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Google défie AirTag à son propre prix : mais il y a un problème potentiel
Publié le: 05/08/2026 @ 19:37:13: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle s'apprête à lancer son premier traqueur Bluetooth , le Pixel Tag, et nous connaissons désormais presque tout ce qu'il faut savoir : son prix et la date de son annonce officielle. L' événement Made by Google, qui aura lieu le 12 août 2026 , est dans quelques jours ; ce nouvel accessoire y sera présenté aux côtés du Pixel 11 et de la Pixel Watch 5 . Les premières traces du Pixel Tag sont apparues grâce à Dealabs , qui a découvert la page produit d'un distributeur slovène avec un prix provisoire de 39,99 €. Désormais, la situation est plus claire : le prix final sera de 34,99 € , et il sera disponible uniquement en blanc (Light Fog). Côté design , le Pixel Tag se distingue de la concurrence par sa forme oblongue , assez inhabituelle sur un marché dominé par les formats circulaires ou carrés. Il ressemble beaucoup au Galaxy SmartTag 2 de Samsung et, comme l'AirTag d'Apple, il semble dépourvu de système de fixation intégré : il dépendra probablement de coques ou de porte-clés compatibles. Pour la géolocalisation, il utilisera le réseau « Localiser mon appareil » de Google , avec un haut-parleur intégré pour aider à trouver les objets à proximité.

Avec un prix de 34,99 €, il se positionne juste en face de l'AirTag d'Apple, vendu à 35 €. Ce choix n'est pas surprenant : Google ne cherche pas à concurrencer par les prix, mais à investir directement le même segment de marché. Le problème, c'est que l'égalité des prix pourrait ne pas suffire si les caractéristiques techniques restent inférieures. La principale caractéristique est l'UWB , la technologie ultra-large bande qui permet une localisation précise à courte portée : l'AirTag 2 en est déjà équipé de série, et Google n'a ni confirmé ni infirmé sa présence sur le Pixel Tag. Si elle était absente, à prix égal, la comparaison serait défavorable à Google, du moins sur le papier. La date de disponibilité réelle et les spécifications techniques complètes, y compris le type de batterie (remplaçable ou rechargeable), restent inconnues .

Le 12 août sera la date de l'annonce officielle, mais pas nécessairement la date de mise en vente. Un traqueur à 34,99 € qui concurrence l'AirTag en termes de prix est une initiative judicieuse, mais Google devra nous convaincre que le Pixel Tag vaut son prix même sans UWB : sinon, il risque de finir deuxième dans une course à deux.
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