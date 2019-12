Des millions d'euros gaspillés en cadeaux technologiques inutilisés en raison de la frustration des personnes âgées

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Utrecht, le 19 décembre 2019 - Pour beaucoup de personnes, le mois de décembre est une période de fêtes coûteuses. Malheureusement, une grande partie de cet argent est jetée, au sens figuré, car les personnes âgées ne savent pas comment utiliser les cadeaux reçus. Ces cadeaux sont alors mis de côté et jamais utilisés. Kaspersky a découvert que cette situation se produisait plus souvent que les gens n'osaient l'admettre. Après un « merci » poli, de nombreux parents et membres âgés de la famille n'ont aucune idée de comment s'y prendre avec leurs nouveaux objets à la technologie évoluée.



Un parent sur dix (14 %) avec des enfants de 11 ans et plus déclare avoir passé plus d'un mois à tenter de faire fonctionner un cadeau à la technologie évoluée. Parmi les parents interrogés ayant des enfants âgés de 16 ans et plus, 43 % se considèrent comme des débutants dans le domaine de la technologie. Plus d'un tiers (35%) de ces parents admet que l'utilisation de la technologie est pour eux un défi quotidien. Le rapport The Rise of Can You Just... (la multiplication du « Tu peux juste... ») de Kaspersky montre que les parents ont du mal à faire un usage optimal des gadgets technologiques.



« Il est impossible d'imaginer notre vie quotidienne sans la technologie, et de nombreux gadgets seront sans doute mis au pied du sapin de Noël. Malheureusement, beaucoup de personnes qui reçoivent de tels cadeaux en profiteront peu, car ils ne savent pas comment régler ces appareils. C'est vraiment dommage que les parents et les personnes âgées soient en retard sur leur époque », déclare Martijn van Lom, directeur général pour l’Europe du Nord chez Kaspersky.



« Qu'il s'agisse du dernier haut-parleur intelligent ou d'une nouvelle tablette, les gadgets sont de plus en plus faciles à utiliser à peine sortis de la boîte. Avec un peu d'aide d'un proche ou un conseil d'expert, les personnes âgées pourraient profiter de nouveaux produits et services, autant que la jeune génération », poursuit Martijn van Lom.



Les personnes âgées peuvent éviter les frustrations sans fin lorsqu'elles veulent faire fonctionner leurs cadeaux technologiques en suivant une série d'instructions. Cela leur permettrait d'utiliser les cadeaux qu'ils ont reçus pendant les fêtes sans exiger trop de temps de la part de leurs proches.



Méthodologie d'enquête

L'enquête en ligne a été menée par la société d'études de marché indépendante Arlington Research en avril 2018 auprès de 11 000 personnes âgées de 17 ans et plus dans le monde entier, avec un quota national représentatif déterminé en fonction du sexe, de l'âge et de la région.