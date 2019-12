Renouvellement de la collaboration entre la VRT et Proximus afin de renforcer l’écosystème média local

La VRT et Proximus ont convenu de renouveler et de renforcer leur collaboration pour la distribution des chaînes et contenus de la VRT dans l'offre de télévision digitale de Proximus. Par cette collaboration renouvelée, la VRT et Proximus – grâce à la nouvelle plateforme Proximus Pickx – entendent répondre à l'évolution des modes de consommation des médias.

La nouvelle expérience tv de Proximus fera la part belle aux chaînes et contenus locaux, dont ceux de la VRT, en permettant à ses utilisateurs de les découvrir en un coup d'œil dans une interface intuitive. De même, la VRT et Proximus continueront à collaborer pour améliorer constamment l'expérience totale proposée au consommateur, tant en ce qui concerne la présentation du contenu VRT proposé sur la plateforme Proximus Pickx que lors d’événements tels que des concerts ou des festivals.



Cette collaboration renforcée permet à Proximus et à la VRT de tisser des liens encore plus étroits et de contribuer, ce faisant, à la création d’un écosystème local plus fort.



Guillaume Boutin, CEO du Groupe Proximus :

"Nous sommes particulièrement enchantés d'avoir conclu un accord de collaboration enrichi avec un acteur majeur tel que la VRT. Nous sommes convaincus que Proximus, la VRT et ses différentes marques renforceront l’écosystème local à travers cette collaboration. Les clients pourront ainsi profiter, sur Proximus Pickx, d’une expérience télévisuelle enrichie, à tout moment, où et quand ils le souhaitent."



Paul Lembrechts, administrateur délégué de la VRT :

"La VRT entend pouvoir proposer à tous les Flamands une offre optimale, dans des conditions aussi conviviales que possible. Ces derniers apprécient en effet beaucoup nos programmes, comme nos séries de fictions qui bénéficient d'un prestige international, de même que notre offre d'actualités. Cette nouvelle collaboration renforcée avec Proximus permettra au consommateur de trouver encore plus vite et encore plus aisément notre offre sur Proximus, où et quand il le souhaite. Et plus nos propres productions seront ancrées dans le vécu des Flamands, plus le secteur de la production en Flandre pourra croître."