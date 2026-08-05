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Test Disgaea Mayhem (PS5) - Un changement de style partiellement maîtrisé
Publié le: 05/08/2026 @ 17:38:00: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDepuis deux décennies, Disgaea est l'une des franchises phares de Nippon Ichi Software et reste une référence encore aujourd'hui. Cependant, en raison de son genre de jeu de stratégie au tour par tour , il a eu du mal à percer auprès du grand public, qui privilégiait les jeux d'action. De ce fait, la popularité de la série est restée cantonnée à un public de niche. Constatant le vieillissement de ses fans, Nippon Ichi Software chercha des moyens de rendre la franchise plus accessible aux jeunes joueurs. L'une des solutions consistait à transformer sa formule de stratégie au tour par tour en un RPG d'action trépidant. C'est ainsi que naquit Disgaea Mayhem . NA , un mercenaire aguerri, est convoqué par Tichelle , la Super Duper Souveraine, dans un vaste royaume où des démons de toutes sortes s'affrontent pour le pouvoir. Là, il reçoit une mission dont les détails le laissent sans voix. Le père de Tichelle, un ancien souverain aujourd'hui décédé, avait créé un plat nommé le Pouding au Lustre Pur. Malheureusement, son peuple s'est révolté et a tout dévoré. Désormais, il souhaite récupérer le pouding intact et engage donc NA pour accomplir cette tâche. Malgré l'étiquette de « jeu de rôle d'action » qu'il porte, Disgaea Mayhem est essentiellement un jeu de type Musou, où vous affronterez de nombreux ennemis à la fois sur un seul écran et pourrez les éliminer d'un coup d'épée. Dans ce jeu, vous incarnez NA, un mercenaire et le seul personnage jouable. Bien qu'il s'agisse d'un jeu de type Musou, vous n'affronterez pas des centaines ou des milliers d'ennemis, mais seulement une dizaine ou une vingtaine à la fois.

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