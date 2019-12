Les moniteurs Ultra de LG pour les professionnels et gameurs

Edegem, le 23 décembre 2019 – La nouvelle génération de moniteurs Ultra de LG Electronics, dévoilés lors du CES® 2020, a été développée pour améliorer l’expérience utilisateur grâce à son design inégalé et sa technologie avancée. En tant que leader de l’innovation dans le segment des moniteurs premium, LG est heureux de recevoir des CES Innovation Award pour les moniteurs LG 2020 UltraFine™, UltraGear™ en UltraWide™.



Moniteur 2020 LG UltraFine Ergo



Le premier lauréat, le moniteur 32 pouces UltraFine 'Ergo' 4K UHD (modèle 32UN880), est une solution innovante et ergonomique avec de nombreuses plus-values. Le concept unique LG Ergo rassemble trois éléments essentiels : une image fiable, un design ergonomique et la solution USB-C One Cable, pour des performances exceptionnelles, un confort d’utilisation accru et un espace de travail plus ordonné, que ce soit à la maison ou au bureau. En outre, l’UltraFine 4K UHD Display Ergo est bien entendu doté de la même qualité d’image, excellente, ayant fait la réputation de la série UltraFine. Ce moniteur répond parfaitement aux besoins des professionnels grâce à la possibilité d’afficher des images de haute résolution avec des détails clairs, un rendu des couleurs parfait et une précision absolue des couleurs.



Le LG Ergo est conçu pour les professionnels et toute personne passant beaucoup de temps devant un écran. Le pied arm-type permet aux professionnels de parfaitement adapter l’écran à leurs besoins. Le pied LG Ergo peut être tourné de différents côtés, en avant ou en arrière, il est donc facile de tourner l’écran pour montrer des informations à un collègue.



L’USB-C One Cable offre une image 4K, un transfert de données rapide et du courant pour charger un ordinateur portable, tout cela via le même câble. Le LG Ergo remplace le pied standard afin d’optimiser l’espace et le système de montage One Click simplifie l’aménagement du bureau.



Moniteur 2020 LG UltraGear Game



Les nouveaux moniteurs LG UltraGear développés pour le gaming (modèles 27GN950, 34GN850 et 38GN950) offrent les mêmes qualités que la gamme actuelle avec une vitesse élevée et une qualité d’image exceptionnelle. Ceci avait déjà été prouvé par le premier écran LG IPS 1 milliseconde Gray-to-Gray (GTG). Les moniteurs pour jeux vidéo de LG continuent à mettre la barre haut pour des performances rapides et une image épatante.



Un autre lauréat du CES Innovation Award est le moniteur 27 pouces UltraGear 4K UHD (modèle 27GN950), avec un écran 1ms Nano IPS doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec des pics jusqu’à 160 Hz. Ce moniteur offre aussi une calibration hardware afin de maximiser la technologie IPS de LG, pour le rendu des couleurs le plus précis possible.



Le câble DisplayPort supporte la technologie VESA Display Stream Compression (DSC) pour des prestations quasiment parfaites lors du traitement d’images 4K UHD1. Outre le rendu d’images réalistes et une vitesse époustouflante, le moniteur VESA DSC HDR est compatible NVIDIA G-SYNC® et est doté d’un taux de rafraîchissement variable avec une technologie de synchronisation adaptée.



Conçu pour donner plus de profondeur à la manière de jouer aux jeux vidéo, les modèles 34GN850 et 38GN950 possèdent des écrans avec un IPS de 1 milliseconde et un taux de rafraîchissement de 160 Hz. Pour l’expérience de jeu ultime, les modèles 27GN950 et 38GN950 sont certifiés VESA DisplayHDR™ 600. Le modèle 34GN850 est certifié VESA DisplayHDR™ 400. Les deux moniteurs sont dotés d’un pied revu qui a non seulement l’air plus moderne, mais qui est également plus solide et plus stable.



Le moniteur 2020 LG UltraWide



En tant que leader sur le marché pour les moniteurs UltraWide, LG a fait appel à son expertise en technologie d’affichage avancé pour développer le moniteur 38 pouces Curved UltraWide QHD + (modèle 38WN95C). Lauréat d'un CES Innovation Award, cet écran incurvé 3 840 x 1.600 1ms Nano IPS offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et est compatible NVIDIA G-SYNC.



Grâce à la connectivité Thunderbolt™ 3, ce moniteur est un ajout fantastique à chaque espace de travail. Le nouveau moniteur UltraWide de LG a une superficie d’écran trois plus élevée qu’un moniteur 16:9 Full HD (19,20 x 1,080) et permet donc d’écrire du code tout en adaptant ou en corrigeant toutes sortes d’autres contenus. En outre, l’écran Nano IPS offre 98 pourcents de la gamme de couleurs DCI P3. Résultat : des images incroyablement naturelles et réalistes. Ce moniteur vous offre une expérience HDR véritablement dynamique sur son gigantesque écran 38 pouces.



Les visiteurs du CES 2020 pourront vivre en avant-première le confort d’utilisation ultime, la qualité d’image incroyable et la vitesse élevée des moniteurs Ultra LG 2020, au stand #11100 du Hall central du Las Vegas Convention Center. Suivez #LGCES2020 sur les médias sociaux pour rester au courant des autres annonces LG lors du CES 2020.

1 En couleur 10-bit à 144 Hz