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The Division Resurgence désormais disponible gratuitement sur PC
Publié le: 05/08/2026 @ 18:59:51: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAujourd'hui, Ubisoft a annoncé la sortie mondiale de The Division Resurgence, son nouveau jeu de tir et de rôle à la troisième personne free-to-play, sur Steam et Ubisoft Connect, après une période d'accès anticipé. Les joueurs peuvent se lancer dans l'action sur PC via Ubisoft Connect et Steam, ainsi que sur appareils iOS et Android. Le jeu est entièrement compatible cross-play et cross-progression, permettant aux joueurs de poursuivre leur progression sans interruption sur les plateformes mobiles et PC. The Division Resurgence est un jeu de tir et de rôle à la troisième personne free-to-play, conçu initialement pour mobile, qui transpose l'expérience acclamée de Tom Clancy's The Division sur appareils portables. Se déroulant dans les rues emblématiques de New York, le jeu transforme l'environnement en un monde ouvert partagé et propose des modes PvPvE exclusifs tels que Dark Zone et Conflict.



Avec une histoire inédite et indépendante, les joueurs peuvent accomplir des missions en solo ou en équipe jusqu'à trois pour protéger les civils, repousser les factions hostiles et contribuer au rétablissement de la stabilité dans la ville. Le jeu propose une progression RPG poussée avec une personnalisation poussée de l'équipement et des armes, de multiples spécialisations avec des armes emblématiques et des gadgets uniques, et la possibilité de changer de rôle à tout moment pour s'adapter à son style de jeu ou aux besoins de son équipe. Avec sa feuille de route pour la première année , The Division Resurgence propose du nouveau contenu toutes les six semaines, incluant des défis de contre-la-montre, de nouveaux ensembles cosmétiques, de nouveaux passes d'opérations classifiées, le lancement officiel de la version PC et une extension majeure de l'histoire.
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