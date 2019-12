Proximus et KBC s'associent pour lancer les premières initiatives innovantes au profit de leurs clients

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

KBC propose des solutions de financement dans les magasins Proximus et inclut des offres télécoms de Proximus dans le programme KBC Deals.



Proximus facilitera les paiements dans son application My Proximus et rendra possible la consultation et le paiement des factures Proximus dans KBC Mobile.



Au cours des derniers mois, Proximus et KBC ont exploré différents domaines dans lesquels ils pourraient offrir à leurs clients respectifs une expérience inspirante. Ils lancent maintenant quelques premières initiatives concrètes.



Afin de pouvoir évaluer l'intérêt des clients, les solutions de financement de KBC seront présentées dès cette semaine aux clients qui achètent un nouvel appareil dans les principaux magasins Proximus en Flandre. De plus, Proximus présentera des offres spéciales dans le cadre du programme KBC Deals.



En 2020, les clients pourront également consulter et payer leurs factures Proximus via l'application KBC Mobile et tous les clients pourront effectuer leurs paiements dans l'application MyProximus grâce aux nouvelles opportunités de PSD2.



En travaillant ensemble, Proximus et KBC veulent offrir à leurs clients une expérience utilisateur exceptionnelle et leur donner accès à une large gamme de produits et services de qualité qui leur facilitent et améliorent leur vie. Les deux sociétés étudient d'autres possibilités innovantes, telles que la fourniture d'un contenu commun et l'élaboration de propositions conjointes combinant des solutions bancaires et de télécommunications pour les jeunes entrepreneurs.



Johan Thijs, CEO de KBC Groupe



"Avec KBC, nous avons l'ambition d'être la référence en matière de bancassurance pour nos clients sur nos principaux marchés. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que nous travaillons avec Proximus sur des opportunités techniques et commerciales. Nous étudions comment nous pouvons permettre à nos clients de profiter des produits et services de haute qualité de l'autre. De plus, nous sommes tous deux désireux de développer ensemble de nouveaux produits et services afin de devenir une référence dans nos industries et d'offrir à nos clients une expérience client unique et inégalée".



Guillaume Boutin, CEO de Proximus



"Proximus et KBC sont des marques fortes sur leurs marchés locaux et une référence dans leur secteur. Nous sommes tous les deux très concentrés sur la priorité accordée à nos clients et sur le besoin d'innovation continue pour rester pertinents pour eux. Je suis convaincu que nous pouvons faire la différence et saisir les opportunités du numérique en créant de nouveaux écosystèmes locaux à travers différents partenariats qui créent une valeur ajoutée pour nos clients et pour l'économie belge. Tant les banques que les entreprises de télécommunications disposent d'actifs numériques solides et complémentaires qui jouent un rôle central dans la vie des gens, ce qui peut conduire à une expérience encore meilleure pour nos clients lorsqu'ils sont combinés".



Les clients de KBC Mobile bénéficient d'une valeur ajoutée supplémentaire



La popularité croissante de KBC Mobile montre que l'application pour les services bancaires mobiles facilite la vie de plus en plus de consommateurs et occupe une position de plus en plus centrale sur leur smartphone.



Aujourd'hui, plus d'un million de clients de KBC Mobile utilisent quotidiennement et de plus en plus leurs services bancaires et d'assurance. En outre, plus de 182 000 d'entre eux ont également recours aux services non bancaires de divers tiers dans l'application. Par exemple, ils achètent un billet à De Lijn ou à la SNCB, paient une séance de stationnement au 4411 ou au Q-Park, commandent des titres-services, etc. En novembre, plus de 200 000 achats de ces services non bancaires ont été effectués.



KBC a été la première institution financière en Belgique début décembre à ouvrir ses applications mobiles aux non-clients et, depuis lors, KBC utilise le programme KBC Deals pour offrir à ses clients des remises automatiques sur leurs achats auprès de dizaines de chaînes nationales, de détaillants et partenaires commerciaux locaux, de boutiques en ligne et de prestataires de services, si le client le souhaite. KBC Deals n'a pas manqué son début. Quelques jours après le lancement, le compteur comptait déjà environ 30.000 utilisateurs uniques de KBC Deals et plus de 11.000 offres activées. Proximus offrira ses services à prix réduit dans le cadre du programme KBC Deals.



KBC souhaite que ses clients bénéficient de la gamme de services la plus large possible et coopère également avec d'autres opérateurs télécoms.

