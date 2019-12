8K : une étape sans précédent pour l’expérience visuelle

L’expérience télévisuelle s’apprête à faire un énorme bond en avant et à repousser ses limites. La 8K ne constitue pas « simplement la prochaine étape » sur la voie d’une expérience plus riche en pixels et en détails. Elle marque un tournant : tout ce qu’il restait encore d’artificiel en matière de télévision va disparaître.



Avec la 8K, regarder la TV ne consiste plus à « fixer un écran », mais à vivre une véritable expérience. Un peu comme si nous regardions par la fenêtre. L’expérience est plus réaliste et plus immersive que jamais. Notre cerveau croit, en effet, que ce qui passe à l’écran est réel tant l’image est riche et détaillée.



Et cette expérience suprême est beaucoup plus proche qu’on l’imagine. Des grands événements sportifs en direct aux films hollywoodiens : la 8K est déjà exploitée à l’heure actuelle.



Et grâce à l’IA Upscaling, on peut déjà regarder la TV en 8K.

La coupe du monde de rugby 2019 et les Jeux Olympiques 2020 en direct et en 8K



En 2019, la coupe du monde de rugby a été diffusée en 8K. La chaîne publique japonaise NHK a l’intention de faire ainsi pour les Jeux Olympiques 2020. Elle a néanmoins conscience qu’il y a encore trop peu d’appareils 8K dans les salons.



Avec les Jeux Olympiques en tête de peloton, les événements sportifs de masse feront office d’importants précurseurs en matière de diffusion plus vraie que nature. Il faudra néanmoins encore attendre un peu avant de voir des émissions télévisées « courantes » en 8K.

Hollywood croit en la 8K



Quid de cette expérience en 8K dans les salles obscures ? Hollywood a perçu le potentiel et y travaille. Des marques de premier plan proposent déjà des caméras de cinéma professionnelles qui filment en 8K. Dans ce domaine, nous sommes à un stade bien plus avancé que lorsque la 4K a été lancée.



RED, un éminent fabricant de caméras, s’est associé aux créateurs de matériel informatique de NVIDIA pour déjà permettre l’édition de contenu en 8K sur ordinateur portable.



La 8K a également été intégrée aux nouvelles consoles de jeux qui sortiront en 2020. Le contenu plus vrai que nature est donc en production. Mais comment arrivera-t-il dans nos salons ?

Des connexions plus rapides



Satellite ? Câble ? Internet ? Comment la 8K parviendra-t-elle jusqu’à nous ? D’après une étude, la 8K nécessite un débit minimal de 85 Mbit par seconde, et ce, avec la norme de compression vidéo la plus récente, qui réduit déjà considérablement le nombre de bits.



Mais ce n’est pas suffisant, car 85 Mbit par seconde, ça reste énorme : un streaming Netflix en 4K consomme « seulement » 16 Mbit par seconde. La 8K en requiert donc près de cinq fois plus. Les connexions ne prennent pas toutes en charge les vitesses requises pour la 8K. Loin de là.



Les nouvelles technologies, comme AI Scale Net et la 5G, le permettent. La nouvelle norme de compression vidéo, officiellement prévue pour 2020, devrait pouvoir diviser le nombre de bits par deux.

La 8K dès aujourd’hui grâce à l’upscaling



D’ici à ce que les nouvelles connexions ultrarapides arrivent dans nos salons, l’IA Upscaling 8K jouera un rôle clé. L’upscaling convertit votre contenu en 8K. Plus la qualité du contenu diffusé est bonne, plus l’expérience est réaliste. Du contenu 4K Ultra HD converti via l’upscaling s’approche déjà très bien d’une réelle expérience en 8K.



Raison pour laquelle Samsung a intégré l’IA Upscaling dans tous les appareils 8K. Cette technologie de pointe associe l’intelligence artificielle (IA) au superprocesseur de la marque : le Quantum Processor 8K. Votre appareil applique automatiquement et sans interruption la meilleure technique d’upscaling sur la base du type d’objet ou de fond.

Notre cerveau le perçoit comme réel



La résolution 8K comprend pas moins de 33 millions de pixels, soit quatre fois plus que sur un écran 4K. Les détails sont plus nets que jamais. Mais ce n’est pas tout… Une image en 8K est tellement détaillée que notre cerveau croit que les personnes et les objets à l’écran sont réels : voilà en quoi la 8K constitue une révolution.



Associée à la technologie HDR, qui intensifie les couleurs, l’éclairage et les ombres, la 8K offre une expérience visuelle de nouvelle génération : une révolution sans précédent qui promet de bouleverser définitivement notre manière de regarder la télévision.