génération de FlashArray//X 100% NVMe. Avec cette mise à jour de la gamme de solutions FlashArray, les clients bénéficient de performances accrues et de délais de mise sur le marché réduits. Grâce au modèle unique de stockage EvergreenTM, les clients peuvent accéder à l’innovation continue de Pure Storage, comprenant ces mises à jour et celles à venir de sa gamme de produits et de solutions.« FlashArray//X a été reconnue comme l'acquisition la plus intelligente du secteur, qui ouvre aux entreprises clientes la voie vers des opérations informatiques améliorées. Plutôt que de s'inquiéter du vieillissement du stockage, les clients de Pure disposent toujours des solutions les plus innovantes et les plus riches en fonctionnalités du secteur », déclare Prakash Darji, Directeur général FlashArray chez Pure Storage.« Le modèle Evergreen est toujours unique en son genre dans le monde du stockage de données car il permet aux clients de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et innovations de Pure Storage sans retards ni interruptions, et sans nécessiter de migrations coûteuses et difficiles. Les clients ont la garantie que leur investissement dans les baies FlashArray//X de nouvelle génération de Pure, optimisées pour les futures mises à jour venant de Purity//FA, continuera à leur offrir de meilleurs résultats que les offres concurrentes ».Cette nouvelle génération de baies FlashArray//X permet aux clients d’accélérer et de consolider leurs bases de données et leurs workloads, les déployer sur le cloud, et de moderniser leurs stratégies de protection des données. Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et performances améliorées de FlashArray//X sont également disponibles via le modèle de consommation à l'utilité Pure as-a-Service. Pure as-a-Service offre des services de données dans le cloud hybride permettant aux clients de déployer sur site, dans des environnements colocalisés ou hébergés ou dans les clouds publics – le tout avec un abonnement unique, des fonctionnalités communes et une expérience cloud intégrale.« Avec Evergreen™, nous avons la garantie d’accéder aux meilleurs et aux plus récents produits. Mais ce qui distingue Pure en tant que fournisseur stratégique, c'est sa capacité d’innovation continue avec de nouveaux produits, de nouvelles solutions et de nouvelles fonctionnalités, sources de résultats tangibles pour notre entreprise », déclare Keith Martin, Senior Director of Cloud Capacity Engineering chez ServiceNow. « Qu’il s’agisse de mises à jour matérielles ou logicielles, ou d’une refonte complète de notre plateforme, nous sommes assurés d’en tirer rapidement parti. Nous sommes alors en mesure d’innover au rythme des marchés actuels, puisque nous disposons d’un avantage décisif à l’heure où l’instantanéité est devenue un vrai critère. »Accélérer les applications principalesAbonnement à l'innovation100% NVMe, la nouvelle gamme FlashArray//X s’étend du modèle d’entrée de gamme //X10 d’une capacité de 11 To (avec le nouveau module DirectFlash NVMe de 1 To) au modèle haut de gamme //x70 ou //X90 qui prend en charge la mémoire Storage Class Memory afin de répondre aux exigences de performance les plus strictes. La gamme FlashArray//X est complétée par le modèle FlashArray//C aux capacités optimisées qui permet une solution 100% flash à moindre coût pour les charges de travail secondaires.Pour savoir comment tirer dès à présent parti des avantages des baies FlashArray//X, rendez-vous sur https://www.purestorage.com/fr/ ou sur ce blog: https://blog.purestorage.com/announcing-flash-array-xr3/