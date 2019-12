Galaxy VS : UPS compact pour une protection innovante des charges

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Avec le Galaxy VS, Schneider Electric s’adresse aux clients qui choisissent explicitement un UPS en fonction des coûts totaux de possession (TCO: Total Cost of Ownership). Ils tiennent compte des coûts d’achat, mais également des coûts d’exploitation durant toute la durée de vie du produit. Son haut rendement et sa conception modulaire permettant des réparations rapides, confèrent au Galaxy VS un temps de retour sur investissement particulièrement intéressant.



Le Galaxy VS est un UPS (Uninterruptible Power Supply) triphasé, modulaire, avec une plateforme globale pour une large gamme de puissance : 20 kVA à 100 kVA (400V/480V) et 10kVA à 50 kVA (208V). Il répond ainsi aux besoins d’alimentation de charges critiques dans les environnements informatiques, commerciaux et industriels. Schneider Electric offre ainsi une solution de protection des infrastructures critiques facile à installer. Par sa conception compacte et flexible, le Galaxy VS est particulièrement bien adapté dans des sites d’informatique de pointe, des petits data centers où l’espace et l’accessibilité sont réduits.

Haut rendement



Le Galaxy VS peut atteindre des rendements de 97% en mode double conversion et jusqu’à 99% dans le mode breveté ECOnversion. La solution de batterie Lithium-Ion proposée en option offre une charge rapide, protège les équipements en cas de coupures répétées et allonge la durée de vie par rapport aux batteries traditionnelles. Tous ces avantages combinés font du Galaxy VS l’UPS ayant le meilleur TCO du marché.

Gain de place



Grâce à ce nouvel UPS, Schneider Electric fournit le bon équilibre aux clients qui utilisent le stockage local et le cloud et souhaitent une solution innovante qui s’adapte facilement à leur système hybride. La conception compacte et modulaire du Galaxy VS répond à cette demande. En effet, le Galaxy VS s’installe beaucoup plus rapidement dans des espace réduits qu’un UPS conventionnel. Tous les accès peuvent se faire par l’avant, ce qui assure une connexion rapide et facilite la maintenance. En économisant l’espace, la solution offre automatiquement aux clients, un gain de temps et d’argent.



Le Galaxy VS apporte aussi de l’efficacité en termes de gestion. L’UPS est conçu pour fonctionner dans l’environnement EcoStruxure. Ceci implique que les gestionnaires et le personnel technique peuvent surveiller à distance et à tout moment, l’état de l’UPS Galaxy VS en utilisant l’application EcoStruxure sur leur smartphone.