Les services numériques MyProximus et Proximus Pickx continuent à évoluer en fonction des besoins du client



Alors qu'au début de l'année, Proximus s'est concentré sur le lancement de sa nouvelle plateforme de divertissement Pickx, qui atteint déjà 1,1 million de visiteurs uniques par mois via le web et l'application, Proximus continuera à évoluer et à innover dans tous ses services afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins des clients.



La plate-forme de vente et de service MyProximus connaît donc une évolution majeure afin de devenir une plate-forme qui ouvre un monde d'opportunités numériques qui facilitera la vie quotidienne et permettra à tous ses utilisateurs de travailler de manière plus intelligente.



La plate-forme MyProximus est déjà utilisée par plus de 1,6 million d'utilisateurs. Le service de fidélisation récemment ajouté Enjoy ! depuis son lancement l'été dernier, a offert plus de 40 offres (deals) et concours qui ont atteint à ce jour 200 000 clients uniques. Cette année encore, plus d'un million de recharges prépayées seront effectuées via les canaux numériques de Proximus. Les petites entreprises peuvent désormais également prendre rendez-vous dans un magasin via MyProximus et tous les clients pourront bientôt optimiser leur expérience WIFI à la maison via l'application.



Afin d'étendre cette transformation, Proximus travaille avec des partenaires dans tous les domaines, grands ou petits, le plus souvent ancrés localement, pour aligner au plus près leur valeur ajoutée sur l'écosystème existant, créant ainsi un environnement fertile dans lequel les citoyens et entreprises belges peuvent se développer. A cette fin, Proximus collabore également avec d’autres acteurs financiers dans différents domaines.



Karin Van Hoecke,Directrice Transformation Numérique KBC Belgique



"Nous constatons que les attentes des consommateurs évoluent rapidement. Les consommateurs s'attendent à avoir accès à une gamme de services beaucoup plus large et plus attrayante. Ils veulent pouvoir l'activer rapidement et facilement directement à partir d'une application centrale, sans aucun problème. En tant que KBC, nous y travaillons depuis longtemps et nous avons l'intention de continuer à le faire dans les années à venir. Nous développons KBC Mobile pour en faire une plateforme ouverte, facilement accessible à tous les consommateurs et offrant une réelle valeur ajoutée financière. Proximus peut nous aider à réaliser cette valeur ajoutée. Par exemple, nous offrons actuellement le financement immédiat d'appareils mobiles dans un certain nombre de magasins Proximus. Nous travaillons également sur une offre conjointe pour les entrepreneurs, en commençant par les scale-ups, ce qui leur évitera beaucoup de paperasserie. Par exemple, nous envisageons d'offrir un ensemble de produits communs pour les starters ou d'organiser conjointement des événements locaux de numérisation pour les entrepreneurs. Cela va donc beaucoup plus loin qu'un échange de services dans l'application de l'autre. En tant que marques locales fortes, nous voulons nous compléter afin d'offrir une valeur ajoutée à nos clients particuliers et entreprises".



Ben Vandermeulen, Directeur Consumer Strategy & Ecosystem Development chez Proximus



"La connectivité est plus essentielle que jamais - partout et à tout moment, elle soutient la vie quotidienne numérique de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous avons placé Fiber et bientôt les déploiements 5G en tête de notre liste de priorités, car nos réseaux constituent l'épine dorsale de toute la transformation que Proximus a entamée : ce sont les catalyseurs critiques pour soutenir Proximus dans son ambition de devenir un acteur majeur dans le développement de l'économie numérique en Belgique. Cependant, il ne suffit pas d'assurer uniquement cette connectivité essentielle. Anticiper en permanence les besoins des consommateurs et leur offrir des services pertinents avec la meilleure expérience numérique, du service au client aux domaines tels que le divertissement, reste notre principale préoccupation. Plus tôt cette année, nous avons livré la première pierre de notre plate-forme Pickx et nous appliquons actuellement la même mentalité innovante à MyProximus. KBC est un partenaire solide pour soutenir nos ambitions pour MyProximus et les transformer en bien plus qu'une application de service. De la simplification des processus de vente en passant par le financement KBC jusqu'à l'initiation des capacités de paiement KBC directement dans la plate-forme MyProximus, KBC nous offre la valeur ajoutée dont Proximus a besoin pour créer une expérience client pertinente, transparente et réellement supérieure. Bien sûr, nous avons beaucoup d'autres possibilités de collaboration avec KBC en tête, par exemple dans le domaine de la distribution de contenu, où nous faisons le lien entre le divertissement et la prestation de services afin d'approfondir la voie innovante avec Pickx, qui a débuté en juin".