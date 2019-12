Webfleet Solutions compense ses émissions de carbone par une initiative de développement durable

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Amsterdam, Pays Bas, le 16 December 2019 – Cette année, Webfleet Solutions a soutenu une initiative visant à compenser les émissions de carbone de sa chaîne logistique et de ses installations. Le projet est mené en partenariat avec Justdiggit, une ONG néerlandaise spécialisée dans la restauration des paysages et l'impact positif sur le climat.



Grâce à Justdiggit, Webfleet Solutions a investi dans le reverdissement d'une zone du Kenya plus grande que le centre d'Amsterdam.



Webfleet Solutions a également encouragé ses clients à passer à la facturation électronique, avec 19 000 clients bénéficiant désormais de cette option. Pour chaque facture papier encore envoyée, Webfleet Solutions fait un don supplémentaire à Justdiggit.



"Ce partenariat est un pas en avant dans la lutte contre le changement climatique ", a déclaré Wessel Koning, directeur du développement commercial et des partenariats chez Justdiggit. "Nous avons tous besoin d'unir nos forces et c'est formidable de voir l'engagement de Webfleet Solutions à créer un impact positif."



"Notre solution de gestion de flotte WEBFLEET, aide déjà nos clients à réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de carbone de 10 à 25 % ", a déclaré Thomas Schmidt, PDG et directeur général de Webfleet Solutions. "Mais nous voulons faire plus. En tant que membre du Groupe Bridgestone, nous partageons son engagement mondial à contribuer à l'avènement d'une société plus durable. Cette initiative est un élément important de la mise en oeuvre de notre part de cet engagement."