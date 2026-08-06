De nouveaux accords de licence rendent possible une relance du Commodore Amiga basée sur la technologie FPGA.

De nouveaux accords de licence ouvrent la voie à une recréation du Commodore Amiga sur FPGA, comme le rapporte GamesRadar . Commodore International, Amiga Corporation et Hyperion Entertainment ont conclu un accord de collaboration, mettant fin à un long conflit juridique. Commodore reconnaît les droits de propriété intellectuelle d'Amiga Corporation et, en contrepartie, obtient des licences pour les logiciels historiques Commodore et Amiga, ainsi que pour la documentation. Hyperion peut continuer à développer et commercialiser AmigaOS 4 sous licence. Ceci lève d'importants obstacles juridiques à une version moderne de l'Amiga sur FPGA. Bien qu'un Amiga Ultimate n'ait pas encore été annoncé, les conditions de sa réalisation sont désormais considérablement améliorées. Reste à savoir si Commodore International développera effectivement un Amiga sur FPGA. Parallèlement, Retro Games Ltd. travaille déjà sur une recréation de l'Amiga A1200 par émulation.
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