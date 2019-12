Nuance lance la reconnaissance vocale médicale dans le Cloud

Merelbeke, Belgique - 10 décembre 2019 – Nuance Communications, Inc., à la fois précurseur et leader des innovations à base d’IA conversationnelle, lance en Belgique sa nouvelle solution de reconnaissance vocale médicale Dragon® Medical One en vue de simplifier et d’accélérer l’important travail de documentation que doivent effectuer chaque jour les professionnels de santé. Dragon Medical One est la nouvelle plate-forme de reconnaissance vocale au curseur de Nuance et constitue le socle des innovations et solutions futures. Elle remplacera les solutions de Nuance existantes déjà déployées sur site en y ajoutant tous les avantages offerts par le cloud et qui permettent aux professionnels de santé, où qu’ils se trouvent, de documenter plus rapidement et plus facilement les dossiers des patients.



Dragon Medical One est une solution hébergée dans le cloud qui respecte les régulations en vigueur en Europe et supprime la contrainte de toute maintenance logicielle pour ses utilisateurs. Elle permet la capture d’informations en-dehors des murs de l’hôpital et assure une parfaite interopérabilité avec les dossiers médicaux électroniques. Passée l’installation, les médecins n’ont qu’à l’ouvrir et choisir la rubrique qu’ils souhaitent documenter avant de dicter. Le dossier médical électronique est mis à jour en temps réel. En profitant d’un profil vocal unique sur l’ensemble de leurs appareils, les médecins peuvent utiliser Dragon Medical One sur l’ordinateur ou smartphone, transformant chaque poste de travail en un instrument de dictée permettant un gain de temps considérable. La reconnaissance vocale améliore la qualité de la documentation clinique et contribue à réduire les risques médicaux et juridiques qui y sont liés.



Plusieurs fois récompensé, Dragon Medical One traite chaque année 400 millions de minutes de reconnaissance vocale dans le cloud à travers le monde avec une précision record de 99%. La technologie de reconnaissance vocale de Nuance introduit en Belgique une nouvelle façon de documenter les données médicales. Les résultats le prouvent : les utilisateurs produisent leur documentation 45% plus rapidement et capturent 20% de contenus utiles en plus.



« Les professionnels de santé en Belgique passent trop de temps avec des tâches administratives comme les interactions avec les dossiers médicaux électroniques. Ce processus laborieux mérite d’être modernisé depuis longtemps, pour s’adapter aux cadences de plus en plus soutenues du secteur de la santé et permettre aux praticiens de consacrer plus de temps à leurs patients. », déclare Frederik Brabant, VP et Chief Medical Information Officer chez Nuance Healthcare.



La solution Dragon Medical One est hébergée sur un data center en Europe. Comme ailleurs dans le monde, Nuance a choisi un data center Microsoft Azure. La puissance de traitement supérieure des services Cloud d’Azure permet aux clients de faire fonctionner Dragon Medical One avec un impact minimum sur leur réseau. De plus, l’hébergement Azure permet à Nuance d’organiser facilement les mises à jour logicielles, assurant à ses clients une mise à disposition rapide des dernières innovations.



Dragon Medical One est une solution évolutive prévue pour les infrastructures IT des soins intensifs et ambulatoires. Les professionnels de santé qui utilisent Dragon Medical One bénéficient d’une expérience et d’un flux de travail homogènes où qu’ils se trouvent. En profitant d’un profil vocal unique sur l’ensemble de leurs appareils, ils peuvent désormais retrouver la même expérience de saisie, en milieu hospitalier, dans leur cabinet, en mobilité ou à leur domicile.



« Dragon Medical est déjà utilisée par plus 25 hôpitaux au Benelux. En introduisant une solution basée sur le Cloud, nous offrons aux établissements de santé une plus grande flexibilité dans l’usage de nos solutions, notamment de par le modèle SaaS proposé. Comme Dragon Medical One est le socle nos futures innovations dans le domaine de l’e-santé, nous leur ouvrons aussi un accès aux prochaines solutions de Nuance, telles que les outils d’aide au codage ou les assistants médicaux virtuels », explique Michael Clark, Senior VP et Directeur général du Département Provider Solutions chez Nuance Healthcare. « En consacrant moins de temps aux tâches de documentation, les médecins pourront en accorder davantage à leur vraie priorité : les patients », ajoute-t-il.