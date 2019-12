9 Belges sur 10 passent par leur smartphone pour les achats de fin d’année

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Les smartphones jouent un rôle important dans nos achats de fin d'année. Pas moins de 9 Belges sur 10 utilisent leur téléphone pour faire des achats, mais aussi pour rechercher l’inspiration, localiser un magasin ou suivre un colis. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par Orange Belgium auprès de plus de 1000 répondants.



53 % l'utilisent pour trouver l’inspiration, 49 % recherchent quelque chose en particulier et 35 % achètent avec leur smartphone.

Nous effectuons nos achats de fin d'année presque autant en ligne (51 %) que dans les centres commerciaux (53 %). Les centres commerciaux urbains (38 %), les magasins spécialisés (38 %) et les supermarchés (17 %) restent également très prisés.

Nous utilisons notre smartphone le plus souvent pour acheter des vêtements (51 %) ou du parfum et d'autres articles de soins personnels (45 %).



Seules 11 % des personnes interrogées n'utilisent pas leur smartphone pour effectuer les achats de Noël et de fin d'année. Pour les autres, le téléphone est devenu un outil indispensable dans la recherche de cadeaux ou d'une tenue de fête. Au départ, pour trouver l'inspiration (53 %), rechercher un article en particulier (49 %) ou localiser un magasin (44 %). La recherche se fait avec le smartphone et il ne reste plus qu’à aller chercher les cadeaux en boutique. De plus en plus souvent, c'est pourtant l’inverse qui se produit. 11 % des répondants visitent souvent ou toujours d'abord magasin (pour voir si quelque chose leur convient par exemple) avant de passer la commande en ligne. 30 % le font parfois, 21 % seulement pour certains produits. 35 % des répondants achètent directement à partir de leur téléphone. 40 % d'entre eux l’utilisent pour payer les achats de fin d'année et 41 % pour suivre la livraison des colis.

Les achats en ligne talonnent les centres commerciaux



Les achats en ligne ne cessent de gagner en popularité et n’ont rien à envier aux centres commerciaux pris d’assaut pendant cette période. 51 % effectuent leurs achats de fin d'année via le web, tandis que 53 % écument encore les magasins. Les centres commerciaux urbains (38 %) et les magasins spécialisés (38 %) n'ont pas encore à craindre d’être désertés. Les grands supermarchés (17 %) concentrent également une part importante de nos achats de fin d'année.



Pourquoi nous tournons-nous le plus souvent vers la toile ? La flexibilité de l'achat en ligne offre de nombreux avantages. 56 % trouvent ainsi pratique de ne pas avoir à se déplacer. 43 % choisissent le commerce en ligne car ils peuvent commander en dehors des heures d'ouverture. Selon 46 % des personnes interrogées, les offres disponibles sur Internet sont moins chères et 41 % trouvent l'offre plus variée. Enfin, 34 % n'ont pas envie d'être plongés dans le tumulte des magasins et 28 % estiment que cela va plus vite.

Les vêtements sont les articles les plus achetés via le smartphone



Mais en fait, qu’achète-t-on avec notre téléphone ? Les vêtements sont en tête (51%). Les parfums et autres produits de soins viennent en deuxième position avec 45 %. Les jouets et les équipements multimédias se partagent la troisième place avec 37 %. Les chaussures, les sacs à main et les articles de maroquinerie obtiennent un score de 35 %. Les montants dépensés via le smartphone fluctuent. La majorité des personnes interrogées (30 %) déclarent dépenser 100 à 250 euros via leur téléphone en fin d'année. 28 % dépensent de 50 à 100 euros et 20 % jusqu’à 250 à 500 euros.



Tous ces chiffres tendent à prouver que la mobilité et la facilité d’utilisation offertes par les smartphones ont un impact sur des aspects toujours plus larges de la vie des consommateurs. En tant qu’opérateur, Orange Belgium entend jouer pleinement son rôle de facilitateur de ces nouveaux usages.