Panasonic Toughbook consolide son statut de leader sur le marché européen des tablettes et PC portables durcis

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Selon VDC Research, les ventes des tablettes et PC durcis Panasonic Toughbook dépassent celles combinées de ses quatre concurrents immédiats.



Panasonic Toughbook a consolidé sa place de leader de la fabrication de tablettes et PC portables durcis en Europe, révèle une étude menée par les analystes de VDC Research. La société entre ainsi dans sa 18e année consécutive à la tête du marché européen des PC portables durcis. Avec 48 % des ventes en 2018, les produits Toughbook de ces deux catégories dépassent largement les ventes des quatre plus proches concurrents de Panasonic réunis.



L’établissement de nouveaux standards

Panasonic a su maintenir sa position dominante sur le marché européen des PC portables durcis, y remportant 51 % des parts de ventes et ne cessant d’innover, par exemple avec la récente sortie de son dernier modèle Toughbook 55. À la pointe de la technologie, il établit un nouveau standard dans l’industrie de l’informatique mobile durcie, en donnant aux utilisateurs la possibilité de configurer leur terminal sur le terrain en fonction de leurs besoins. Le Toughbook 55 permet en effet l’ajout de nouvelles fonctionnalités en un clin d’œil en vue d’optimiser son moteur graphique, sa batterie et ses capacités de stockage, ou encore d’y intégrer un lecteur DVD ou Blu-Ray, d’empreintes digitales, de RFID comme de cartes à puce.



Des tablettes innovantes

Malgré un contexte rendu plus compétitif par un nombre croissant de fournisseurs de tablettes durcies, Panasonic conserve une nette longueur d’avance sur le marché européen où ses tablettes durcies représentent 41 % des parts de vente, dépassant là aussi celles combinées de ses quatre principaux concurrents. Le groupe a su se démarquer par son innovation constante qui a conduit à l’intégration de nouvelles fonctionnalités telles que la caméra thermique lancée cette année. Les professionnels mobiles bénéficient ainsi de nouvelles opportunités d’utilisation de leurs tablettes durcies afin de compléter davantage de tâches, améliorant par là leur productivité sur le terrain.



Une prise en charge Android accrue

Panasonic a poursuivi son évolution réussie sur le marché des terminaux de poche durcis en s’appuyant sur l’extension de sa gamme de terminaux Android et de l’éco-système assorti. Le groupe a également renforcé sa prise en charge du système d’exploitation avec l’introduction de la nouvelle génération de sa suite Panasonic COMPASS offrant des outils de pointe pour la gestion professionnelle sur tablettes durcies et terminaux de poche Panasonic Toughbook sous Android. La dernière édition du pack Complete Android Services and Security inclut ainsi un nouvel outil de configuration rapide propriétaire, une option de sécurité premium et la nouvelle plateforme Toughbook « Omnia » pour applications mobiles en entreprise (Mobile Enterprise Application Platform).



« Panasonic a su maintenir son cap sur le marché de l’informatique durcie en Europe grâce à son écoute des clients et sa volonté de collaborer avec eux afin de continuer à innover pour mieux répondre à l’évolution des besoins de la main d’œuvre mobile », explique Kevin Jones, Directeur général de Panasonic Mobile Solutions Business Division – Europe. « Nous récoltons clairement les fruits de cette stratégie avec des produits tels que notre nouveau Toughbook 55, qui établit de nouveaux standards en matière de PC portables durcis, notre technologie d’imagerie thermique embarquée dans nos tablettes et l’intégration de la caméra 3D RealSense, qui permettent à nos clients de réaliser des diagnostics plus rapidement et plus sûrement sur le terrain, et enfin nos services COMPASS, qui assistent les utilisateurs Android pour une gestion plus efficace de leurs terminaux de poche et tablettes. »